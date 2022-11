Marc Ribot on soittanut kitaraa sadoilla levyillä, mutta soolokonsertissa odotti yllätys

Vähäpuheinen instrumentaalimuusikko esitti loppuunmyydyllä keikalla myös uusia laulujaan, joista yksi koostui kirosanoista.

Kitaristi Marc Ribot’n neljän soolokonsertin Suomen-kiertue päättyi tiistai-iltana loppuunmyytyn G Livelabiin. Kulunut uskollinen matkakumppani on Gibson HG-00 vuodelta 1936.

Kitara

Marc Ribot G Livelabissa 29.11.

Kitaristi ja säveltäjä Marc Ribot’n suhde kitaraan on yhtä suurta kamppailua, suurta taistelua.

”Pakotan sen jatkuvasti joksikin muuksi: saksofoniksi, huudoksi, mäkeä alas vieriväksi kärryksi”, kuvailee Ribot vuoden takaisessa esseemäisessä kirjassaan Unstrung, jonka alaotsikon mukaan hän on noise guitarist, ”melukitaristi”.

Tiistai-illan pitkässä soolokonsertissa tästä päättymättömästä kamppailuista ei ollut juuri mitään merkkiä, vaikka hän soitti akustista Gibsoniaan tyypillisessä asennossaan – selkä kyyryssä kitaran päälle puolittain käpertyneenä, kuin sitä kesyttäen tai sen kanssa puolittain painien.

Päinvastoin. Päättömän taistelun sijasta kuulosti ennen kaikkea siltä, että New Yorkissa asuva Marc Ribot, 68, on täydellisesti sinut itseään noin kaksikymmentä vuotta vanhemman arvosoittimensa kanssa.

Ja juuri se – mitä sitten soittaakin – on yksi Ribot’n tavaramerkeistä varsinkin soolokonserteissa, joissa pitkän ja moninaisen uran heijasteena lomittuvat tunnistamattomasti toisiinsa muun muassa rockit, bluesit, folkit, countryt ja jazzit.

Hänhän on se jonkinlaisen legenda-aseman saavuttanut eturivin rivimies, joka on soittanut kitaroita noin viidellä sadalla albumilla. Vähän kaikkea ja vähän kaikkien kanssa: Laurie Andersonista Caetano Velosoon, Susana Bacasta Tom Waitsiin, Elvis Costellosta John Zorniin.

Loppuunmyydyssä G Livelabissa odotti kuitenkin yllätys, sillä noin kahdestakymmenestä kappaleesta kolmannes oli laulettuja lauluja ja ilmeisesti lähes kaikki vielä omilla sanoilla.

Kyse saattoi olla myös jonkinlaisesta testauksesta, sillä kuusi soolokitaralevyä julkaissut Ribot suunnittelee tekevänsä joskus ”oikean” lauluntekijälevyn. Tosin illan aikana kuullut Information, Myths of The Great American West, Brooklyn Bridge ja The Empire State Building eivät olleet ihan tavanomaisia, kertosäkeiden ympärille kiertyneitä hyräilyjä.

Mutta erikoisin ja ehkä huvittavinkin oli englanninkielisistä ja italiankielisistä kirosanoista kokonaan koottu ryöpytys, johon kirjallisuutta laajasti lukeva Ribot oli saanut sytykkeen James Joycelta.

Nimettömäksi jäänyt ensiesitetty kappale oli myös puolentoista tunnin räväkämpiä – juuri sitä tutumpaa ja todennäköisesti odotetumpaa ”free-tyyliä”, jonka varaan Ribot oli virittänyt edellisen Helsingin G Livelabin soolokonserttinsa toukokuussa 2019.

Mutta toki Ribot väläytti myös elämänkerrallisia viittauksia, jotka palautuivat hänen omiin yhtyeisiinsä. Kuultiin muun muassa yksi vanha kuubalainen iskelmä, Marc Ribot's Ceramic Dogin Maple Leaf Rage, kaksi jazzsaksofonisti Albert Aylerin kappaletta sekä ansaittuna ylimääräisenä yksi saksofonistiprofeetta John Coltranen sävellys.

Sen nimeen tiivistyi hiiskuttomana koko illan kuunnelleen yleisön hartaus, ja miksi ei myös kiitollisuus.

Amen.