Naisten säveltämien teosten osuus on hieman noussut Suomen sinfoniaorkesterien ohjelmistossa.

Uusista tilastoista selviää myös, että Susanna Mälkin ylikapellimestarikaudella Helsingin kaupunginorkesteri on noussut niukasti Radion sinfoniaorkesterin ohi kotimaisten nykyteosten esittäjänä. Kuvassa Mälkki johtaa New Yorkin filharmonikkoja kesäkuussa.

Suomen säveltäjien kyselyn ja Suomen sinfoniaorkesterien tilastojen mukaan naisten säveltämien teosten osuus on hieman noussut maamme sinfoniaorkesterien ohjelmistossa.

Kun HS selvitti asiaa 2019, osuus oli noin kolme prosenttia, joskin Suomen sinfoniaorkesterit itse sai hieman eri laskutavalla myöhemmin hieman korkeamman osuuden.

Nyt vuoden 2021 luvuksi on saatu kymmenen prosenttia.

Sama kymmenen prosenttia on myös naisten säveltämien kantaesitysten osuus kaikista Suomen sinfoniaorkesterien kantaesityksistä vuosina 2012–2021.

Kantaesityksissäkin osuus on yhä vähemmän kuin naisten noin kolmentoista prosentin osuus Suomen säveltäjät ry:n jäsenistössä.

Vuosikohtainen vaihtelu on kantaesitystilastossa suurta. Viime vuonna naisten säveltämiä kantaesityksiä oli 16 prosenttia kantaesityksistä. Tähän vaikuttivat esimerkiksi Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin sävellyspajan monet lyhyehköt kantaesitykset.

”Vastaavasti vuonna 2020 naisten säveltämien kantaesitysten määrää ja prosenttiosuutta nostivat Aija Puurtisen useat teokset UMO:lle”, kertoo Suomen säveltäjien toiminnanjohtaja Vappu Verronen.

Muissa Pohjoismaissa tilastot tehdään myös sävellysten kestojen mukaan. Tähän ei Suomessa ole vielä päästy, joten pienen ja laajan teoksen esitys on tilastollisesti samanarvoinen.

Nykymusiikin osuutta mitattiin niin, että nykyteoksiksi laskettiin 30 vuoden sisällä valmistuneet teokset sekä kaikki yhä elävien säveltäjien teokset.

Näin laskien vuonna 2021 Suomen sinfoniaorkesterien soittamista teoksista on nykysäveltäjien teoksia 27 prosenttia, josta vähän yli puolet oli kotimaisten nykysäveltäjien teoksia.

Tästä nykyteosten määrästä 24 prosenttia oli naisten säveltämiä, siis selvästi enemmän kuin kymmenys naisten säveltämien kantaesitysten määrästä.

Tämä johtunee esimerkiksi siitä, että kantaesitykset tilataan Suomessa lähinnä suomalaisilta säveltäjiltä, kun muihin nykyteoksiin voidaan ottaa naisten säveltämää musiikkia ympäri maailmaa.

Orkestereista Vantaan viihdeorkesteri esitti kotimaisia nykyteoksia peräti 37 prosenttia ohjelmistostaan. Tapiola Sinfoniettan osuus oli 31 prosenttia ja UMO Helsinki Jazz Orchestran osuus 29 prosenttia.

”On mahdollista, että viihdemusiikkikonserteissa soitetaan keskimääräistä enemmän uutta musiikkia”, selvitys muotoilee.

Helsinkiläisittäin on myös kiinnostavaa, että takavuosina konservatiivisempana pidetty Helsingin kaupunginorkesteri esitti nyt hieman enemmän kotimaisia nykyteoksia kuin Radion sinfoniaorkesteri. HKO:n osuus oli 12 prosenttia ja RSO:n osuus 10 prosenttia. Tosin Suomen säveltäjien selvitys korostaa, että kaikkia pandemian aiheuttamia viime hetken peruutuksia ja ohjelmamuutoksia ei välttämättä ole havaittu.

Vuonna 2019 naisten säveltämää musiikkia kuultiin klassisen musiikin kesäfestivaaleilla vain viisi prosenttia, kertoi Marjukka Malkavaaran selvitys Tasa-arvoinen klasari Finland Festivalsin klassisen musiikin kesäfestivaalien aineistosta.

Suomen säveltäjien pilottiselvityksessä tarkasteltiin festivaalipuolelta vain Musica novan, Viitasaaren Musiikin ajan ja Tampere Biennalen ohjelmistoa. Ennen vuotta 2018 näillä festivaaleilla naisten säveltämien teosten osuus oli alle 20 prosenttia, mutta viime vuosina on ylletty noin kolmannekseen ja kertaalleen yli 40 prosentin, jolloin tasa-arvo jo lähestyy.

Myös viiden nykymusiikkia painottavan ensemblen osuuksia tarkasteltiin. Naisten säveltämien teosten osuus kaikesta esitetystä musiikista oli 17 prosenttia.

Vertailuja haittaa se, että eri tahot ovat tehneet laskentaa erilaisin perustein. Esimerkiksi vuoden 2019 Tasa-arvoinen klasari oli festivaalivalikoimaltaan selvästi laajempi kuin tämän pilotin vain kolmeen festivaaliin keskittynyt laskenta.

”Tätä pilottia täytyy jatkossa tarkentaa”, toteaa Suomen säveltäjien hallituksen puheenjohtaja Antti Auvinen.

”Samalla selvitys on merkittävä pilottihanke. Se piirtää kuvaa, millainen taidemusiikin kenttä on ja muistuttaa, että työtä on vielä edessä.”

Auvisen mukaan säveltäjillä ja orkestereilla on ”yhteinen tahto muuttaa asioita”.

”Tasa-arvoisempi maailma toteutuu tilaamalla ja liittämällä ohjelmaan lisää nykyteoksia”, hän linjaa.