Oscar-palkitulle ohjaajalle myönnetään elämäntyöstään Kultaisen karhun kunniapalkinto.

Ohjaaja Steven Spielberg The Fabelmans -elokuvan maailmanensi-illassa Toronton elokuvajuhlilla 10. syyskuuta.

Steven Spielbergiä tullaan juhlistamaan helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla kunniavieraana. Oscar-palkitulle ohjaajalle myönnetään elämäntyöstään Kultaisen karhun kunniapalkinto, kertoo Variety.

Lisäksi Spielbergin uusi The Fabelmans -elokuva tullaan näkemään festivaalilla, joka järjestetään 16.–26. helmikuuta 2023. Ohjaaja on kertonut, että osittain omaelämäkerrallinen elokuva on hänelle toistaiseksi henkilökohtaisin.

The Fabelmans kertoo nuoren pojan Sammyn kasvutarinan Yhdysvaltain Arizonassa. Keskiössä ovat vanhempien vaikea avioliitto, juutalaisvastaisuuteen liittyvä kiusaaminen sekä Sammyn varhaiset yritykset ohjata pienen budjetin elokuvia nuoruuden ystäviensä kanssa.

Elokuvan maailmanensi-ilta oli Toronton elokuvajuhlilla 10. syyskuuta. Suomessa elokuva tullaan näkemään teattereissa 17. helmikuuta 2023.

Elokuva voitti Toronton elokuvajuhlien yleisöpalkinnon, joka on elokuvajuhlien pääpalkinto. Palkintoa on myös pidetty ennusmerkkinä mahdolliselle Oscar-menestykselle.

”Uskomattoman uransa aikana Steven Spielberg ei ole pelkästään lumonnut useita sukupolvia kautta maailman, vaan on lisäksi antanut uuden merkityksen ’elokuvalle’ unelmien tehtaana”, kommentoivat elokuvajuhlien ohjaajakaksikko Mariette Rissenbeek ja Carlo Chatrian tiedotteessa.

”Häntä pidetään kaikkien aikojen menestyneimpänä elokuvaohjaajana,” festivaalin tiedotteessa kerrotaan.

Elokuvajuhlilla tullaan myös esittämään valikoima Spielbergin elokuvia vuosien varrelta. Esitettävät elokuvat sekä tarkka päivämäärä seremonialle, jossa palkinto Spielbergille myönnetään, julkistetaan myöhemmin.

Yhdysvaltalainen Spielberg tunnetaan muun muassa elokuvista Tappajahai, E.T., Kadonneen aarteen metsästäjät, Jurassic Park, Pelastakaa sotamies Ryan ja Schindlerin lista, joista kahdesta viimeksi mainitusta hänet palkittiin parhaan ohjaajan Oscarilla. Lisäksi hän on saanut muun muassa Emmy-, Bafta- ja Golden Globe -palkintoja.

Hänen tuorein myös Suomessa nähty elokuvansa on viime vuoden joulukuussa julkaistu uusi versio West Side Storysta.