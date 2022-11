Luulin yrityslaulusuonen tyrehtyneen, mutta onneksi Apotti-reggae on ehtaa tavaraa, kirjoittaa Arttu Seppänen.

Maanantaina HS kertoi Messukeskuksessa järjestetystä Apotin koulutustilaisuudesta, joka ei ollut herättänyt suuria riemunkiljahduksia hoitohenkilökunnan parissa.

Sosiaalisessa mediassa herätti. Huomion varasti uutisessa mainittu, tilaisuuden aloittanut Apotti-reggae. Kari Matikaisen kirjoittaman laulun sanat sisältänyt dia alkoi levitä. Kappaleessa lauletaan esimerkiksi: ”Jou! Mun hoitsu sanoi et se hoitaa nykyään vaan tota läppärii / Mut kyl se hyvin hoitaa tätä räppärii.”

Ihmiset innostuivat Apotti-reggaesta erityisesti siksi, että erilaiset koulutus-, valistus- ja yritysten mainoslaulut ovat tuottaneet ikimuistoisia meemejä. Internet ei unohda esimerkiksi Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän julkaisemaa Tietokoneräppiä, jossa pahaenteisesti räpätään: ”Älä pistä itseäsi nettiin, tai mieti vielä ainakin hetki.”

Henkilökohtainen suosikkini on Tiedon julkaisema Value for life, jonka sanat osaisin ulkoa unessakin. Kappale sisältää useita iskeviä rivejä, kuten ”Digital is the way”, ”Emotions find the best”, ja ”Start-up culture everywhere, winners take it all”.

Rap on valikoitunut yritysten tekemän amatöörimusiikin päägenreksi. Monet tuppaavat kuvittelemaan, että koska rapissa ei tarvitse osata laulaa, sitä voi tehdä kuka vain. Tämä ajattelutapa on synnyttänyt useita koomisia kappaleita.

Maininnan ansaitsee esimerkiksi korona-aikana ajankohtaiseksi noussut Käsihygieniaräppi vuodelta 2018. Tarja Halosen presidentinvaalikampanjaan kuulunut Tarja Halonen Rap on uranuurtaja – ja yllättävän hyvä! Edelleen erityisesti kunnallisvaalien aikaan Youtubeen alkaa ilmestyä ehdokkaiden kannatusräppejä.

Meemiytymisen potentiaali on kasvanut jo niin suureksi, että yritykset ovat käyneet varovaisemmiksi omien laulujen tuottamisen suhteen. Siksi ihmiset eivät malttaneet olla kuulematta uusinta lisäystä genreen, koska eihän tällaisia pitänyt enää tulla. Tässä vaiheessa luulisi jokaiselle yritykselle jo olevan selvää, että palvelusta kertova räppi on enemmän riski kuin mahdollisuus, jos halutaan viestiä vakavasti. Mutta jos haluaa yritykselleen tai palvelulleen minkälaista huomiota tahansa, räpillä se onnistuu.

Maanantaina niin sanotusta Apotti-reggaesta löytyi vain muutaman vuoden takainen versio SoundCloud-palvelusta. Tiistaiaamuun mennessä se oli poistettu palvelusta, mutta ihmettelisin, jos joku ei ole ottanut sitä talteen.

Jo maanantaina ihmiset kävivät kärsimättömiksi. He alkoivat julkaista Apotti-reggaesta omia versioitaan laulun sanojen levittyä. Tiistaiaamuun mennessä kappaleesta löytyi ainakin black metal -versio, sleng teng -versio sekä etäisesti reggaeta muistuttava pilaversio.

Tiistaina alkuperäinen, tilaisuudessakin soitettu Kari Matikaisen ja Viivi Palkamon esittämä Apotti-reggae löysi tiensä nettiin. Se on ehtaa tavaraa.

Kuuntele kappale tästä linkistä.

Myös tämä biisi on reggaen sijaan lähempänä kömpelöä räppäämistä jou-sanoineen. Eli biisi niin sanotusti solahtaa amatöörimäisten valistus- ja mainoslaulujen kaanoniin. Kertosäe jää jopa soimaan päähän!

Olin ajatellut yrityslaulusuonen tyrehtyneen jo vuosia sitten. Siispä suuret kiitokset laulun tehneelle Matikaiselle. Jos sinulla on pöytälaatikossa mainosbiisejä, niin pistä ne heti nettiin, älä mieti hetkeäkään!

Kappaleesta tekee erityisen surkuhupaisan se, kuinka paljon kritiikkiä Apotti on saanut. Oli kappale itseironinen tai ei, hoitohenkilökuntaa tuskin naurattaa. Apottia on kritisoitu esimerkiksi potilastietojen turvallisuudesta, hitaudesta ja vaikeakäyttöisyydestä. Siinä ei räppireggae välttämättä kamalasti lohduta, vaikka meitä muita naurattaa.

Ja kun nyt aiheen päällä ollaan, niin kerta kiellon päälle: kannattaa tutustua myös senaattori Bernie Sandersin spoken word -reggaeen vuodelta 1987. Siitä löytyy Youtubesta ainakin pieni näyte.

Muokattu 22.11. klo 14.28: Lisätty yksi kappale: ”Kappaleesta tekee erityisen surkuhupaisan...”