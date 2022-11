Uusi nettisivusto listaa yli 1 400 monumenttia, rakennusta ja nimeä.

Yli 1 400 fasismia kunnioittavaa monumenttia, kylttiä, rakennusta sekä katujen ja koulujen nimeä on saanut Italiassa oman verkkosivuston. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Italiassa halutaan dokumentoida Benito Mussolinin (1883–1945) aikaisen hallinnon symboleita. Nämä symbolit leimaavat edelleen Italian kaupunkimaisemaa niin Roomassa kuin kaikkialla muuallakin maassa.

Saksa siivottiin järjestelmällisesti puhtaaksi Adolf Hitlerin ajan natsihallinnon symboleista toisen maailmansodan jälkeen. Sen sijaan italialaiset poistivat Mussolinin 21 vuotta kestäneen diktatuurin jälkiä paljon hellemmällä kädellä.

Fasismin paikat -niminen sivusto – www.luoghifascismo.it – julkaistiin tiistaina Milanossa. Sivuston takana on historiantutkimuslaitos Istituto Nazionale Ferruccio Parri, poliitikko Ferruccio Parrin mukaan nimetty kansallinen instituutti. Parri oli italialainen toisen maailmansodan aikainen vastarintajohtaja ja poliitikko, joka toimi maan pääministerinä kesäkuusta joulukuuhun 1945.

Jo vuosia jatkuneen projektin tavoitteena on kartoittaa fasismin aikaisten paikallisten ja kansallisten ”muistopaikkojen” historiaa vuosilta 1919–1945. Sivustolla kerrotaan että tarkoituksena on tunnistaa ja analysoida muistomerkkejä sekä rakennusten ja katujen nimiä, jotka on kehitetty fasismin ”muistopaikoiksi” fasistisen hallituksen aikana tai Italian fasismihallinnosta vapautumisen jälkeisinä vuosina.

Tutkimuslaitos muistuttaa, että suurimmalle osalle Italian väestöstä muistomerkit ovat läsnä jokapäiväisessä elämässä ilman, että niitä pohditaan sen tarkemmin. Sen sijaan esimerkiksi uusfasistit ovat ottaneet muistomerkit ja -paikat omakseen ja pyrkivät niiden avulla rakentamaan siltaa nykyisyyden ja Italian fasistisen menneisyyden välille. Laitoksen mukaan vaarana on, että näin Italiassa kehitetään taas ”antidemokraattisia identiteettirakenteita”.

Sivustolla listataan useita Italian fasistisia maamerkkejä, esimerkiksi obeliski Mussolini Dux, Roomassa sijaitseva jättiläismäinen 36-metrinen Mussolinin rakennuttama marmorinen obeliski.

300 tonnia painava obeliski sijaitsee Foro Italico -urheilukeskuksen edessä. Kun urheilukeskusta aikanaan rakennettiin, paikalta oli paljastunut Rooman valtakunnan aikaisia löydöksiä, ja fasistit halusivat jättää oman kertomuksensa saavutuksistaan tuleville polville roomalaisten tapaan.

Niinpä vuonna 2016 kerrottiin, kuinka obeliskin alta oli löydetty kultakolikoita ja tuleville polville suunnattu teksti. Pergamentille kirjoitettu teksti kertoi fasismin noususta ja Mussolinin urotöistä.

Fasistisia muistomerkkejä listaava sivusto on vielä keskeneräinen. Sitä laajennetaan, kun yleisöltä saadaan lisää ehdotuksia ja asiantuntijat ehtivät ne tarkistaa.

Sivustosta vastaavan mukaan ehdotuksia tuli heti tusinan verran lisää sen jälkeen, kun sivustosta kerrottiin tiistaina La Repubblica -sanomalehdessä.

Italialla on monimutkainen suhde fasistiseen menneisyyteensä, ja sitä tarkastellaan juuri nyt tavanomaista tarkemmin, kun äärioikeistolaista Italian veljet -puoluetta johtava Giorgia Meloni nousi viime kuussa maan pääministeriksi. Meloni nimitti samalla maahan hallituksen, joka on oikeistolaisin ja arvokonservatiivisin sitten Mussolinin aikojen.

Meloni on kertonut olleensa nuorena Mussolinin ihailija ja hänen puolueensa Italian veljien juuret ovat Italian fasismissa.

Melonilla on vahva äärioikeistolainen leima, mutta hän itse väittää, että hän ja puolueensa ovat omaksuneet valtavirran konservatiivisuuden. Elokuussa Meloni sanoi, että ”italialainen oikeisto on luovuttanut fasismin historian käsiin jo vuosikymmeniä sitten”.

Tästä huolimatta Italian veljet -puolue ja sen oikeistoliittolaiset valitsivat senaatin puhemieheksi Ignazio La Russan, Mussolini-muistoesineiden keräilijän.

La Russa on sanonut muun muassa, että fasistinen tervehdys oli paljon hygieenisempi kuin tavallinen kädenpuristus.