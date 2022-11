Yhdysvaltalaislaulaja yritti hakea tavaramerkkiä lempinimelleen ”The Queen of Christmas”, mutta hakemus hylättiin.

Mariah Carey juhlistamassa All I Want For Christmas -hittinsä 25-vuotisjuhlaa vuonna 2019.

Laulaja Mariah Carey ei saa kutsua itseään yksinoikeudella ”joulun kuningattareksi”. Hän yritti hakea patentti- ja tavaramerkkiviranomaisilta oikeutta ilmaukseen ”The Queen of Christmas”. Asiasta kirjoittavat BBC ja Los Angeles Times.

Jos hakemus olisi mennyt läpi, hän olisi saanut brändätä ilmauksella laajan valikoiman tuotteita. Maaliskuussa 2021 jätetyssä hakemuksessa on lueteltu nimityksen käyttötarkoituksia kosmetiikasta vaatteisiin, mukeista leluihin ja jopa ruoka- ja juomatuotteisiin.

Samalla hän olisi saanut laillisen oikeuden kieltää muita käyttämästä kyseistä tavaramerkkiä esimerkiksi musiikissa ja oheistuotteissa. Carey yritti hakea yksinoikeutta myös tavaramerkkeihin ”QOC” ja ”Princess Christmas”.

Hakemus kaatui, sillä Careyn yritys ei vastannut siihen tulleeseen valitukseen. Valituksen teki pelkästään joulumusiikkia esittävä laulajakollega Elizabeth Chan yrityksineen.

Marah Carey tunnetaan innokkaana jouluihmisenä. Hänen vuoden 1994 singlensä All I Want fo Christmas is You on yksi laulajan kuuluisimmasta hiteistä ja kulutetuimmista joululauluista.

Vuonna 2019 Careyn jouluhitti nousi listaykköseksi 25 vuotta julkaisunsa jälkeen kovan markkinoinnin myötä. Carey on ottanut haltuunsa myös humoristiset joulujulistukset sosiaalisessa mediassa.

Kaikki eivät silti ole olleet innoissaan Careyn pyrkimyksistä rahastaa joululla. Chanin lisäksi tavaramerkkihakemuksesta tuohtui laulaja Darlene Love, joka totesi olleensa joulun kuningatar jo 1960-luvulla.

Myös toinen kuningatar-titteli on aiheuttanut kiistaa, sillä vuonna 2019 kirjailija Agatha Christien perikunta uhkasi skotlantilaista rikoskirjailijaa Val McDermidiä oikeustoimilla, kun kirjailijan kustantaja markkinoi tätä nimellä ”rikosten kuningatar”.

Christien perikunta oli tavaramerkinnyt nimityksen vuonna 2013.

