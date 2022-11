Paimen, piika ja emäntä -elokuvassa hämäläispiialla piisaa ottajia.

Draama

Paimen, piika ja emäntä ★★

Suomi 1938

TV1 klo 13.20, Yle Areena vain suorana

Kirjailija, taidemaalari ja kuoronjohtaja Auni Nuolivaara voitti vuonna 1936 Otavan suuren romaanikilpailun teoksella Paimen, piika ja emäntä, jonka mukaan nimettiin myös Roland af Hällströmin esikoiselokuva (1938).

Nimestään huolimatta elokuvasovitus kuitenkin nojaa romaanin jatko-osaan Isäntä ja emäntä (1937). Koko kirjasarja puolestaan pohjautuu längelmäkisen Kustaava Helanderin suullisiin ja kirjallisiin muisteloihin 1800-luvulta.

Elokuvasovitus siirtää tapahtuma-ajan myöhemmäksi, vuosisadan vaihteeseen.

Martta Kontula esittää Ukonniemen Katria, piiaksi joutunutta talollisen tytärtä. Kihlattunsa Rantalan (Eino Haavisto) juopoteltua ja häväistyä Katrin tämä ottaa pestin Ruuhiniemeen, jossa ahkerana tekee vaikutuksen talon perilliseen Santeriin (Kaarlo Kytö).

Af Hällström kuvaa naisen turvatonta asemaa, mutta epätasainen elokuvakerronta ei tavoita ohjaajan myöhempien merkkitöiden varmaotteista puhuttelevuutta.

Katri japanilaisessa Makiba no shōjo Katori -sarjassa.

Nuolivaaran kirjasta tehtiin Japanissa lasten animesarja Makiba no shōjo Katori (1984), jota on tiettävästi ollut Suomessa saatavana dvd-kopiona. 49-osaisen sarjan ohjaajan Hiroshi Saitōn muita töitä on sen sijaan esitetty televisiossa runsaastikin, aina Muumeista Alfred J. Kwakiin.