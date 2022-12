Koomikkovirtuoosi Thom Moncktonin nykysirkusidea saa jo kymmenennen tulkitsijan.

Matt Pasquet on kymmenes Only Bones -konseptin tulkitsija.

Nykysirkus

NouNous Festival: Matt Pasquet: Only Bones 1.9 Cirko – Uuden sirkuksen keskuksessa 1.12.

Esitystilaa vain yksi neliömetri, valonlähteenä yksi ainoa lamppu. Ei tekstiä, ei narratiivia. Tässä Only Bones -nykysirkuskonseptin toteutumisen ehdot puhtaimmillaan.

Perustukoon elämys sitten fyysiseen teatteriin, notkeusakrobatiaan, komiikkaan, sorminäppäryyteen, varjojen leikkiin, pakaralihaksen nykimiseen tai itämaisista itsepuolustuslajeista lainaavaan, räjähtävään kehonkieleen.

Jotain hykerryttävän maagista ja ihmeellisen hedelmällistä Only Bones -konseptiin tuntuu kätkeytyvän. Idean haastavaan tulkitsemiseen on tarttunut yhteensä jo kymmenen artistia eri puolilla maailmaa, kukin rakentaen omannäköisensä, yhteen neliöön tiivistetyn tilan ja hetken minimalistiselle, kehon yksityiskohtiin imeytyvälle esitykselleen.

Nykysirkusesityssarjan idea pohjaa Helsingissä asuvan uusiseelantilaisartisti Thom Moncktonin sooloon Only Bones v1.0, joka sai ensiesityksensä Rovaniemellä vuonna 2015.

Moncktonin fyysiseen komiikkaan perustuva alkuperäisversio on kahminut kasoittain palkintoja ja -ehdokkuuksia lukuisilla kansainvälisillä taidefestivaaleilla. Yhteen neliömetriin sullottu älyllisen koomisuuden neronleimaus on kiertänyt jo 22 maassa, ja esitysmäärät lähentelevät kahtasataa. Tänä vuonna Moncktonin Only Bones v1.0 on vieraillut Singaporessa, ja joulukuussa on vuorossa Hongkong.

Cirko – Uuden sirkuksen keskuksella meneillään olevalla NouNous-nykysirkusfestivaalilla nähdään nyt jo kymmenes Moncktonin ideaan pohjaava esitys. Version Only Bones 1.9 toteuttaa brittiläinen, Tukholmassa asuva kung fu -taituri ja akrobaatti Matt Pasquet.

Abstraktiin, synkkyydestä pulppuavaan huumoriin pohjaava tarina lähtee tutkimaan, miten elämä on saanut alkunsa: kuinka ensimmäinen solu muodostuu, miten kohtaamiset ja kommunikaatio rakentuvat – ja miten haurasta elämä lopulta on.

Sarjakuvamainen äänimaailma perustuu Pasquetin ja myös musiikista vastaavan Tuomas Norvion väliseen, hetkessä rakentuvaan kommunikaatioon. Pasquet tuo äänet esiin kehoonsa ja lattiaan kiinnitettyjen mikrofonien kautta, ja Norvio värittää ne livenä miksauspöydän takana. Huippua!

Only Bones v1.9:n rakenne jää kaiken kaikkiaan hiukan epätasaiseksi – kehollinen kertomus antaa odottaa huippuaan. Esitys edellyttää katsojalta vahvaa heittäytymistä ja taitoa värittää abstraktin tarinan tapahtumat sekä antaa niille merkitys oman mielikuvituksen siivin.

Huikeaa kehonhallintaa ilmaan räjäyttävää kung fu -liikekieltä ja sen versioimista pienessä tilassa olisin halunnut nähdä enemmänkin. Pöly lentää, kun nanosekunnissa liikkeen synnyttävä ja sen pysäyttävä fysiikka kurottaa toisiin ulottuvuuksiin.

Only Bones -konsepti säilöö yhteen neliömetriin oikeastaan koko nykysirkuksen rajattoman maailman. Kansainvälisyys, loputon mielikuvituksen käyttö, hervoton komiikka, tekninen taituruus. Sekä ennen kaikkea nykysirkuksen luonteelle ominainen uteliaisuus ja avoimuus kaikkia mahdollisia genrejä, visuaalisuuksia, kehollisuuksia ja persoonallisuuksia kohtaan.

Toteutus ja esitys Matthew Pasquet, ohjauksellinen ja dramaturginen apu Thom Monckton ja Jenni Kallo, musiikki Tuomas Norvio, valosuunnittelu Ainu Palmu, puvustus Morwenna Hope, tekniikka Simon Abel, tuotanto ja tuki Kallo Collective ja NouNous Festival.