Talousvaikeuksiin kaatunut TADC oli tehnyt yhteistyötä konkurssiin asetetun suomalaisen RH Entertainmentin kanssa.

Ruotsalainen konserttijärjestäjä TADC on asetettu konkurssiin. Raskaan rockin tapahtumiin erikoistunut yhtiö ilmoitti maanantaina, että kaikki sen järjestämät tapahtumat on loppuvuoden osalta peruttu.

Yhtiön tiedotteen mukaan konkurssin takana ovat koronapandemian pitkittyneet vaikutukset, voimakkaasti nousseet kustannukset ja vähentynyt lipunmyynti.

TADC:n tämän syksyn ohjelmistoon kuuluivat myös veteraaniyhtye Uriah Heepin 50-vuotisjuhlakiertueen tälle ja ensi viikolle sovitut 11 konserttia Ruotsissa ja Norjassa, ja ne on nyt peruttu. Aiemmin Uriah Heep joutui perumaan kiertueen keikat Suomessa, koska suomalainen keikkajärjestäjä RH Entertainment oli ajautunut konkurssiin.

TADC ja RH Entertainment järjestivät tänä syksynä yhdessä 50 Centin konsertin Helsingin jäähallissa. Räptähti teki myöhemmin vielä RH Entertainmentin järjestämät keikat Seinäjoella, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa.

Kesäaikaan TADC on järjestänyt Ruotsissa useita raskaan rockin festivaaleja, joista tunnetuimpia ovat olleet Gefle Metal Festival Gävlessä sekä Tukholmassa ja muutamassa muussa Ruotsin kaupungissa sekä Oslossa järjestetty Rock Out -tapahtuma. Näissä on esiintynyt myös suomalaisia rock- ja metalliyhtyeitä.

Oikaisu 23.11. klo 15:55. TADC oli mukana 50 Centin Helsingin-keikan järjestäjänä, ei koko Suomen-kiertueen, kuten jutussa aiemmin virheellisesti väitettiin.