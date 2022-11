Populaarikulttuurissa eletään comebackien aikaa. Joku jää tauolle, joku palaa isoin fanfaarein, huomiota kertyy. Mutta erityinen paluun muoto feminismin nousun myötä on ilmiö, jossa toivotetaan tervetulleeksi takaisin nuoret naiset, jotka on tavalla tai toisella vedetty lokaan 2000-luvun alussa.

Heidän joukkoonsa kuuluvat niin Paris Hilton kuin Britney Spears – sekä viimeisimpänä Lindsay Lohan.

”the Lohanaissance” julistaa Netflix mainostaessaan näyttelijä Lindsay Lohanin, 36, paluuta romanttisessa jouluelokuvassa Falling for Christmas. Kyseessä on entisen lapsitähden ensimmäinen kunnon elokuvarooli melkein vuosikymmeneen.

Lohanin ympärillä on nyt runsaasti hyvää tahtoa ja nostalgian hohtoa, sillä somekulttuurin luojat, nuoret ja nuoret aikuiset ovat kasvaneet Lohanin elokuvien äärellä.

Chord Overstreet esittää Jake Russellia, majatalon isäntää, joka ihastuu muistinsa menettäneeseen Sierraan (Lindsay Lohan).

Positiivista henkeä Lohanin ympärillä on jopa niin paljon, että sitä valuu myös kammottavan Netflix-elokuvan hyväksi. Falling for Christmas saa ainakin paljon ansaitsematonta näkyvyyttä entisen teini-idolin paluun myötä.

Kyseessä on nimittäin yhdentekevä ja yllätyksetön elokuva, jonka jokaisen repliikin ja seuraavan kohtauksen arvaa ennakkoon. Ikään kuin tekoäly olisi katsonut kaikki 2000-luvun alun romcomit ja tuottanut uumenistaan tämän huumorintajuttoman ja särmättömän joulupökäleen.

Lohanin esittämä hotellimogulin tytär, etuoikeutettu laiskimus Sierra Belmont on menossa naimisiin hömelön influensserin Tadin (George Young) kanssa. Hän joutuu kuitenkin lasketteluonnettomuuteen, jonka myötä menettää muistinsa.

Rinteen juurelta Sierran pelastaa paikallisen majatalon isäntä Jake Russell (Chord Overstreet), joka on – tietenkin – vaimonsa menettänyt leski ja pienen tytön isä.

Joulun hengessä pinnallinen Sierra alkaa ymmärtää, mikä elämässä on oikeasti tärkeää eli perhe, miehen unelmien tukeminen ja naisen rooli kodin hengettärenä. Jos käsikirjoituksessa olisi ollut edes ripaus oikeaa kekseliäisyyttä, elokuvasta olisi saanut edes camp-henkisen parodian.

Tämän surkeuden keskellä on vaikeaa edes sanoa mitään Lohanin näyttelijäsuorituksesta. Se on sääli, sillä hänen paluunsa ympärille noussut kuhina menee nyt jokseenkin hukkaan. Mutta ehkä parempaa on luvassa.

Varietyn mukaan Jamie Lee Curtis ja Lindsay Lohan ovat lupautuneet näyttelemään Freaky Friday -elokuvan jatko-osassa. Curtis kertoo, että Disney olisi kiinnostunut tekemään jatkoa vuoden 2003 menestyskomedialle.

Freaky Friday -elokuvassa Jamie Lee Curtisin ja Lindsay Lohanin esittämien äidin ja tyttären kehot vaihtuvat.

Mutta miksi näyttelijä katosi valkokankailta vuosikausiksi?

Lindsay Lohan aloitti uransa lapsimallina. Hän nousi kuuluisuuteen vain 12-vuotiaana kaksoisroolistaan elokuvassa Ansa vanhemmille (The Parent Trap, 1998) ja jatkoi Disney-elokuvien hittiputkea 2000-luvun alkuun.

Lindsay Lohanista tuli nuorisokulttuurin kasvot viimeistään klassikoksi muodostuneen elokuvan Mean Girls (2004) myötä.

Julkisuuden kasvaessa Lohan sai kannoilleen tabloid-lehdet ja paparazzit. Hänet luokiteltiin nopeasti Los Angelesin bileprinsessaksi, jonka raportoitiin usein poistuvan erinäisiltä klubeilta.

Tuon aikakauden ikonisimpiin paparazzikuviin kuuluvat ehdottomasti otokset eräältä joulukuun päivältä vuodelta 2006, jossa Lohan, Britney Spears ja Paris Hilton istuvat kolmestaan autossa.

Toki puhtoisen Disney-tähden maineessa olleen näyttelijän ”holtitonta” bailausta paheksuttiin ja kauhisteltiin. Mutta Lohanilla alkoi olla myös vakavia päihdeongelmia. Hän jäi esimerkiksi useita kertoja kiinni päihtyneenä auton ratista.

Noihin aikoihin alkoivat levitä myös huhut, joiden mukaan Lohan olisi myöhästellyt elokuvien kuvauksista tai jättänyt saapumasta kokonaan. Lehdet raportoivat hänen lukuisista reissuistaan päihdevieroitukseen.

Vuonna 2014 Lohan yritti nostattaa uraansa tositelevisiolla. Lindsay-nimistä sarjaa julkaistiin lopulta vain kahdeksan jaksoa, ja se floppasi pahasti. Tuon jälkeen Lohan päätti elää sivussa julkisuudesta. Hän muutti Dubaihin, jossa paparazzit ovat kiellettyjä.

Näyttelijän ongelmat ovat jatkuneet kuitenkin myös viime vuosina. Loppuvuodesta 2018 ihmiset hämmästelivät Lohanin omituista käytöstä sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi Instagramissa suoran videolähetyksen, jossa hän käyttäytyi häiritsevästi ja uhkaavasti kadulla kohtaamaansa, ilmeisesti pakolaisperhettä kohtaan.

Nyt näyttää kuitenkin valoisammalta. Who What Wear -lehden haastattelussa Lohan kertoi menneensä kuluvana vuonna naimisiin ”elämänsä rakkauden”, rahoitusalalla työskentelevän Bader Shammasin kanssa.

Lohan sanoo myös aikovansa tehdä lisää elokuvarooleja. Hän on tehnyt Netflixin kanssa diilin kahdesta uudesta elokuvasta, joista toinen Irish Wish julkaistaan näillä näkymin ensi vuonna. Kyseessä on jälleen romanttinen komedia – genre, joka tuntuu tekevän paluuta kauhun ohella, kun 2000-luvun alun trendit ovat taas pinnalla.

Ennen poistumistaan takavasemmalle Lohan oli tekemässä siirtymää niin sanotusti vakavampiin rooleihin. Hänen viimeiseksi isoksi roolikseen jäi pääosa elokuvassa The Canyons. Elokuvan ohjasi legendaarinen Paul Schrader (American Gigolo, First Reformed) ja käsikirjoitti Amerikan Psykon kirjoittaja Bret Easton Ellis.

Suorapuheisista Facebook-päivityksistään tunnettu Schrader kertoi olleensa pettynyt näyttelijään, ”jota kukaan muu ei suostunut palkkaamaan”, koska Lohan ei suostunut markkinoimaan elokuvaa. Lisäksi Schrader kommentoi The Independentille vuonna 2014, ettei Lohan enää saa rooleja, koska hänellä on niin epäluotettava maine.

Aika näyttää, pystyykö Lohan korjaamaan maineensa tehdäkseen aidosti paluun vakavasti otettavana näyttelijänä. Hän olisi täydellinen hahmo siivittämään laadukkaiden romanttisten komedioiden menestystä. Ainakin ennen sitä hän joutunee tekemään lisää Netflixin algoritmi-elokuvia.