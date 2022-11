Teos-kustantamo perusti stipendin vuonna 2015 kuolleen kustantajan, Teoksen perustajan Silja Hiidenheimon muistoksi.

Emmi Ketonen on espanjankielisen kirjallisuuden suomentaja, freelancer-toimittaja ja -kustannustoimittaja.

Silja Hiidenheimon muistostipendin saa tänä vuonna Emmi Ketonen käännöstyöstään ja toiminnastaan runouden hyväksi.

Ketonen on aiemmin työskennellyt kirjallisuuslehti Lumoojan päätoimittajana

Hänen suomennoksiaan ovat muun muassa meksikolaisen Fernanda Melchorin romaani Hurrikaanien aika (Aula & Co., 2021) sekä chileläisrunoilija Vicente Huidobron teos Altazor tai matka laskuvarjolla (Kustannusliike Parkko 2020). Stipendin perusteluissa kiitellään erityisesti Huidobron kokoelman suomennosta.

”Huidobron ja Ketosen leikki, laulu, luominen ja laveus iskevät lukijaa silkkisellä lekalla päähän. Teoksen ansiokkaat alkusanat valottavat suomalaisille verrattain tuntemattoman modernin klassikon taustoja sekä kirjailijan elämää ja poetiikkaa”, perusteluissa kerrotaan.

”Ilman Ketosen kaltaisia runouteen vakavuudella ja intohimolla suhtautuvia ihmisiä kuvamme maailmankirjallisuudesta olisi monta kertaluokkaa kapeampi ja köyhempi.”

Teos-kustantamo perusti stipendin vuonna 2015 kuolleen kustantajan, Teoksen perustajan Silja Hiidenheimon muistoksi. Erityisesti runous oli Hiidenheimolle läheinen lajityyppi. 3 000 euron suuruinen stipendi myönnetään tunnustuksena vaikuttavasta runokokoelmasta, -tuotannosta tai työstä runouden hyväksi. Stipendi jaetaan vuosittain Siljan päivänä 22. marraskuuta.

Viime vuonna muistostipendin sai Milka Luhtaniemi teoksella Kirnu (Gummerus).