Sanna Marinin muotokuva herättää kuvataidekriitikoissa mielleyhtymiä poliittiseen aatteeseen mutta myös mainoskuvastoon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) kaupunginvaltuuston puheenjohtajakauden muotokuva julkaistiin tänään maanantaina Tampereen raatihuoneella.

Marin toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2013–2017. Muotokuvan tuottaminen on ollut kaupungissa perinne.

Perinteestä poikkeaa kuitenkin se, että kuva on ensimmäistä kertaa maalauksen sijasta valokuva. Teoksen on kuvannut dokumentaarisista valokuvistaan tunnettu Meeri Koutaniemi.

Marin kommentoi Instagramin tarinaosiossa: ”Minulle oli alusta pitäen selvää, että haluan juuri Meerin toteuttavan muotokuvan.” Marinin mukaan taiteellinen muotokuva on saanut inspiraationsa Tampereen vaakunan kultaisesta ja punaisesta värityksestä. Marinin mukaan kuvassa on tulevaisuuteen katsova ote.

HS kysyi kahdelta kuvataidekriitikolta mielipidettä muotokuvasta. Muun muassa Helsingin Sanomiin taidekritiikkiä kirjoittavat Harri Mäcklin ja Timo Valjakka painottivat molemmat, että heidän mielipiteensä perustuu vain kuviin teoksesta, ei alkuperäiseen muotokuvaan, jota kumpikaan heistä ei ole vielä päässyt näkemään.

Harri Mäcklinin mukaan Marinin muotokuva vaikuttaa ”hyvin raikkaalta ja onnistuneelta”. Se yhdistää hänen mukaansa hienosti perinteistä muotokuvaa uudenlaiseen tulkintaan:

”Näiden kuvien perusteella teos vaikuttaa hyvin tuoreelta. Pidän siitä, miten tämä toisaalta menee selvästi muotokuvaperinteeseen, eli että pääministeri näyttää ylväältä, päättäväiseltä ja edustavalta. Samalla tämä kuva on aika nuorekas”, Mäcklin sanoo.

Valokuvan värimaailma ei välity tarkasti pelkän ruudun välityksellä, mutta Mäcklinistä siinä on ovelasti käytetty Tampereen vaakunan värejä. Lisäksi punainen sävy viittaa vasemmistoaatteeseen. Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että tulevaisuuteen suuntaava katse on ylöspäin ja vasemmalle. Perinteisesti länsimaisessa käsityksessä tulevaisuutta on ajateltu aikajanana vasemmalta oikealle.

”Se ikään kuin kutsuu tulkitsemaan vasemmalle suuntaavaa katsetta poliittisena symbolina”, Mäcklin pohtii.

Valokuvamuotokuvan valinta on Mäcklinin mukaan merkki siitä, että valokuva on tulossa maalausten rinnalle muotokuvissa.

”Se on kiinnostavaa, sillä alun perinhän valokuvia ei käsitetty taiteena. Kesti oman aikansa ennen kuin tämä muuttui. Vaikka valokuva on kaikkialla, ja kaikilla on kamerat ja otetaan selfieitä, tämä ei ole mikä tahansa potretti, vaan kyseessä on selvästi taideteos, joka kuuluu osaksi muotokuvataiteen perinnettä.”

Mäcklin kritisoi ainoastaan sitä, että kuvan vasemmalla oleva tummempi punainen osa-alue dominoi kuvaa ja kohteensa vasenta silmää.

”Tummemman punainen alue ja siinä näkyvät tummat rakenteet vetävät ainakin minun silmääni jossain määrin enemmän kuin pääministerin kasvot. Ja se vähän häiritsee, että väri peittää toisen silmän niin, että ne ovat eri väriset.”

Sanna Marinin muotokuva on ensimmäinen Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuva, joka on maalauksen sijasta valokuva.

Timo Valjakka puolestaan sanoo olevansa muotokuvaan hieman pettynyt.

”Meeri Koutaniemi on taitava kuvaaja ja tehnyt paljon hyviä dokumenttijuttuja. Niihin nähden tämä kuva on jotenkin mainosmainen ja julistemainen. Tässä ei ole sillä tavalla muotokuvan läsnäoloa.”

Valjakka sanoo, että muotokuvassa on ”kosmetiikkamainoksen elementtejä”, koska sitä on selkeästi käsitelty paljon, miljöö on häivytetty näkyvistä sekä värimaailmassa on pinkkiä ja punaista.

Valjakka vertaa kuvaa mielestään erittäin hienoon tuoreeseen muotokuvaan, Ruotsin tämänvuotiseen kunniakansalaisen muotokuvaan (hedersporträtt), jonka otti suomalainen Marja Helander saamelaistaiteilija Britta Marakatt-Labbasta.

”Siitä kuvasta tulee välittömästi tunne, että tässä on kaikki kohdallaan. Taiteilija on kuvattuna miljöössään ilman mitään käsittelyjä, ja ihminen tuntui elävältä kuvassa. Tässä [Marinin muotokuvassa] ensimmäinen reaktio oli, että kyseessä on juliste tai levynkansi.”

Vaikka kuvassa ei ole miljöötä, siinä voi ajatella olevan abstraktina värielementtinä viittaus poliittiseen aatteeseen, mutta sekin on Valjakan mukaan liian ”puuterinen”. ”Minulle mielikuva vasemmistosta on realistisempi.”

Suomessa on ennenkin tehty poliitikkojen valokuvamuotokuvia. Esimerkiksi Elina Brotherus on tehnyt apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin (vihr) sekä eduskunnan puhemiehenä toimineen Maria Lohelan (sin) muotokuvat.

”Valokuva kuitenkin helposti häviää maalaukselle, koska maalauksessa on ihan toiset mahdollisuudet tehdä erilaisia painotuksia mallin karaktääristä”, Valjakka toteaa.

”Minua jää kutkuttamaan, miten tämä muotokuva kestää aikaa.”