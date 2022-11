Yhdysvaltain ensimmäiset ei-valkoiset suurlähettiläät olivat osa maan ulkopoliittista strategiaa. Carl Rowan toimi Suomen-suurlähettiläänä vuosina 1963–1964, kylmän sodan eturintamassa.

Vuonna 1947 pitämässään puheessa Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman julisti maansa tavoitteeksi tukea ”kaikkia vapaita kansoja” maailmassa. Toisin sanoen tavoitteena oli padota kommunismi ja estää valtioiden päätyminen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Siinä sivussa jenkit tarjoaisivat paikkaa omassa kainalossaan.

Ulkopolitiikassaan Yhdysvallat pyrki esiintymään oikeanmielisenä maailmanpoliisina, valona pimeyttä vastaan. Se oli kuitenkin ristiriidassa sisäpolitiikan kanssa, räikeimpänä esimerkkinä amerikkalaisessa yhteiskunnassa rehottanut rotuerottelu.

Historiadokumentti Ensimmäiset mustat diplomaatit muistuttaa osuvasti, etteivät rasismilta olleet suojassa edes korkeamman profiilin virkamiehet ja diplomaatit.

Dokumentti kertoo erityisesti kolmen edelläkävijän tarinan. Edward Dudley, Terence Todman ja Carl Rowan tekivät urat Yhdysvaltain ulkoministeriössä sekä diplomaatteina maailmalla.

He olivat ensimmäisiä ei-valkoihoisia Yhdysvaltain suurlähettiläitä. He raivasivat omalta osaltaan tietä koko yhteiskuntaan vaikuttaneelle muutokselle ja tasa-arvotyölle. Totta kai he myös kiillottivat jenkkien ulkopoliittista kilpeä.

Kolmikosta Rowan osoittautuu erityisen kiinnostavaksi hahmoksi. Hän toimi presidentti John F. Kennedyn nimittämänä Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläänä vuosina 1963–1964, kylmän sodan eturintamassa.

Kaikesta päätellen myös Härmässä oli totuttelemista tummaihoiseen ja keilausta harrastaneeseen diplomaattiin ympyröissä, joka oli enimmäkseen valkoisten miesten temmellyskenttä.

”Eräässä isossa aikakauslehdessä minua kutsuttiin värikkäimmäksi suurlähettilääksi Suomessa”, Rowan muistelee naureskellen.

Historia: Ensimmäiset mustat diplomaatit, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.