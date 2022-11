Chris Hemsworth yrittää hallita riskiä sairastua Alzheimerin tautiin keskittymällä terveellisiin elämäntapoihin.

Chris Hemsworth osallistui Limitless With Chris Hemsworth -sarjan ensi-iltaan New Yorkissa 15. marraskuuta.

Näyttelijä Chris Hemsworth aikoo jättää näyttelemisen joksikin aikaa. Syynä on hänelle selvinnyt merkittävästi kasvanut riski sairastua Alzheimeriin tautiin. Kasvanut riski johtuu geneettisistä tekijöistä. Asiasta kertovat muun muassa Vanity Fair ja The Guardian.

39-vuotias australialainen Hemsworth tunnetaan erityisesti sarjakuvajätti Marvelin Thor-elokuvien tähtenä. Hän on näytellyt Thorin nimiosaa sarjan jokaisessa neljässä osassa.

Hemswoth juontaa Disney+-palvelussa nähtävää National Geographyn Limitless with Chris Hemsworth -ohjelmaa, jossa hän testaa ihmisvartalon rajoja ja selvittää, kuinka ihminen eläisi pidempään.

Osana sarjan tekoa näyttelijä kävi geenitesteissä, joiden perusteella hän sai tietää perineensä molemmilta vanhemmiltaan kopiot ApoE4-geenistä.

Vanity Fairille Hemsworth kertoi, että testit vahvistivat hänen suurimman pelkonsa. Jonkinlaista aavistusta näyttelijällä lienee taudista jo ollut, sillä esimerkiksi hänen isoisänsä on parhaillaan hoidettavana Alzheimerin taudin vuoksi.

Testien mukaan näyttelijä kuuluu niiden 2–3 prosentin joukkoon väestöstä, joilla on kymmenen kertaa suurempi todennäköisyys sairastua Alzheimerin tautiin kuin niillä, joilla ei ole kyseisiä geenikopioita.

Haastattelussa Hemsworth selvensi, että kyseessä ei ole diagnoosi, mutta tulos on vakava. Se on vahva osoitus siitä, että hänellä on myöhemmin tavallista paljon suurempi riski sairastua Alzheimeriin.

Samalla Hemsworth piti löydöstä siunauksena: nyt hän voi alkaa toimiin hallitakseen riskiä ja ylläpitääkseen fyysistä ja henkistä terveyttään.

”Alzheimerin tautia ehkäisevien toimien etu on, että ne vaikuttavat koko loppuelämään", hän sanoi lehdelle. ”Kyse on unenhallinnasta, stressinhallinnasta, ravitsemuksesta, liikkumisesta ja kuntoilusta. Ne ovat kaikki työkaluja, joita on käytettävä johdonmukaisesti.”

Alun perin oli tarkoituksena, että testitulokset kerrotaan sarjassa Hemsworthille kameroiden kuvatessa. Sarjan luoja Darren Aronofsky kertoi tulokset näyttelijälle kuitenkin yksityisesti.

Näyttelijälle annettiin mahdollisuus poistaa ohjelmasta kaikki viittaukset Alzheimerin tautiin, mutta hän halusi ottaa ne mukaan parantaakseen ihmisten tietoisuutta taudista ja sen ennaltaehkäisystä.

Hemsworthin tähdittämä Thor-sarjan neljäs osa Thor: Love and Thunder sai ensi-illan Suomessa viime heinäkuussa. HS:n kriitikko Kaisu Tervonen kiitteli arviossaan, että sen jälkeen kun uusiseelantilainen Taika Waititi tuli sarjan ohjaajaksi ja toi sankarisaagaan kaivattua huumoria, Hemsworth on päässyt pullistelemaan ”mittavia huumorilihaksiaan”.

Seuraavaksi Hemsworth on mukana viidennessä Mad Max -elokuvassa Furiosa. Vuonna 2024 ilmestyvän elokuvan kuvaukset päättyivät aiemmin tässä kuussa. Näyttelijä kertoi pitävänsä taukoa näyttelemisestä ja ”yksinkertaistavansa elämäänsä” sen jälkeen, kun on saanut Limitless-sarjansa mainoskiertueen ja muut sovitut työt tehtyä.