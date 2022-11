Ticketmasterin mukaan sen verkkosivulla tehtiin jopa 3,5 miljardia ostoyritystä. Lipunmyyntijätin mukaan sen myymillä lipuilla ei ole ollut koskaan aiemmin yhtä suurta kysyntää.

Lipunmyyntijätti Ticketmaster on keskeyttänyt poptähti Taylor Swiftin vuoden 2023 Yhdysvaltain-kiertueen lipunmyynnin.

Yhtiön mukaan sen verkkosivulla tehtiin jopa 3,5 miljardia ostoyritystä. Ostajat olivat faneja, botteja ja lipputrokareita. Ticketmasterin mukaan sen myymillä lipuilla ei ole ollut koskaan aiemmin yhtä suurta kysyntää.

Yhtiön oli tarkoitus aloittaa lipunmyynti tänään perjantaina. Se kuitenkin kertoi keskeyttävänsä myynnin, sillä kysyntää oli epätavallisen paljon.

Samaan aikaan asiakkaiden valitukset Ticketmasterin korkeista hinnoista ja huonosta palvelusta kasvoivat niin, että osa Yhdysvaltain kongressin jäsenistä syytti Ticketmasteria kartellista ja alkoi vaatia Yhdysvaltain oikeusministeriötä tutkimaan yhtiön lippubisnestä.

Taylor Swiftin tuleva Eras-niminen kiertue on hänen ensimmäinen kiertueensa viiteen vuoteen. Tiistain ennakkomyyntikierroksella kiertueelle myytiin yli kaksi miljoonaa lippua, mikä on suurin määrä yhdelle artisteille yhden päivän aikana, kertoi Ticketmaster.

Lue lisää: Taylor Swift valtasi Billboardin kymmenen ensimmäistä sijaa ja teki historiaa

Äskettäin Swift teki Yhdysvalloissa listahistoriaa, sillä hänestä tuli ensimmäinen artisti, joka on vallannut Billboard Hot 100 -listan koko kymmenen kärjen. Kappaleet olivat Swiftin 21. lokakuuta julkaistulta Midnights-albumilta, joka on saanut ylistystä myös kriitikoilta. Esimerkiksi The Guardianin ja Rolling Stonen kriitikot antoivat sille täydet viisi tähteä. Niin teki myös Helsingin Sanomien kriitikko Juuso Määttänen.

Lue lisää: Taylor Swiftin uutuuslevy on mahdollisesti vuoden paras popalbumi

Swiftin fanit ilakoivat sosiaalisessa mediassa suosikkiartistinsa keikkasuosiosta ja muistuttivat, että kiertueen lippukysyntä oli kaksi kertaa suurempaa kuin tämän vuoden viidelle eniten myydylle kiertueelle ja Super Bowliin yhteensä.

Samalla moni oli silti valtavan raivoissaan. Fanit turhautuivat pitkiin odotusaikoihin ja sivuston käyttökatkoihin. Moni fani ei saanut hankittua lippuja, eikä heti ollut tiedossa, milloin liput tulisivat uudelleen myyntiin.

Sosiaalinen media täytti pettyneiden fanien kertomuksista ja päivittelystä, kuinka kalliita kiertueen liput ovat. Hinnat ovat nousseet somepäivitysten mukaan jopa tuhansiin dollareihin. Osa faneista ihmetteli, kuinka liput näyttivät loppuvan kesken, vaikka yhtiö oli sanonut myyvänsä ennakkoon vain 15 prosenttia lipuista.

Ticketmaster, jonka emoyhtiö on Live Nation Entertainment, antoi lausunnon, jossa se tunnusti fanien kohtaamat ongelmat.

Yhtiön mukaan ennätysmäärä ihmisiä, kaikkiaan 3,5 miljoonaa, oli rekisteröitynyt etukäteen ”vahvistetuiksi faneiksi” lipunmyyntiä varten. Ticketmasterin aikomus oli kutsua 1,5 miljoonaa heistä osallistumaan kaikkien myynnissä olevien 52 esityksen myyntiin perjantaina. Loput kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä fania asetettiin jonotuslistalle.

Ticketmasterin mukaan suunnitelma kaatui kuitenkin bottien hyökkäyksiin sekä sellaisiin lippuja halunneisiin ihmisiin, jotka eivät olleet rekisteröityneet lipunmyyntipalveluun.

”Hämmästyttävä määrä bottihyökkäyksiä sekä faneja, joilla ei ollut rekisteröitymiskoodeja tulivat sivustollemme ja toivat sinne ennennäkemättömän paljon liikennettä. Se johti 3,5 miljardiin pyyntöön, mikä on nelinkertainen määrä edelliseen ennätykseen verrattuna”, Ticketmaster kertoi Reutersin mukaan.

Swiftin 20 kaupungin ja 52 esityksen stadionkiertueen on määrä alkaa ensi maaliskuussa Arizonasta. Kiertue päättyy elokuussa viiteen esitykseen 70 0000-paikkaisella SoFi-stadionilla Los Angelesissa.

Lipunmyynnin ongelmat saivat monet Yhdysvaltain kongressin jäsenistä esittämään sosiaalisessa mediassa kysymyksiä Live Nationin ja Ticketmasterin vuoden 2010 fuusiosta. Yhtiöt yhdistyivät tuolloin Yhdysvaltain oikeusministeriön hyväksymällä sopimuksella. Tuloksena oli jättiyritys, joka hallitsee nyt alan markkinoita.

”Olen jo pitkään kehottanut oikeusministeriötä tutkimaan lipputeollisuuden kilpailutilannetta”, kirjoitti senaattori Richard Blumenthal Twitterissä torstaina.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Alexandria Ocasio-Cortez linkitti Twitteriin vetoomuksen, joka kehottaa oikeusministeriötä tutkimaan Ticketmasteria ja hajottamaan sen monopolin.

Vetoomuksessa huomautetaan, että Live Nation-Ticketmasterin hallussa on 70 prosenttia tapahtumamyynnistä. ”He ovat käyttäneet rutiininomaisesti tätä markkinavoimaa väärin huijatakseen konserttivierailijoita, urheilufaneja, artisteja, tapahtumapaikkoja ja muita lippuyhtiöitä. Oikeusministeriön on aika tutkia heidän käyttäytymistään ja hajottaa yhtiö.”

Vetoomuksessa Ticketmasteria syytetään muun muassa ”kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä, joka kiusaa riippumattomia esiintymispaikkoja ja taiteilijoita”, ja todetaan musiikin ja urheilun ystävien olevan täysin megayrityksen armoilla, kun alalla ei ole minkäänlaista kilpailua.

Ticketmasterille lähettämässään kirjeessä senaattori Amy Klobuchar, senaatin kartellitoimikunnan puheenjohtaja, ilmaisi ”vakavan huolensa lipunmyyntialan kilpailutilanteesta ja sen haitallisista vaikutuksista kuluttajiin”.

”Ticketmaster on niin voimakas tekijä lippumarkkinoilla, ettei se koe kilpailupaineita, jotka tyypillisesti pakottavat yrityksiä innovoimaan ja parantamaan palveluitaan”, Klobuchar sanoi kirjeessä. ”Tämä voi johtaa sellaisiin dramaattisiin palveluhäiriöihin, joita näimme tällä viikolla. Tilanteissa kuluttajat ovat niitä, jotka maksavat hinnan.”

Klobuchar pyysi Live Nationin toimitusjohtaja Michael Rapinoa vastaamaan esimerkiksi siihen, kuinka paljon yritys on päivittänyt teknologiaa, jolla se pystyisi vastaamaan kysyntähuippuihin. Klobuchar vaati vastausta myös siihen, kuinka suuri osuus Swiftin kiertuelipuista oli varattu ennakkomyyntiin.

Ticketmaster on suututtanut artisteja ja faneja jo vuosikymmeniä. 1990-luvun puolivälissä grunge-yhtye Pearl Jam ryhtyi avoimeen sotaan Ticketmasteria vastaan ja päätti lähteä kiertueelle ilman yhtiötä. He joutuivat kuitenkin pyörtämään päätöksensä runsas vuosi myöhemmin.

Viimeksi kesällä Ticketmaster aiheutti raivoa ”dynaamisella lippuhinnoittelullaan” Bruce Springsteen & The E-Street Bandin kiertueen lipunmyynnin yhteydessä. Lippuja myytiin jopa yli 5 000 hintaan, vaikka yhtiö itse tiedottikin, että vain runsas prosentti lipuista oli yli tuhannen euron hintaisia.

Lopulta Springsteenin managerikin puuttui asiaan ja ilmoitti, että kiertueen lippujen keskihinta oli 200 euron luokkaa.

”Uskon, että tänä päivänä se on kohtuullinen hinta siitä, että pääsee näkemään sukupolvensa parhaisiin kuuluvan taiteilijan”, manageri Jon Landau sanoi The New York Timesin mukaan.