Menolippu-kappaleesta tunnettu Satu Pentikäinen vetäytyi lavoilta 30 vuotta sitten.

1980-luvun suosikkilaulaja Satu Pentikäinen lopetti artistiuransa vuonna 1991, mutta uuden musiikin tekeminen ja keikkailu houkuttelisivat jälleen. Hänen edellinen julkaistu kappaleensa on vuodelta 1987, joten tauko on ollut pitkä.

”Minulle on ehdotettu, että vanhoja biisejäni tehtäisiin uudelleen tämän päivän soundeilla, mutta en innostunut siitä. Minusta ne saavat olla niin kuin ne on tehty. Haluaisin kuitenkin kokeilla tehdä pari uutta biisiä ja laulaa vaikka muutamia keikkoja kuussa”, Pentikäinen kertoo.

”Tänä päivänä on jotenkin aukko aikuisten ja vähän vanhempien ihmisten musiikissa. Tehdään hirveästi sellaista, joka on suunnattu nuorille. Jos löytyisi säveltäjä tai taustatiimi, olisi kiva taas lähteä.”

Pentikäinen lauloi ammatikseen koko 1980-luvun ja julkaisi viisi albumia. Kun perheen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, hän halusi viettää iltansa mieluummin kotona. Nyt lapset ovat aikuisia ja maailmalla, joten elämäntilanne on toisenlainen.

Laulu-ura alkoi jo 14-vuotiaana Tapani Kansan kesäshow’ssa. Pentikäisen isosisko oli mukana aiemmassa show’ssa, ja puheeksi tuli, että myös hänen pikkusiskonsa laulaa, soittaa ja tanssii. Yhdeksännen luokan päätettyään Pentikäinen lähti vakituisesti Kansan mukaan.

”Otin sen kesäduunina, ja oli kivaa reissata ympäri maata. Tykkäsin hirveästi laulaa köörejä ja tanssia. Tapanin isot showkiertueet olivat minulle populaarimusiikin korkeakoulu, ja niitä on jotenkin ikävä, kun ne olivat niin hienoja. Oli monta vaatteiden vaihtoa ja osiota, ja mielettömän hyvät bändit.”

Pentikäisen ensisingle Menolippu ilmestyi 1979. Theresa Roseniuksen 1960-luvulla levyttämä kappale sai diskosovituksen, ja siitä tuli hitti.

”Tapsan tuottaja Matintalon Seppo sanoi, että menisitkö laulamaan tämän, ja vastasin, että aijaa, joo. Sitten menin studioon ja lauloin sen. Minusta tuli laulaja ihan vahingossa”, Pentikäinen muistelee.

”Menolippu-kesästä 1979 tuli hurja, koska olin viikonloput Hämäläisen Jyrkin Miss Farkku-Suomi -kiertueella ja viikot Tapsan rundeilla. Heinäkuussa minulla oli keikkoja enemmän kuin päiviä, mutta nuorena jaksaa.”

Vuonna 1982 Pentikäinen lähti Kansan matkasta ja ryhtyi keikkailemaan oman yhtyeensä kanssa. Pian hän alkoi myös sanoittaa omia kappaleitaan. Levy levyltä musiikista tuli enemmän omannäköistä.

Esiintymisen hän koki itselleen luontaisena ja kivana, mutta vuosikymmenen lopussa iskelmän ja diskon laulaminen tanssipaikoilla ei enää tuntunut mielekkäältä. Vähitellen hän alkoi miettiä muita ammatteja.

”Halusin vaativampia melodioita ja rytmiikkaa. En halunnut mennä niin paljon iskelmäsuuntaan. Litmasen Kari sävelsi minulle jenkkityylisiä biisejä, ja vähänhän minua moitittiin niistä. Viimeiselle levylleni Kari sävelsi jo suoranaista jenkkien länsirannikon musiikkia, ja joku sanoi, että olimme 20 vuotta liian aikaisessa. 2000-luvulla sellainen hieno poppi olisi ehkä jo mennyt läpi.”

Pentikäisen kunnianhimo kasvoi myös opiskelujen myötä. Hän teki keikkailun rinnalla opintoja Sibelius-Akatemiassa ja valmistui lopulta musiikinopettajaksi. Pentikäinen kokee ammatin luontevana jatkumona laulu-uralleen.

Hän teki muutaman laulukeikan vuosina 2015–2016 ja huomasi, että vanhojen biisien sanat tulivat edelleen ulkomuistista. Muuten laulaminen ja soittaminen ovat viime vuosina tapahtuneet kouluissa.

Pentikäisen oppilaat haluavat säännöllisesti kuulla tarinoita opettajansa artistiuralta, ja höpöttelijäksi itseään kuvaava Pentikäinen myös kertoo niitä mielellään.

”Aikoinaan olin musiikin lehtorina lukiossa, ja siellä muutama opiskelija sanoi, että Satun musiikintunnit ovat myös filosofian, psykologian ja terveystiedon tunteja. Se on kyllä totta, koska mielestäni koulussa opetellaan kuitenkin elämää. Emme pelkästään paahda siellä sitä musaa”, hän kertoo.

”Kysyn aina nuorilta, mitä heille kuuluu ja miten heillä menee, ja he tietävät, että voivat jutella minulle mistä vain. Nuorten kanssa kommunikointi on yksi työn hyvistä puolista, ja minä opin myös heiltä. On paljon asioita, joita he tietävät ja osaavat paljon paremmin kuin minä.”