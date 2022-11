Nykylauluntekijä Weyes Bloodin viides albumi on fiiniä ja hienosti teoretisoitua musiikkia, joka jättää kuulijansa turhan etäälle.

Rock / Albumi

Weyes Blood: And in the Darkness, Hearts Aglow. Sub Pop. ★★★

The New Yorker -lehden tuoreessa henkilökuvajutussa Natalie Mering kertoi kapinoivansa valtavirtaa vastaan. Hänestä popin ei pitäisi olla se musiikin kategoria, johon kunnianhimo oletusarvoisesti liitetään.

34-vuotias Mering tekee musiikkia nimellä Weyes Blood ja on nykyaikaisen vaihtoehtomuusikon perikuva. Nimensä hän on ottanut Flannery O’Connorin niin ikään kulttimaineisesta esikoisromaanista Wise Blood (1952). Viidennen levynsä julkaisun kynnyksellä hän on lisäksi intoillut haastatteluissa Ingrid Bergmanin roolisuorituksessa klassikkoelokuva Kaasuvalossa (1944) sekä puolalaisen Andrzej Żuławskin kulttifilmi Possessionista (1981).

And in the Darkness, Hearts Aglow -albumia on erityisesti innoittanut, tietenkin, Christopher Laschin uuteen cooliin noussut yhteiskuntapessimismin klassikko The Culture of Narcissism (1979).

Lasch kirjoittaa, että maailmassa vallitsevan kilpailullisen yksilöllistymisen logiikka on saavuttanut ääripäänsä, jossa elämä on kaikkien sotaa kaikkia vastaan. Onnellisuuden tavoittelu taas on muuttunut narsistiseksi päähänpinttymäksi minusta itsestäni.

Levyn ensimmäisessä kappaleessa Mering asettaa taudinkuvan: ”It’s not just me, it’s everybody”. Sen jälkeen hän pyytää armoa.

Weyes Bloodin, suomalaisittain ”Veijo Veren”, läpimurto aikamme suureksi lauluntekijäksi oli upea Titanic Rising -albumi vuodelta 2019. Se oli barokkipoppia teknologian rikkomasta rakkaudesta maailmassa, jota uhkaa tuho.

Jälkikäteen katsottuna Titanic Rising asettuu osaksi viime vuosien intellektuellin lauluntekijämusiikin buumia, jossa nykyajan katastrofaalisuudesta lauletaan yksinkertaisen ja miellyttävän mutta taiten ja jopa prameasti sovitetun musiikin säestyksellä. Esikuvia ovat pehmeät amerikkalaiset 1970-luvun suosikit Joni Mitchellistä ja Carole Kingistä Carpentersiin.

Uusista albumeista tyylin kulmakivi on tietenkin Lana Del Reyn moderni klassikko Norman Fucking Rockwell (2019), äärimmäisen laschilainen levy, josta Mering niin ikään on puhunut ihaillen.

Enemmän hänen uutuudestaan tulee silti mieleen saman kategorian penseän lauluntekijän Father John Mistyn keväinen albumi Chloë and the Next 20th Century, jolla artisti oli oma ironinen itsensä, mutta hukkunut turhan syvälle Randy Newmaniin ja muihin 1970-lukulaisiin juhlasaliballadeihin.

And in the Darkness, Hearts Aglow on etääntynyt levy, jota kuunnellessaan pitäisi kyetä katoamaan eskapismin verhon taakse. Sen teksteistä ei huomaa kuin harvoin, että on vuosi 2022, vaikka kaikki ne voi kyllä lukea suorina vertauksina modernista elämästä.

Titanic Risingin juhlavuuteen nähden albumi on monotoninen. Kuusiminuuttiset kappaleet ovat jopa laahaavan hitaita, ja niiden melodiat venyttelyä. Kerta toisensa jälkeen ne huipentuvat väliosissaan neljän minuutin tienoolla.

Edellä mainitun It’s Not Just Me, It’s Everybody -singlen korkein kohta – ”everybody everybody everybody” – on levyn kiistatta paras melodia ja kuin briljantti fanfaari. Perään kuultavan Children of the Empiren loppukolmannes jousineen voisi olla The Beach Boysin studiohulluusvaiheessaan tekemä joululaulu.

Turhan paljon Weyes Blood vain versioi erilaisia wanhan hyvän ajan popin arkkityyppejä. The Worst Is Done on kantrinsekaista, lönkyttelevää aikuisrockia Linda Ronstadtin tapaan, Hearts Aglow taas spectoriaaninen tyttöbändislovari, jonka maailmanpyörien ja hattaroiden Coney Island -kuvasto jää Amerikka-kliseeksi.

Jännittävältä tuntuu Twin Flame, jonka lakoninen rumpukone puksuttaa kuin toisella nykyindiesuuruudella Beach Housella, ja onnistuu paljastamaan huomaamatta jääneen yhteyden bändin ja Brian Enon klassikkolevy Another Green Worldin (1975) välillä.

Jos nykymuusikko päättää operoida menneisyyden estetiikalla Weyes Bloodin tavoin, hänen taakkansa on selittää musiikkinsa suhdetta nostalgiaan ja muistiin; onhan menneenkaltaisuus sen kenties keskeisin taiteellinen valinta. Jos jättää perustelematta, ansaitsee herkästi pastissisyytökset.

Titanic Rising -levyn aikaan Natalie Mering sanoi olevansa ”nostalginen futuristi”, joka yritti rakentaa musiikillaan linkkejä uusien ja vanhojen asioiden välille. Hän myös sanoi suoraan kaipaavansa videovuokraamoita, lankapuhelimia ja maailmaa ilman ihmissuhteita pinnallistavaa digitaalista kommunikaatiota.

Nyt hän puhuu sentimentaalisuudesta, sillä siihen sisältyy mahdollisuus tulevaisuudenuskoon, vaikka maailma onkin menossa pieleen. Teoria kuitenkin onnistuu käytäntöä paremmin. And in the Darkness, Hearts Aglow on paljon hienoja puheita tavallisempaa musiikkia.

Kriitikon valinnat: Espanjankielistä poppia Puerto Ricosta ja kolme kahden tähden levyä

Rap / Single

Alawee: Aktiverad (feat. Turisti, Davi, Nebi). Warner. ★★

Ruotsalainen Tiktok-ihme Alawee koettaa toistaa Samma gamla vanliga -jättihitin tempun. Hänen ainoa hittinsä Aktiverad versioitiin ensin norjalaisräppäri Beathovenin kanssa. Nyt suomalaistettuun remixiin on kerätty yllättävään suosioon nousseet Turisti, Davi ja Nebi, joista kaksi ensimmäistä kykenevät jopa kaksikielisehköön sanailuun. Kappaleen hauskuus on sen nykäisevässä koukussa, joka kuulostaa siltä kuin siinä olisi ylimääräinen, viides tavu: ”CCTV:en är aktiverad”. Muuten kuullaan tavanomaista ghetto-uhoa, luksusta ja pyssyjä. Erityisesti suomalaisvieraiden lisäarvo on alkuperäisversioon nähden vähäinen, mutta jos biisi hittiytyy, fraasi ”du blir raderad” opittaneen täälläkin.

Pop / Albumi

Eri esittäjiä: Egotripillä. Suomen musiikki. ★★

On aikahyppy 15 vuoden taa saada eteensä 30-vuotiaan Egotripin kunniaksi koottu coverlevy. Taannoiset tribuuttilevyt olivat superfanien palvelemista ja tyhjänpäiväisyyttä, mutta yleensä mukaan mahtui biisi tai pari, josta oli suurta iloa niin kuulijalle kuin versioijan uralle. Määreet pätevät myös Egotripillä-levyyn. Nämä ajat eivät ole meitä varten on kuin Ellinooralle luotua optimistista itseapupoppia, jonka erityisyyttä himmentää vain valtavirtatähtien cover-inflaatio, itse televisiossa aiheutettu sellainen. Kiusallisessa ääripäässä Suomen laimein yhtye Younghearted poimii opportunistisesti katalogiinsa Knipin alun perin Anna Puulle kirjoittaman ja monien rakastaman rippikouluiskelmän Mestaripiirroksen. Muut esitykset ovat lähinnä unohdettavia.

Pop / Albumi

Rauw Alejandro: Saturno. Sony. ★★★

Puertoricolainen Rauw Alejandro lienee turvallisempi esitellä suomalaisyleisölle espanjankielisen popin supertähden Rosalían poikaystävänä kuin kertoa, että hänen kappaleensa Todo de ti oli vuonna 2020 globaali jättihitti. Hänen neljäs levynsä, ilahduttavan synteettinen Saturno ei pärjää Bad Bunnyn keväiselle albumille taistelussa vuoden viihdyttävimmän hömppäpoptuotteen paikasta, mutta sen viimeinen ja kiillotetuin kolmannes on läpeensä onnistunut esimerkki siitä, miten sekoittaa reggaeton saumattomasti angloamerikkalaisiin pop-traditioihin. Corazón Despeinado vonkuu kuin hyperpop, ja Dime quien???? on jopa huvittavan lähellä The Weekndiä. Suomalaisille hittipoptuottajille Saturnon kuuntelemisesta olisi suuri ilo ja apu.

Rock / Albumi

Suosikki: Tämä tulee sattumaan anyways. Soit se silti. ★★

Alkusyksystä kuulin tamperelaisen Suosikin keikasta paljon hyvää; jopa amerikkalaisen post-punkin suurin ja kaunein yhtye Wipers mainittiin. Sen riipivää melankoliaa kuulee Suosikin esikoisella siellä täällä, mutta kiihkeydellä, särmikkyydellä ja kunnianhimolla mitaten bändin vaihtoehtorock, ehkä pitäisi sanoa ”räime”, kuulostaa juuri sellaiselta iloiselta indieharrastukselta, joita Suomessa nykyään piisaa. Oikeilla jäljillä ovat kieltämättä wipersmäinen Uhrilahja sekä groovaava Juha Petri ja Rauhan sana, joka vihaa Juha Sipilää diskreetisti mutta ilmeisen syvästi. Rajuin provokaatio on silti täydellisen hirvittävä futuurirakenne levyn nimessä.