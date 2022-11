Welcome to Norway -dokumenttisarjassa seurataan tapausta, jossa norjalainen toimitusjohtaja oli kuolla kotonaan verilammikkoon eikä puukottaja ei saanut edes syytettä.

Norjalainen toimitusjohtaja Øystein Flenning vietti elokuussa 2014 kotonaan mukavaa maanantai-iltaa uuden ulkomaalaisen tuttavapariskunnan kanssa: syötiin sushia ja maisteltiin oman kellarin viinejä, keskusteltiin muun muassa johtamisesta.

Puolenyön jälkeen tunnelma kääntyi jostain syystä hyvin jännittyneeksi. Kello kahdelta Flenning soitti Oslon hätäkeskukseen. Puhelussa Flenning kertoi poliisille rauhallisesti, että häntä vastapäätä istuva mies aikoo tappaa hänet.

Mutta juristiksi kouluttautunutta Flenningia ei uskottu, kuten ei myöskään vähän myöhemmin pakoon lähtenyttä vaimoa.

Poliisipartio lähetettiin paikalle vasta kolmannen hätäpuhelun ja noin tunnin jälkeen – ja silloin nelikymppinen Flenning makasi jo omakotitalonsa ulkopuolella verilammikossa kuoleman kielissä.

Karianne Bergen tapauksesta ohjaama dokumenttisarja Welcome to Norway (2022) herättää monta kysymystä.

Miksi toinen nuorista yhdysvaltalaisista vieraista, noin 25-vuotias Neil, puukotti aseetonta isäntäänsä? Ja miten Eryka-vaimonsa kanssa Eurooppaa kiertänyt Neil saattoi selvitä pitkäaikaiset fyysiset ja psyykkiset vammat jättäneestä puukotuksesta ilman syytettä, vaikka oli tutkintavankeudessa kaikkiaan kahdeksan kuukautta?

Viisiosainen, vuosia valmisteltu dokumenttisarja avaa Norjassa huomiota herättänyttä tapausta hyödyntämällä muun muassa hätäpuheluja, kuulustelutallenteita ja oikeudenkäyntidokumentteja sekä useiden osallisten uusia haastatteluja – asianajajista psykiatreihin ja yksityisetsiviin.

Oslon poliisilaitos, syyttäjä sekä Eryka ja Neil – heistä kerrotaan vain etunimi – kieltäytyivät kaikesta yhteistyöstä.

Neil myönsi puukotuksen, joten hänen syyllisyydestään ei enää ole kyse, vaan järjestyspoliisien ja rikospoliisien sekä varsinkin oikeuslaitoksen toiminnasta.

Sarjassa on luvassa parikin hieman hämmentävää käännettä.

Jokin tässä usealle vuodelle jakautuvassa ristiriitaisten tarinoiden tragediassa ei tunnu nyt täsmäävän, vaikka Berge ei mukavasti tihentyvässä dokumentissaan virittelekään mitään salaliittoa.

Welcome to Norway, C More.