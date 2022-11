Kuuntelemamme musiikki kertoo siitä, miten käyttäydymme pari- ja muissa ihmissuhteissamme, kertoo tuore tutkimus.

Jos olet parisuhteissasi optimisti, olet ehkä kuunnellut repeatilla Ed Sheeranin Thinking Out Loud -kappaletta. Jos olet suhteissasi pessimisti, saatat hyräillä kuntosalilla Beyoncén Irreplaceable-hittiä.

Toronton yliopiston psykologian laitoksen tutkijat pyysivät 570 ihmistä nimeämään lempikappaleensa ja analysoivat, millaisia tunteita mainintoja saaneet 7 000 kappaletta sanoituksissaan ilmaisevat. He löysivät yhteyden ihmisten lempikappaleiden ja heidän parisuhdemalliensa välillä.

”Siitä asti kun ihmiset alkoivat tehdä musiikkia kymmeniätuhansia vuosia sitten, laulut ovat kulttuurista riippumatta usein keskittyneet ihmissuhteisiin – sellaisen saavuttamiseen, ylläpitämiseen tai siitä eroamiseen – joten aloin miettiä, kuuntelevatko ihmiset kappaleita jotka heijastavat heidän kokemuksiaan”, sanoo tutkimusta johtanut Ravin Alaei haastattelussa.

Alaein ja hänen kollegoidensa tutkimus nojaa niin sanottuun kiintymyssuhdeteoriaan. Brittipsykologi John Bowlbyn teorian mukaan meidän varhaisimmilla ihmissuhteillamme on vaikutus siihen, miten käyttäydymme esimerkiksi parisuhteissamme myös aikuisina.

Esimerkiksi vauva, joka on voinut turvallisesti kiinnittyä häntä hoitaviin aikuisiin, kehittää niin sanotun turvallisen kiintymyssuhdemallin. Aikuisena hän on parisuhteensa suhteen optimisti, kykenee luottamaan muihin ihmisiin ja ilmaisemaan rohkeasti tunteitaan.

Epäjohdonmukaisessa tunneilmapiirissä kasvanut lapsi voi puolestaan kehittyä ”ristiriitaisesti turvattomasti kiinnittyneeksi” ja on usein aikuisena herkästi ahdistuva ja konflikteja välttelevä.

Tunneilmaisultaan köyhässä ilmapiirissä kasvanut lapsi oppii yleensä ”välttelevän turvattoman” kiintymyssuhdemallin, jossa parisuhteisiin suhtaudutaan pessimistisesti, tunteiden ilmaisua pyritään välttelemään ja omaa itsenäisyyttä korostetaan. Se on Suomessa yleisin kiintymyssuhde, Terveyskirjaston artikkelissa kerrotaan.

Ei siis ehkä ole yllätys, että Beyoncén Irreplaceable oli iso hitti myös Suomessa. Siinä lauletaan kumppanin vaihtoon laittamisesta: ”I can have another you by tomorrow / So don't you ever for a second get / To thinking you're irreplaceable”.

Lempikappaleesi sanoitukset saattavat heijastaa ajatuksiasi ja tunteitasi, mutta ne saattavat myös paljastaa ihmissuhteissasi toistuvia malleja, joista et ole itse tietoinen, Alaei sanoo.

Siksi oman kiintymyssuhdetyylinsä tiedostaminen voi olla hyödyllistä. Musiikki saattaa esimerkiksi tuoda pintaan muistoja ja tunteita, jotka pahentavat ahdistuneisuuteen taipuvaisten ahdistuneisuutta. Esimerkiksi Adelen Someone Like You -kappaleen sanoituksissa on ”ristiriitaisen turvattoman” kiintymyssuhdemallin piirteitä.

”Voi olla, että voi olla hyödyllisempää kuunnella musiikkia, joka antaa tunteen turvallisuudesta”, Alaei sanoo – vaikka Sonny & Cherin I Got You Babea: “Then put your little hand in mine / There ain’t no hill or mountain we can’t climb.”

”Se on oikeastaan käsikirja sille, miten ollaan turvallisessa kiintymyssuhteessa”, Alaei sanoo.

Tutkimus paljasti myös, että musiikki on muuttunut.

”Jos kuuntelet 1950- ja 1960-luvuilla tehtyä musiikkia, on helppoa löytää sanoituksia, jotka sopivat turvalliseen kiintymyssuhdemalliin”, sanoo Alaei kanadalaisen The Star -sanomalehden haastattelussa.

I Got You Baben ohella vaikkapa Beatlesin Love Me Do tai the Beach Boysin Wouldn’t It Be Nice kertovat rakkaudesta, joka ei torju tai välttele vaan sitoutuu.

Nykyään sellaisia kappaleita on vaikeampaa löytää, Alaei sanoo, vaikka niitäkin on, vaikka Justin Bieberin Holy tai edellä mainittu Ed Sheeranin Thinking Out Loud: ”And darling I will be loving you 'til we're 70 / And baby my heart could still fall as hard at 23”, Sheeran laulaa.

Tutkijoiden mukaan nykyään listoilla jylläävät kappaleet, jotka heijastavat ”välttelevän turvatonta” kiintymyssuhdemallia, kuten vaikka The Weekndin Heartless. ”Sydämettömyyshän on jo kappaleen nimessä”, sanoo Alaei.

Toinen esimerkki on Rihannan Take a Bow -hitti, jossa exää kehotetaan kumartamaan ja poistumaan: ”That was quite a show / Very entertaining / But it's over now”.

”Meidän datamme perusteella yhteiskuntamme on muuttumassa yksilöllisemmäksi ja välttelevämmäksi”, Alaei toteaa, ”Ja musiikki alkaa heijastella sitä.”