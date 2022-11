Ohjaaja Hirokazu Kore-edan tuorein työ on manga-sarjakuvaan perustuva draamasarja The Makanai: Cooking for the Maiko House, joka alkaa Netflixissä 12. tammikuuta. Lisäksi Kore-edalla on Netflixin kanssa sopimus suuren budjetin pitkästä elokuvasta.