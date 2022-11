Venäjän jättänyt ja Münchenissä parhaillaan työskentelevä Aleksei Ratmanski ihmettelee entisten työkavereidensa hiljaisuutta.

Aleksei Ratmanski on myös moninkertainen Suomen-vieras. Kuva Savonlinnan oopperajuhlilta vuodelta 2004.

Moskovan Bolšoi-teatteri ja Pietarin Mariinski-teatteri ovat poistaneet maailmankuulun koreografin Aleksei Ratmanskin nimen tämän produktioista, jotka pyörivät nyt esimerkiksi hänen assistenttiensa nimissä.

HS kysyi Bolšoi-teatterin lehdistötoimistosta syytä muutokseen.

”Ainoa lausunto jonka voin lähettää kysymykseen on seuraava. Meidän perustajamme, Venäjän kulttuuriministeriö, on tehnyt tämän päätöksen”, lehdistötoimistosta vastattiin.

Kulttuuriministerinä toimii Olga Ljubimova.

”Eikö tämä ole varkaus”, Ratmanski kysyy 15. marraskuuta julkisessa Facebook-päivityksessään.

Hän luettelee balettiesityksiä, joista hänen nimensä on nyt poistettu: Bolšoissa niihin kuuluvat Giselle, Romeo ja Julia, Le Corsaire ja juuri ohjelmistoon palannut Pariisin liekit, jossa samat tanssijat ovat ironisesti ensin kuninkaan kannattajia ja sitten kansanjoukkoja uhmaamassa vallanpitäjiä.

Ratmanski pohtii, ymmärtävätkö tanssijat enää produktiota. Kukaan entisistä työkavereista ei ole lähettänyt hänellä Venäjältä mitään viestejä.

Ratmanski työskenteli Bolšoin baletin taiteellisena johtajana 2004–2008 ja harjoitti siellä tanssijoita myös helmikuussa, jolloin suurhyökkäys alkoi ja koreografi päätti poistua maasta.

Pietarin Mariinski-teatterissa nimi on myös poistettu kuudesta tällä kaudella esitettävästä Ratmanskin produktiosta.

”Miksi he eivät vain poista balettejani, kuten pyysin heti sodan alkaessa?” Ratmanski ihmettelee.

Hän korostaa tietävänsä, että asia on pieni verrattuna ”helvettiin, jonka Venäjän armeija toi Ukrainaan”.

”Mutta nämä ovat minun balettejani ja palvelin näitä taloja hyvin monia vuosia.”

Ratmanski syntyi Pietarissa, mutta kasvoi ja aloitti tanssiopinnot Ukrainassa, jossa hänen isänsä on syntynyt. Hänen vanhempansa, siskonsa sekä appivanhempansa asuvat edelleen Kiovassa.

Häntä on kutsuttu venäläiseksi koreografiksi, mutta hän itse kokee toisin.

”Sodan alusta lähtien olen tuntenut koko sydämestäni olevani ukrainalainen” hän kertoi äskettäin The Washington Postille.

Hän ei usko palaavansa Venäjälle niin kauan kuin Vladimir Putin on vallassa, kertoo puolestaan The New York Times.

Ratmanski tunnetaan omista koreografioistaan ja Marius Petipan kaltaisten vanhojen mestarien koreografioiden uudelleenohjauksista. Vuonna 2009 hänet nimettiin American Ballet Theatren (ABT) residenssitaiteilijaksi, ja hän vierailee jatkuvasti maailman johtavissa ooppera- ja balettitaloissa.

Ratmanski on työskennellyt myös Suomen kansallisbaletissa ja tuonut koreografioitaan Pietarin Mariinski-teatterin ja Moskovan Bolšoi-teatterin Suomen-vierailulla Helsinkiin, Savonlinnaan ja Mikkeliin.

Aleksei Ratmanskin koreografia Rodion Štšedrinin Pieni kyttyräselkäinen hevonen -balettimusiikkiin esitettiin Pietarin Mariinski-teatterin vierailulla Suomen kansallisoopperassa vuonna 2009.

Aleksei Ratmanski ohjasi Jani Taloa Suomen kansallisbaletin harjoituksissa vuonna 2007.

Ratmanski kertoo HS:lle, että hän työskentelee parhaillaan Münchenissä Baijerin valtionoopperan baletin kanssa.

Ohjelmistossa on tällä hetkellä Näyttelykuvia Modest Musorgskin musiikkiin, ja yksi tanssijoista on suomalaisballerina Maria Baranova.

Parhaillaan Ratmanski harjoittaa Baijerin valtionoopperalle produktiota Tšaikovski-alkusoitot. Se saa ensimmäisen esityksensä 23. joulukuuta.

Seuraava työrupeama on Haagissa, ja helmikuussa 2023 Ratmanski tuo Ukrainan yhdistetyn baletin (The United Ukrainian Ballet) Washingtonin Kennedy Centeriin.

Mukana on tanssijoita esimerkiksi Kiovan, Odessan ja Harkovan balettiseurueista.

Seuraavalla videolla Ratmanski harjoittaa Ukrainan yhdistettyä balettia ja puhuu työstään.