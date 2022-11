Viulisti ja kapellimestari Pekka Kuusisto kertoo odottavansa jo esityksiä tammikuusta alkaen.

Viulistina, kapellimestarina ja tänä vuonna kuolleen veljensä Jaakko Kuusiston sinfonian täydentäjänä kunnostautunut Pekka Kuusisto jää sairauslomalle loppuvuodeksi. Kuusisto menetti tänä vuonna myös äitinsä vaikeaan sairauteen.

Kuusisto kertoo sairauslomalle jäämisestään avoimessa Facebook-postauksessaan. Hän mainitsee kuulleensa lääkäriystävältään, että muusikot ja näyttelijät ilmoittautuvat yleensä viimeisinä sairauslomalle. Nyt on kuitenkin sellaisen aika, vaikka kalenterissa oli myös loppuvuodeksi paljon kiinnostavia projekteja, joita hän on odottanut pitkään.

”Seuraavat viikkoni rauhoitun, ihailen maisemia ja löydän tien takaisin. Pidän yhä ammattiani valtavana lahjana ja odotan paluuta tammikuussa.”

Kuusisto on Norjalaisen kamariorkesterin taiteellinen johtaja. Taiteellisen partnerin tehtäviä säännöllisen yhteistyön merkeissä hänellä on San Francisco Symphonyn, Mahler-kamariorkesterin ja Deutsche Kammerphilharmonie Bremenin kanssa. Tällä kaudella hän on myös Baselin sinfoniaorkesterin residenssitaiteilija.

Ensi kaudella hän aloittaa myös Helsingin kaupunginorkesterin päävierailijana ja toisena taiteellisena johtajana.