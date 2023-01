Andy Weirin tiedepitoisessa romaanissa yritetään pelastaa ihmiskunta.

Romaani

Andy Weir: Operaatio Ave Maria (Project Hail Mary). Suom. Annukka Kolehmainen. Into. 443 s.

Yhdys­valtalai­sen Andy Weirin esikoisromaani, vuonna 2015 suomennettu Yksin Marsissa, nousi ilmestyessään bestselleriksi. Kirja kääntyi vikkelästi myös Ridley Scottin ohjaamaksi elokuvaksi. Operaatio Ave Maria on Weirin kolmas romaani. Tällä kertaa tarinan päähenkilö ei ole yksin Marsissa. Sen sijaan hän on yksin avaruudessa.

Ryland Grace herää koomasta avaruus­aluksessa. Hän on menettänyt muistinsa, eikä hänellä ole aavistustakaan siitä, missä hän on. Tai edes siitä, miksi hän ylipäätään on avaruudessa. Joka tapauksessa hän on paikalla yksin, sillä aluksen kaksi muuta matkustajaa makaavat kuolleina koomavuoteillaan.

Mitä enemmän Grace saa selville ympäristöstään, sitä suuremmiksi mysteerit kasvavat.

Vähitellen Gracen päähän alkaa putkahdella muistoja menneisyydestä. Maassa hän toimi fysiikan opettajana. Sitä ennen hän oli väitellyt molekyylibiologiasta ja kirjoittanut kiistanalaisen tutkimuksen, joka tuhosi hänen akateemisen uransa. Yllättäen hänen teorioilleen löytyy taas kysyntää.

Tutkijat ovat huomanneet, että auringossa on jotain pahasti pielessä. Sen säteily himmenee kiihtyvällä nopeudella. Syynä on tuntematon ilmiö, joka kohoaa auringosta kohti Venusta ja syö tähden energiaa. Mikäli prosessia ei saada pysäytettyä, maapallo tuhoutuu muutamassa vuosikymmenessä.

Yksi ilmiötä tutkimaan valituista henkilöistä on Ryland Grace. Mutta edes tämä ei selitä, mitä ihmettä hän tekee avaruudessa.

Operaatio Ave Maria on täynnä arvoituksia, jotka aukeavat vähitellen tarinan edetessä. Kerronta hyppelehtii Gracen nykyisyyden ja muistojen välillä. Tämä pitää jännitteen yllä ja mahdollistaa hyvinkin yllättävät juonenkäänteet. Weirillä on taito rytmittää paljastukset ja niitä seuraavat uudet mysteerit vetäväksi tarinaksi, joka ei päästä otteestaan.

Weirille ominaisesti kaikki kirjassa kohdatut ongelmat ratkaistaan tieteellä tai älyllisillä päättelyketjuilla. Erityisesti fysiikka ja matematiikka osoittavat vahvuutensa, kun on selvitettävä, missä mennään ja kuinka tästä päästään eteenpäin.

Weir pitää kiinni siitä, että hänen esittämänsä spekulaatiot ja ratkaisumallit perustuvat tutkittuun tietoon ja olemassa oleviin teorioihin. Toki hän tuo kuvioihin myös elementtejä, jotka ovat nykytieteen valossa silkkaa scifiä.

Runsas tiedesisältö tekee romaanista paikoin haastavan, mutta muuten kerronta on nopeatempoista ja helppolukuista. Virkkeet pysyvät lyhyinä ja yksinkertaisina, kuten viihteelliseen jännityskirjallisuuteen kuuluu.

Syvällistä ihmiskuvausta teoksesta on turha etsiä, sillä tärkeintä on päähenkilön yli-inhimillinen selviytymisvaisto, neuvokkuus sekä tieteellinen kyvykkyys. Käytännössä Ryland Grace on kuin avaruuden ihmemies MacGyver.

Operaatio Ave Maria ei ole suurta kaunokirjallisuutta, mutta tiedepainotteisena ajanvietteenä se ajaa asiansa. Kuten olettaa saattaa, romaanista on suunnitteilla myös elokuvaversio.