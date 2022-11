Konsertin järjestäjien mukaan konsertilla ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa. He syyttävät Ukrainalaisten yhdistystä Suomessa valehtelusta.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ilmoitti, ettei se tue huomenna lauantaina Helsingin Kulttuuritalolla järjestettävää konserttia Itämeri soi Ukrainalle.

Yhdistys julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jossa se esitti kritiikkiä konsertin järjestäjää Musiikkisilta ry:tä (entinen Romanssimusiikin edistämisyhdistys ry) kohtaan. Ukrainalaisten yhdistyksen mukaan konsertti on jatkoa yhdistyksen aiemmalle Venäjän ja Suomen kulttuurivaihtoon liittyvälle toiminnalle.

Elokuussa HS julkaisi tutkivan artikkelin Romanssimusiikkia edistävän yhdistyksen toiminnasta. Elena Kettusen (ent. Elena Putina) perustaman yhdistyksen tavoite oli kulttuuriyhteistyö Venäjän ja Suomen välillä.

Sen oheen kytkeytyi HS:n selvityksen mukaan myös taloudellisia ja poliittisia intressejä. Järjestö sai rahoitusta Venäjältä sekä sen tapahtumat tukea politiikoilta, jotka ovat avoimesti Kremlin voimapolitiikan kannattajia ja Ukrainan itsenäisyyden vastustajia.

Ukrainan yhdistys Suomessa toteaa tukikonsertin järjestäjään viitaten, että se ”tuomitsee Venäjän ja Ukrainan sovinnontekemisen kulttuurin kautta sodan aikana, mukaan lukien ukrainalaisten hahmojen osallistuminen venäjämielisten yhdistysten tapahtumiin - - ”.

Yhdistyksen mukaan yhteistyö pehmentää Venäjän imagoa ja ”heikentää venäläisen yhteiskunnan kollektiivista vastuuta”.

Yhdistys toteaa myös, että järjestöt, jotka edistävät tai ovat edistäneet Kreml-myönteisyyttä, ovat yhteysvastuussa ”julmasta sodasta Ukrainaa vastaan”.

Itämeri soi Ukrainalle -konsertissa on suomalaisia ja ulkomaisia artisteja Ukrainasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Pääesiintyjiin kuuluu seitsemänvuotias ukrainalainen Amelia Anisovitsh, jonka pommisuojassa kuvattu lauluvideo Frozen-elokuvan tunnuskappaleesta nousi viraalihitiksi. Muita ukrainalaisartisteja ovat Kateryna Buzhynska, Alex Kozar, Zhanna Bodnaruk ja Anatoli Karpenko.

Konsertin suomalaisartistit ovat Kyösti Mäkimattila, Aarne Pelkonen, Pentti Hietanen, Jannike, Elena ja Riku Niemi Orchestra. Konsertin televisioi AlfaTV.

Konsertin järjestäjä Musiikkisilta ry:n puheenjohtaja Elena Kettunen ja tapahtuman viestinnästä ja juontamisesta vastaava Tomi Lindblom kiistävät jyrkästi väitteet tapahtuman ”venäjämielisyydestä”.

Kettunen sanoo, että yhdistys katkaisi kaikki yhteydet Venäjään hyökkäyssodan alkamisen päivänä helmikuussa.

”Tuomitsemme sodan jyrkästi. Olemme tehneet yhteistyötä venäläisten kanssa aiemmin, kuten muutkin tahot maailmalla ovat tehneet”, Kettunen sanoo.

Kettunen on syntynyt Pohjois-Ukrainassa Tšernihivissä, joka on pahasti tuhoutunut pommituksissa. Hän on muuttanut myös sukunimensä sodan takia.

”Tilanne on minulle henkisesti äärimmäisen vaikea. Elän Ukrainan kanssa koko sydämestäni. Koko konsertin sanoma on ’Slava Ukraini’ ja sen tarkoitus on osoittaa kunnioitusta ja solidaarisuutta ukrainalaisia kohtaan”, Kettunen sanoo.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n hallituksen jäsen Nataliya Teramae sanoo, että he olivat aluksi avoimin mielin mukana keskusteluissa yhteistyöstä tukikonsertin kanssa. Asia kuitenkin muuttui, kun he alkoivat selvittää järjestävän yhdistyksen taustoja ja törmäsivät HS: artikkeliin.

”Tämä on moraalinen kysymys. Järjestömme toiminta perustuu Ukrainan kuten valtiollisten elinten, Ukrainan instituutin ja Ukrainan kulttuuri- ja tiedotuspolitiikan ministeriön lausuntoihin siitä, miten ukrainalaisten pitäisi suhtautua venäjämyönteisiin organisaatioihin.”

Teramae sanoo, että sillä ei merkitystä, että järjestö on vaihtanut nimensä ja julkisesti ”jäädyttäneet” välinsä Venäjään, kuten järjestön Facebook-sivuilla julkaistussa tekstissä sanotaan.

Hän huomauttaa, että Romanssimusiikin edistämisyhdistys jatkoi yhteistyötä venäläisten kanssa myös Krimin miehityksen jälkeen. Sen tapahtumissa esiintyi myös muusikkoja, jotka kannattivat äänekkäästi valtausta, kuten HS:n jutussa sanotaan.

”Nyt nämä organisaatiot, jotka ovat yrittäneet vaientaa Venäjän sotatoimia Ukrainassa vuodesta 2014 helmikuuhun 2022, aina siihen asti, että kun koko maailman näkemys sodasta muuttui ja Venäjälle asetettiin pakotteet, hyväksikäyttävät ukrainalaisten tilannetta”, Teramae sanoo ja jatkaa:

”Se sattuu meihin valtavasti. Perhettä, ystäviämme on siellä sodan keskellä, heitä on kuollut, eikä tällainen toiminta ole mitenkään eettisesti kestävää.”

Tomi Lindblom, joka on työskennellyt Romantiikan Jättiläiskonserttien parissa vuosia, sanoo, ettei hän ymmärrä lainkaan perusteluja, jotka liittyvät järjestävän tahon aiempiin Venäjä-yhteyksiin.

”Siinä tapauksessa koko suomalainen yhteiskunta pitäisi tuomita venäjämyönteisyydestä, liike-elämä ja poliittinen yhteistyö, jokainen suomalainen firma, joka toimi Venäjän kanssa, Finnair, joka lensi Moskovaan, Nokian renkaat ja Stockmann, jolla oli liikkeitä maassa”, Lindblom luettelee.

Hänestä samalla logiikalla pitäisi vaatia lakkautusta Mikkelin musiikkijuhlille, koska se on ennen sotaa tehnyt yhteistyötä presidentti Putinin lähipiiriin kuuluvan kapellimestari Valeri Gergijevin kanssa.

Konserttiin saapuu Lindblomin mukaan kaikkiaan 15 suurlähetystön edustajaa eri maista. Tapahtuman tuotoista osa menee ukrainalaisten hyväksi.

”Jos kyseessä olisi ukrainavastainen konsertti, tuskin siellä esiintyisi ukrainalaisia artisteja ja tuskin sinne saapuisi Ukrainan suurlähetystön edustaja”, Lindblom toteaa.

Konserttiin saapuu Lindblomin mukaan kaikkiaan 15 suurlähetystön edustajaa eri maista. Tapahtuman tuotoista osa menee ukrainalaisten hyväksi.

”On surullista seurata sivusta, kuinka Ukrainalaisten yhdistys Suomessa tekee kaikkensa tuhotakseen ukrainalaisten hyväksi järjestettävän konsertin”, Lindblom sanoo.

Tomi Lindblom sanoo tuntevansa ukrainalaisten yhdistyksen henkilöitä ja toimintaa aiemman yhteistyön myötä.

Hän kertoo antaneensa yhdistykselle 20 000 euron arvosta lippuja ukrainalaisyhtyeen taannoiselle Okean Elzyn keikalle. Lisäksi hän sanoo tehneensä kymmeniä tunteja ilmaistyötä järjestölle Ukrainan avustuskeskuksen perustamisen yhteydessä.

”Konsertilla tai sen järjestäjillä ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa. On surullista, että he ovat jumiutuneet johonkin, mitä eivät ymmärrä ja tekevät samalla tuhoa itselleen.”

Lue lisää: Elena Putina loi Suomeen romanssimusiikki-ilmiön – Rahaa ja tv-aikaa riitti, mutta ajoiko Kreml tapahtumissa ideologiaansa?