Lounaismurretta ei nyt kuulla. Ei, vaikka jutun aiheena on Heli Laaksonen ja hänen kirjallinen tuotantonsa.

Murteet toki ovat kielen rikkautta ja tärkeä osa Heli Laaksosta. 20 vuotta sitten Pulu uis -teoksella murteellisen kirjailijanuransa perustanut Laaksonen on sinnikkäästi jatkanut omaäänistä luomistyötään, myös lavaesiintyjänä. Voi sanoa, että Laaksonen on läntisen puheenparren ruumiillistuma.

Mutta on rehtiä myöntää, että ihan jokaista eivät eri kolkkien kotiseutukoukerot kiinnosta.

Niin myöntää Laaksonen itsekin, kun vastaa puhelimeen työhuoneeltaan Rauman Lapista, Kodiksamin kylästä.

Hän sanoo, että nyt hän halusi kirjoittaa niin, että lukijan katse ei takertuisi sormeen, joka osoittaa, vaan siihen, mitä se osoittaa.

Siis luontoa.

Kirjan nimi on Luonnos – eräänlaisia esitelmiä, ja se todella sisältää lyhyitä tietoiskuja luontokappaleista auringosta hämähäkkiin ja irlanninhirveen.

Esitelmät on ladottu sivuille lyhyinä riveinä ja kappaleina. Runoja ne eivät ole, vaikka Laaksosen mukaan jotkin kirjakaupat Luonnoksen runoteokseksi luokittelevatkin. Säejako eli rivien ja kappaleiden muotoilu on sukua selkokielisten teosten tavalle vierittää tekstiä, Laaksonen selittää.

Kirjailija määrittää teoksensa ”kaunotietoluontokirjaksi”, mikä on tietenkin huumoria. Itsensä Laaksonen määrittää ”vitsiniekaksi”.

”Nykyaikaista on sanoa, että se on hybridi”, hän muotoilee.

Näin alkaa esitelmä hevosesta:

Hevonen on nelijalkainen / nojateline, jonka keskellä on / nahkapäällysteiset poikkikaaret. / Hevonen on / ajo-, keinu-, keppi-, kilpa-, lahja-, ravi-, sirkus-, sota-. / Hevoset ovat kesyjä ja villejä.

”Kasvin ideasta” Laaksonen kirjoittaa:

On siis siemen. / Lähtökäskyä / vuottava alkio / eväsrasia kainalossa.

Parin sivun mittaisissa teksteissä yhdistyvät siis luonnontieteelliset faktat ja kaunokirjallisen sanankäytön arvaamattomuus.

Laaksonen on myös kuvittanut teoksensa piirroksilla, joita esiintyy tässäkin jutussa.

Luonnoksen juuret ulottuvat pandemiarajoitusten aikaan.

”Silloin piti tehdä muutakin kuin huokailla kotona”, Laaksonen sanoo.

Runoilija-kirjailija lähti opiskelemaan Turun seudulla Tuorlassa toimivaan Livian ammattiopistoon ja valmistui tänä vuonna luonto- ja ympäristöneuvojaksi. Koulutuksen turvin hän voi tarjota esimerkiksi luontokasvatusta eli Laaksosen omalla kielellä ilmaisten (sallittakoon yksi kerta, Laaksosen pyynnöstä):

”Mennä yhres mettä ihmettelemä, mitä tääl oikke o.”

Livia-opistossa Laaksonen oppi lajeista, ekosysteemeistä ja luonnon syy-seuraus-suhteista, joista iso osa on vielä selvittämättä.

”Että mikä on heidän roolinsa maailman suuressa näytelmässä.”

Koulutus tarjoili ahaa-elämyksiä. Aikoinaan lukion penkillä Laaksonen ei ollut tajunnut miten fotosynteesi toimii, mutta opistossa yhteyttämisen salat viimein aukenivat.

Uusista tiedoista innostuneeseen mieleen sitten pälkähti, että voisihan näitä jakaa lukijoillekin. Ja koska huumoria irtoaa Laaksosesta sanottaisiinko luonnostaan, hän valitsi sen tyylilajiksi uuteen luontokirjaansa.

”Usein on niin, että luontokirjat eivät ole kovin vitsikkäitä. Paitsi lapsille tarkoitetut”, Laaksonen sanoo.

”Mutta luonnossa on paljon hauskaa.”

Laaksosen kertoo olevansa luonnon tilasta huolissaan, kuten moni muukin ilmastokriisin ja lajikadon aikakaudella. Epätoivoon ei silti saa vajota.

”Se on vihoviimeistä, jos synkistyy. Se ei vie eteenpäin.”

Kirjallaan hän ei halua lisätä huolia vaan herättää ”huvia ja heltymystä”. Ja kenties sitä halua varjella luontoa.

Lajeja Laaksonen kuvaa omintakeisesti.

”Mietin kauan, minkä värinen näätä on: fariininsokerin ruskea. Sen leukalappu on crème brûléen keltainen. Näädän pituutta etsin kulkemalla mittanauhan kanssa ympäri huushollia. Keksin, että näätä on leivinpaperirullan mittainen”, hän sanoo.

Kyllä tällainen paremmin lukijan muistiin tarttuu kuin perinteisen luontokirjan kylmä ilmoitus eläimen ruumiin ja hännän senttimetrien määrästä. Esimerkiksi lintukirjat ovat usein upean näköisiä mutta apean kuuloisia.

”Miksi lintukirjoissa pitää sanoa, että linnulla on ’likaisenkeltaiset’ jalat?” Laaksonen pohtii ääneen.

Niin, miksipä tosiaan? Faktoista ei tarvitse tinkiä, vaikka kieltä koristelisikin.

Luonnoksen esitelmien tiedot Laaksonen tarkistutti ammattibiologilla ja muutamilla Livian opettajista. Kirjallisia lähteitään Laaksonen listaa nelisen sivua.

Omanlaisensa luontokappale on myös Laaksonen.

Hän asuu puolisonsa kanssa Kodiksamin maalaiskylässä, ja omakotitalon piha on ”pari hehtaaria pujoa ja ohdaketta”. Nurmikkoa ei ajeta, koska sitä ole. Sammalet ja jäkälät saavat kasvaa. Viikate kuulemma on.

Pökkelöpuitakin tontilla seisoo. Rusakko, harmaapäätikka ja kauriseläimet vierailevat usein.

”Ne ovat mukava muistutus. Mehän ruvetaan kohta syömään toisiamme, jos karkotamme kaiken muun elävän”, Laaksonen sanoo.

Kirjailijan viidakkopiha saattaa pistää silmään ”lounaissuomalaisen kunnollisuuden keskellä”, kuten Laaksonen elinympäristöään kuvailee.

Peltojen pidon Laaksonen jättää naapureilleen. Kotitarvepotut Laaksonen sentään viljelee.

Monesti luontoihmiset vaeltavat erämaissa ja omistavat eläimiä. Laaksonen ei tee kumpaakaan. Hän väittää hoivavietin puuttuvan itseltään tyystin, ja korpiin hän vain eksyisi.

”Opiskellessa meillä oli kyllä suunnistusta, mutta en löydä koskaan mihinkään.”

Laaksosen luontopolku onkin ainoastaan kuuden metrin mittainen. Siihen mahtuu paljon, jos polulla vaeltaa tai pikemminkin seisoskelee luonto- ja ympäristöneuvojan kanssa.

”On maaperä, kenttäkerros, varpukerros, pensaskerros, latvakerros ja sitten avaruus”, Laaksonen luettelee.

”Jos kuuden metrin alueelta kaiken selostaa, siihen ei tarvita vaelluskenkiä vaan paljon lämpimiä vaatteita.”

Sattumaa tai ei – eräänlaisia kuuden metrin luontopolkuja ovat Luonnoksen esitelmätkin. Paljon asiaa, pitkiä kaaria, pienessä mitassa.