Pulitzer-palkittu säveltäjä ja homoikoni Ned Rorem on kuollut: paljasti päivä­kirjoissaan kaiken

Rorem oli tunnetuin vokaalimusiikistaan sekä päiväkirjoistaan, joissa hän kertoi avoimesti seksielämästään muiden tunnettujen miesten kanssa.

Ned Rorem kotonaan New Yorkissa vuonna 1983.

Yhdysvaltalainen Pulitzer-palkittu säveltäjä Ned Rorem on kuollut kotonaan Upper West Sidella New Yorkissa 18. lokakuuta.

Hän oli 99-vuotias, syntynyt Richomndissa 23. lokakuuta 2023. Asiasta kertovat esimerkiksi The New York Times ja The Washington Post.

Rorem oli tuottelias ja suosittu vokaalimusiikin säveltäjä. Hän sävelsi esimerkiksi yli 500 laulua ja kymmenen oopperaa. Laajassa tuotannossa oli myös sinfonioita, konserttoja ja kamarimusiikkia.

Rorem oli tunnettu myös päiväkirjoistaan, joista ensimmäisissä hän kuvasi useita miessuhteitaan. Rorem kirjoitti harjoittaneensa seksiä esimerkiksi neljän Time-lehden kanteen päässeen miehen kanssa. He olivat kirjailija John Cheever, näytelmäkirjailija Tennessee Williams, kapellimestari ja säveltäjä Leonard Bernstein sekä näytelmäkirjailija ja säveltäjä Noel Coward.

Rorem oli isän puolelta norjalaista Norhjelm-sukua ja ylisti skandinaavisia geenejään siitä, että värikäs elämä jatkui niin pitkään.

Läpimurtonsa musiikkipiireihin hän teki 18-vuotiaana opiskelijana hurmatessaan lahjakkuudellaan ja komeudellaan samana viikonloppuna Bernsteinin, säveltäjä Aaron Coplandin ja kriitikko-säveltäjä Virgil Thomsonin, joka otti hänet assistentikseen ja opetti samalla orkestraatiota.

Rorem opiskeli Philadelphian Curtis Institute of Musicissa ja New Yorkin Juilliard Schoolissa.

Hän vietti vuodet 1949–1957 osin Marokossa mutta lähinnä Pariisissa, jossa varakreivitär Marie-Laure de Noailles takasi taloudellisen turvan sävellystyölle ja ylläpidon palatseissaan.

Roremin ensimmäinen julkaistu päiväkirja kattaa sävellykselliset ja seksuaaliset seikkailut 1951–1955 lähinnä Pariisissa. Kirja julkaistiin vuonna 1966.

Seikkailujen ohella hän ehti olla hyvin ahkera sävellystyössä.

Rorem ei kuulunut Pierre Boulezin kaltaisiin modernisteihin vaikka käytti halutessaan uudenaikaisiakin keinovaroja. Hän ei myöskään pitänyt Philip Glassin minimalismista, vaan keskeiseksi muodostui runouden hienoimpienkin vivahteiden vangitseminen yleensä varsin helppotajuisiin lauluihin ja kuoroteoksiin englannin kieltä ja ihmisääntä luontevasti kunnioittaen. Laulujen piano-osuudet olivat kekseliäitä ja rikkaita.

Toisaalta orkesteriteoksissa hän tuntui joskus liiankin vanhanaikaiselta ja totuttuja latuja tallaavalta. Kirjoitin HS:n kritiikissä aikoinaan, että Rorem ei tunnu hyväksyvän ”mitään Poulencia uudempaa”. Englannintorvikonsertto jätti taidokkaasta orkesterinkäsittelystä huolimatta ”yhdentekevän vaikutelman”.

Kaksoiskonsertosta tuli toiselta HS-kriitikolta hieman vastaava tuomio: ”Säveltäjä ei halua yksittäisiä ideoitaan sisäisesti kehitellä, vaan eivätpä teoksen aihelmat toisiinsakaan nivoudu. Sentimento ja toiminta vaihtelevat tietyn menestyksekkään elokuvaperinteen hengessä.”

Mutta lauluja ymmärrettiin Suomessakin. Esimerkiksi laulusarja Ariel Sylvia Plathin runoihin sai HS:ssa kehuja. Se on laulajille ”kiitollista esitettävää vapaatonaalisine, ranskalaista kolorismia ja saksalaista ekspressionismia yhdistävine piirteineen”.

Rorem kertoi olleensa pohjimmiltaan ujo. Alkoholi vapautti, mutta johti myös alkoholismiin, kuten hän tunnusti New Yorkin päiväkirjoissaan, jotka kattoivat 1960-luvun seikkailuja.

Käänne oli tarpeen, ja se myös tapahtui. Rorem rakastui urkuri James Holmesiin, ja he asuivat yhdessä Roremin asunnossa 32 vuotta.

Jo suhteen alkuvuosina Rorem pystyi myös lopettamaan alkoholinkäytön.

1970-luvulla silloin viisikymppisen Roremin arvostus nousi huippuunsa. Hän sai musiikin Pulitzer-palkinnon vuonna 1976 teoksestaan Air Music.

Palkinto ”virallisti” Roremin. ”Jos kuolen ilotalossa, muistokirjoituksessani ainakin sanotaan, että Pulitzer-säveltäjä kuoli ilotalossa”, hän letkautti.

Roremin mielestä hänen pääteoksensa oli yli puolitoista tuntia kestävä laulusarja Evidence of Things Not Seen (1998), johon hän valitsi huolellisesti 36 runoa ja muuta tekstiä sopraanolle, mezzosopraanolle, tenorille, baritonille ja pianistille.

Pääteoksen valmistumisen jälkeen oli surutyön aika. Vuonna 1999 pitkään aidsin ja syövän kanssa taistellut James Holmes kuoli. ”En odota elämältä enää mitään”, Rorem kommentoi sydän särkyneenä.

Hän ikuisti päiväkirjoihin erittäin yksityiskohtaisesti myös elämänkumppaninsa sairauden vaiheet ja omat vanhentumisen tuntemuksensa.

Mutta vielä hän sai aikaan paljon. Hän oli American Academy of Arts and Letters -yhdistyksen puheenjohtaja 2000–2003 ja opetti esimerkiksi säveltäjä Jennifer Higdonia.

Myöhäiskauden merkkiteoksiin kuuluivat esimerkiksi 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen sävelletty Aftermath ja kätevälle kokoonpanolle sävelletty Our Town -ooppera.

Päiväkirjojen lisäksi hän julkaisi myös kirjeenvaihtoaan. Musiikista hän kirjoitti usein sekä syvällisiä että hauskoja esseitä ja arvioita.