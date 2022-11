Viime vuosituhannen alussa Suomessa eli joukko naisia, jotka harrastivat maanalaista toimintaa. Kukaan ei tiedä tarkkaan, paljonko heitä oli, mutta kekseliäitä he olivat. Se oli vastarintatyössä välttämätöntä.

Kielletty kirjallisuus ja muu tulenarka materiaali kulki tarvittaessa vaikkapa kakkulaatikoissa, hatturasioissa, matkatavaroihin rakennettujen valepohjien alla, naisten jalkojen ympärille topattuina tai alushameissa.

”Olin teettänyt itselleni siihen aikaan niin tarpeellisen alushameen, joka oli täynnä taskuja. Sen avulla kuljetin yhtä mittaa laitonta kirjallisuutta Haaparannasta Tornion puolelle, ja sivuutin yleensä rajalla olevan santarmien vahtikopin ilman minkäänlaisia vaikeuksia.”

Näin kertoi muuan Elin Nylander vuonna 1938 Helsingin Sanomien haastattelussa, jossa häntä kuvaillaan sanoilla ”eräs innokkaimmista salakuljetusmestarittarista”.

Oli myös muita Nylanderin kaltaisia. Heillä kaikilla oli missio: vastustaa Venäjän yhtenäistämistoimia. Heitä nimitettiin naiskagaaliksi.

Naiskagaalin jäsen Elin Nylander (1866–19445) oli passiivisen ja aktiivisen vastarinnan toimija.

Koulunjohtaja, opettaja Dagmar Neovius (1867–1939) oli naiskagaalin perustajajäsen. Hänestä tuli myöhemmin Ruotsalaisen kansanpuolueen ensimmäinen naiskansanedustaja.

Passiivista vastarintaa harjoittaneen naiskagaali-salaseuran perusti kolme naista: Maissi Erkko, joka oli Päivälehden perustaja-päätoimittaja Eero Erkon puoliso ja tämän vahva taustavaikuttaja, Tekla Hultin, Suomen ensimmäinen vakituinen naistoimittaja Päivälehdestä sekä Naisasialiitto Unionin jäsen Dagmar Neovius.

Perustamiskokous järjestettiin Hultinin kotona.

”Siellä oli muistaakseni läsnä vain viisi naista. Mutta heti sen jälkeen liittyi meihin suuri joukko uusia jäseniä, niin että naiskagaalin lukumäärä jo seuraavana syksynä oli varsin huomattava”, seuran ensimmäinen puheenjohtaja Dagmar Neovius kertoi HS:lle vuonna 1938.

Heidän ja monien muiden naisten salaisesta elämästä kerrotaan parhaillaan Päivälehden museossa Helsingissä. Näyttely Routanaisia – vastarintaa ja valistusta 1899–1906 kertoo naiskagaalin vaiheista kiinnostavasti. Viehättävästi toteutettu pieni näyttelykokonaisuus vie katsojan menneen ajan tunnelmiin oivallisesti näyttelytilaan lavastetun kahden huoneen avulla.

Päivälehden museossa kuljetaan 1900-luvun alun tunnelmissa naiskagaalin vaiheisiin tutustuen.

Salaseuratoiminta alkoi Suomessa vuonna 1899 keisari Nikolai II:n annettua helmikuun manifestin, joka yhdenmukaisti lainsäädäntöä Venäjän toiveiden mukaiseksi. Sen jälkeen Suomen suuriruhtinaskunnan oma armeija lakkautettiin, suomalaiset postimerkit kiellettiin ja venäjän kielen käyttö virallisissa yhteyksissä tuli pakolliseksi.

Päivälehden museon näyttelyn käsikirjoittanut tutkija ja tietokirjailija Reetta Hänninen kertoo osan suomalaisista kokeneen helmikuun manifestin sorron alkulaukauksena. Jo silloin alkoi maanalainen toiminta, jossa oli mukana miehiä ja naisia. Vuonna 1901 miehet perustivat ensin salaseura kagaalin.

”Naiset eivät siinä seurassa olleet mukana, mutta hoitivat edelleen muita vastarintaan liittyviä toimia, pakkasivat esimerkiksi lentolehtisiä ja postittivat niitä. Mutta sitten naiset alkoivat ajatella, että ei enää riitä, että he vain pakkaavat ja järjestelevät”, Hänninen kertoo.

Tutkija ja tietokirjailija Reetta Hänninen on kirjoittanut Päivälehden museon Routanaisia-näyttelyn.

Naiskagaali sai alkunsa keväällä 1902. Ryhmään liittyi Hännisen mukaan paljon sivistyneistöön kuuluvia ruotsinkielisiä ja nuorsuomalaisia helsinkiläisiä.

”He organisoituivat niin, että kaikilla oli oma alueensa Suomessa, jota he hoitivat. He hankkivat itselleen agentteja, jotka levittivät kiellettyä kirjallisuutta, jossa Venäjän yhtenäistämistoimia paljastettiin, kritisoitiin ja niitä kehotettiin vastustamaan.”

Salainen materiaali oli lähinnä valistavaa kirjallisuutta, jossa ohjeistettiin passiiviseen vastarintaan sen takia, että Suomen perustuslait olivat vaarassa.

”Esimerkiksi Helmi Krohnin kirjoittamassa naiskagaalin omassa julkaisussa naisia valistettiin siitä, miten venäjän kieli ei saisi ulottua kotiin, että lapsi ei saisi opiskella venäjää ja miten tärkeä tehtävä kodilla oli pitää kiinni siitä.”

Helmi Krohn (1871–1967) oli kirjailija, päätoimittaja, kriitikko ja kääntäjä.

Yksi tärkeimmistä naiskagaalin toimintatavoista oli rahan keruu. Pieniä säästölaatikoita levitettiin satoja ympäri maata. Naiset säilyttivät niitä kodeissaan ja säilöivät niihin keräämiään rahoja.

Kerätyillä varoilla rahoitettiin lentolehtisten painatukset. Hännisen mukaan niitä painettiin lähinnä Ruotsissa, josta ne sitten salakuljetettiin Suomeen.

Joskus huhut säästölaatikoiden paljastumisesta levisivät, jolloin monet hävittivät peloissaan omat laatikkonsa.

Hänninen ei osaa sanoa, miten vaarallista toiminta oli naisille.

”En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos he olisivat jääneet kiinni. Kun Nikolai Bobrikov alkoi vuonna 1903 karkottaa pahimpia vastarintaa harjoittaneita henkilöitä, ne olivat pelkästään miehiä. Naisten toiminta minun nähdäkseni sai myös mennä vähän siinä tutkan alla, sitä ei ajateltukaan niin vaarallisena.”

Toisaalta Dagmar Neovius, joka oli opettaja ja jolla oli oma koulu, sai tuta koulunsa sulkemisen vastarintatyönsä takia.

”Elinkeinon menetys tai elämän edellytysten menetys oli kyllä naisillakin vaarana.”

Kenraalikuvernööri Bobrikovin ensimmäisten karkotettavien joukkoon joutui Maissi Erkon puoliso Eero. Näin asiasta kertoi Neovius HS:n vanhassa haastattelussa.

”Muistan vielä aivan hyvin, miten kokoonnuimme sanomaan hyvästi eräälle innokkaimmalle jäsenellemme rouva Maissi Erkolle, joka seurasi miestään Amerikkaan. Tunnelma oli painostava, jokaisen mielessä kulki synkkiä aavistuksia. ’Kukahan on seuraava uhri’, ajateltiin.”

Maissi Erkko (1872–1936) oli yksi kolmesta naiskagaalin perustajajäsenestä. Hänet tunnetaan myös Helsingin Sanomien edeltäjän eli Päivälehden perustajan Eero Erkon puolisona ja taustavaikuttajana.

Salaseurassa toimiminen oli joka tapauksessa hyvin kiehtovaa.

”Jos ajatellaan 1900-luvun naista, mikä muu olisi voinut olla lähellekään yhtä jännittävää? Salaisia kokouksia, verhot laskettu alas ja siellä santarmien katseilta piilossa kokoonnutaan, tullaan paikalle yksi tai kaksi kerrallaan, ettei herätetä huomiota ja puhutaan kielletyistä asioista”, Hänninen kertaa.

Naiset käyttivät myös salakieltä. Näyttelyssä on esillä Hännisen Kansallisarkistosta löytämä Neoviuksen Ruotsista lähettämä kirje ja sen lukemiseen tarkoitettu salakirjoitusavain. Naiset käyttivät salakieltä myös puhelimessa.

”Puhuttiin vaikkapa pikkuleivistä, ompelumalleista tai kukkasipuleista, kun tarkoitettiin lentolehtisiä. ’Ovatko kukkasipulit saapuneet’ tai ’Tilaisin 200 pikkuleipää’”, Hänninen kuvailee.

”Sen on täytynyt olla aivan valtava kokemus, se näkyy naisten myöhemmissä muisteluissa. Se oli heille jotain aivan uskomatonta aikaa.”

Hännisen mukaan naiset olivat 1900-luvun varhaisvuosina yhteiskunnallisesti aktiivisia, mutta poliittinen valta oli siitä kaukana. Tärkeä käännekohta koitti vuonna 1907, kun Suomessa järjestettiin ensimmäiset eduskuntavaalit, joissa myös naiset saivat olla ehdolla ja äänestää.

Tuolloin yhdeksäntoista naista valittiin eduskuntaan, joukossa myös Dagmar Neovius, Ruotsalaisen kansanpuolueen ainoa naisehdokas. Naiskagaalin jäsenistä nuorsuomalaista puoluetta edustanut Tekla Hultin äänestettiin eduskuntaan vasta seuraavana vuonna.

Hännisen mukaan porvarillisen naiskagaalin jäsenet ovat itse jälkikäteen tulkinneet salaseuratoiminnan olleen syy sille, että myös porvariston puolella päädyttiin kannattamaan naisten äänioikeutta.

”He kokivat, että he ikään kuin todistivat kelpoisuutensa, että he pystyvät toimimaan järkevästi ja johdonmukaisesti ja että heitä kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat. Mutta tämä on heidän oma näkemyksensä”, Hänninen sanoo.

Naiskagaalin perustajajäsen Tekla Hultin (1864–1943) oli poliitikko, toimittaja ja muun muassa Suomen ensimmäinen naispuolinen filosofian tohtori.

Etenkin naisten kulttuurihistoriasta kiinnostunut Hänninen sanoo, että monien kiinnostavan elämäntarinan omaavien naisten tarinoita ei pystytä enää kertomaan, koska heistä kertovia lähteitä ei ole. Esimerkiksi Maissi Erkko, josta Hänninen julkaisi alkuvuodesta elämäkerran Tulisydän (Otava), jätti jälkeensä paljon kirjeitä, jotka ovat säilyneet Päivälehden arkistossa.

”Maissia tutkin ja kirjoitin kaksi vuotta. On todella aikaa vievää tehdä tutkimusta alkuperäislähteistä, mutta silloin kun perehtyy, saa toisaalta myös uutta.”

Hänninen käsittelee suomalaisten vastarintaa Venäjän vallan alla myös seuraavassa kirjassaan, tammikuussa julkaistavassa historiateoksessa Kapinaa ja kiusantekoa (Otava).

Kotiteollisuuden ja käsityötaidon edistäjä Ellinor Ivalo (1875–1957) oli taiteilija ja yhdistysaktiivi.

Naiskagaalin toiminta jatkui 1940-luvulle asti, ei tosin enää samanlaisena kuin alkuaikoinaan. Osa alussa mukana olleista jättäytyi jo varhain pois, kun venäläistämisen vastustaminen menetti itsenäistymisen jälkeen merkityksensä. Sisällissodan jälkeen naiskagaali toimi valkoisten puolella ja keräsi rahaa muun muassa jääkäriveteraaneille.

”Toiminnasta putosi pois paljon sellaisia naisia, jotka eivät esimerkiksi hyväksyneet jääkäriliikettä tai eivät hyväksyneet aseellista vastarintaa. Se, mitä naiskagaali oli, muuttui tosi paljon.”

Naiskagaalin jäsenistöstä ei ole säilynyt kattavia tietoja. Se kuitenkin tiedetään, että kymmenien naisten joukossa oli paljon opettajia, työkseen kirjoittavia ja ylipäänsä yhteiskunnallisesti aktiivisia naisia.

Hännisen mukaan moni heistä oli naimaton, sillä naimattoman naisen liikkumatila oli 1900-luvun alun yhteiskunnassa osin vapaampi kuin naimisissa olevan.

Opettaja Nanny Lilius (1863–1941) oli Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun perustaja.

Kovin tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja toiminnasta ja henkilöistä on hankala löytää. Yksittäisiä kirjeitä ja muisteluita on säilynyt jonkin verran, mutta mitään pöytäkirjoja ei koskaan pidetty.

”Ei ole mitään kirjaa siitä, koska kokoustettiin ja kenen luona. Kokouspaikoista tai puheista ei ole mitään jäljellä, koska se oli salaista ja pelättiin, että jäädään kiinni”, Hänninen sanoo.

Yhteishenki oli kuitenkin vahva ja jokainen tiesi, miten piti toimia. Ajattelutavan kiteyttävät hyvin naiskagaali Gertrud Zilliacusin sanat näyttelyn seinälle heijastetussa tekstissä: ”Nimi kuiskattiin korvaamme, ja tämän salaisuuden tuli seurata meitä hautaan asti.”

Routanaisia – vastarintaa ja valistusta 1899-1906 Päivälehden museossa 19.helmikuuta 2023 asti.