Viisi vuotta Call Me By Your Namen jälkeen Timothée Chalamet on taas tehnyt elokuvan italialaisohjaaja Luca Guadagninon kanssa. Jälleen keskellä tarinaa on rakkaus, mutta henkilöt ovat hyvin erilaisia.

”Lee tuntee olevansa kirottu, ilman mahdollisuutta lunastukseen”, Chalamet kuvailee roolihahmoaan.

Bones and All on hyvin omalaatuinen elokuva. Siinä on rajuja kauhun elementtejä ja tie-elokuvan piirteitä, mutta myös yhteiskunnallisen realismin perinteeseen kallistuvaa psykologista uskottavuutta.

Päähenkilöt, Taylor Russellin esittämä Maren ja Chalametin Lee, ovat kannibaaleja. Miljöönä on 1980-luvun amerikkalainen Keskilänsi.

Camille DeAngelisin romaaniin perustuvan elokuvan kannibaaleja voi verrata populaarikulttuurin vampyyreihin. Chalamet itse mainitsee Bonnien ja Clyden sekä elokuvan Julma maa.

”Niissäkin on fantasian tuntua, mutta se ei ole epärealistista eikä naiivia”, Chalamet pohtii.

”Tässä tarinassa taas on myös maagisen realismin piirteitä.”

Tyylillisestä erikoisuudesta ja aikakaudesta huolimatta Chalamet näkee elokuvassa ja Keskilännen miljöössä nimenomaan ajankohtaisuutta. Elokuvaa kuvattiin muun muassa Ohiossa ja Kentuckyssa.

”Koska olen New Yorkista enkä maaseudulta, minun pitää valita sanani varovaisesti. Mutta tuntuu, että amerikkalainen poliittinen eristäytyneisyys liittyy tähän kaikkeen”, hän sanoo.

”Siellä on kapinahenkeä ja raivoisaa individualismia. Americana-mielenmaisemaa.”

Vuoden 2017 alussa maailmanensi-iltansa saanut Call Me By Your Name oli Chalametin läpimurtoelokuvia. Sitä ennen hänet oli nähty vain pienemmissä rooleissa.

Nyt Chalamet on Hollywoodin suurimpia tähtiä. Spektaakkelielokuvien piirissä hänellä on Dyyni-elokuvasarjan pääosa, ja vuoden 2023 jouluksi valmistuvassa suuren rahan Roald Dahl -filmatisoinnissa Wonka hän näyttelee Jali ja suklaatehdas -romaanin Villi Vonkkaa.

Call Me By Your Namesta Chalamet sai Oscar-ehdokkuuden parhaasta miespääosasta. Nyt hänen tähtiasemaansa on verrattu Tom Cruiseen ja Leonardo DiCaprioon heidän uriensa alkupuolella. Olennaista on jättituotantojen ja kunnianhimoisten draamojen vuorottelu.

Tässä kuviossa Bones and All lukeutuu pienemmän yleisön teoksiin. Tyylitelty raakuus tekee siitä Hollywood-mittapuulla kokeellista elokuvaa.

”Ensimmäinen elokuvani Lucan kanssa kuvattiin hyvin turvallisissa ja idyllisissä oloissa, ja sen tarina oli lämmin. Nyt ollaan vaarallisemmassa maisemassa”, Chalamet kuvailee.

Lee on salaperäinen hahmo, kulkuri ja tietysti murhaaja, kuten muutkin tarinan vanhemmat kannibaalit. Hän on kummajainen, mutta pohjimmiltaan surumielinen nuori ihminen, joka haluaa tulla nähdyksi ja rakastetuksi.

”Bonnie ja Clyden sekä Julman maan päähenkilöt tekevät ilmiselvästi väärin, samoin vaikkapa Breaking Badin päähenkilöt. Silti opittuasi tuntemaan heidät olet heidän puolellaan.”

Bones and All on saanut Suomessa ikärajan K-18. Chalametin nuorille faneille se ei sovi.

Hän sanoo ihailevansa suuresti tapaa, jolla Bob Dylan meni musiikillisesti alueille, joita pidettiin hänelle sopimattomina.

”Näin tässä elokuvassa totuudellisuuden ja hellyyden. Meryl Streep on sanonut, että näyttelijä pääsee hahmosta jyvälle vasta, kun hyväksyy ja ymmärtää siinä puolet, joista ei itse pidä. Inhimilliset kokemukset ovat samoja kaikkialla”, näyttelijä korostaa.

”Miten voi elää oikein ja eettisesti? Toimia niin, että voi olla ylpeä itsestään”, Chalamet sanoo.

Hänen mukaansa rakkaus tuo tarinaan toivoa, ainakin pilkahduksen.

”Tuntuu, että toinen pelastaa kiroukselta, mutta ehkä Marenille käy Leen seurassa niin, että kirouksen näkee vain yhä selvemmin.”

Bones and All -elokuvan varsinaista päähenkilöä, äitiään ja samalla itseään etsivää Marenia näyttelee Taylor Russell. Hänet on aiemmin nähty Netflixin sarjassa Lost in Space. Bones and All on ensimmäinen Russellin elokuva, joka saa Suomessa valkokangaslevityksen.

Russell kertoo ihailleensa ohjaaja Luca Guadagninoa jo kauan. Kun pyyntö tapaamaan ohjaajaa tuli, Russell oli katsonut Guadagninon ohjaaman HBO-sarjan We Are Who We Are.

”Olin niin vaikuttunut, että olin sen perusteella lähettänyt Lucalle kirjeenkin”, Russell kertoo.

”Jos jotenkin saisin tämän roolin, siitä tulisi elämäni muuttava kokemus. Ei vain uran vuoksi, vaan koska pääsisin työskentelemään näiden näyttelijöiden kanssa.”

Bones and Allissa näyttelevät Timothée Chalametin ohella sekä elokuva- että teatterityöstään palkittu Mark Rylance, myös Call Me By Your Namessa nähty Michael Stuhlbarg sekä We Are Who We Aressa keskeisen roolin tekevä Chloe Sevigny.

Käsikirjoituksessa Russellia viehätti Marenin näkökulma. Hän elää miesten ympäröimänä, mutta itsetuntemuksen saavuttaakseen hänen on tavattava kadonnut äitinsä.

”Etsin tarinoita, joissa naiset kohtaavat ja kuulevat toisiaan. Ymmärrän, miten tärkeää Marenille on löytää äitinsä, ja miten väkivaltaiselta maailma tuntuu ilman häntä.”