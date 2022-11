Tanssinopettaja Helena Ahti-Hallberg kertoo ykkösvinkkinsä siihen mistä lähteä liikkeelle, jos haluaa viilettää parketin poikki kuin TTK-voittajapari konsanaan.

Laulaja Benjamin Peltonen voitti tanssiparinsa Saana Akiolan kanssa Tanssii tähtien kanssa -kilpailun finaalin sunnuntai-iltana. Heiltä luonnistuivat niin quickstep kuin paso doblekin, eikä tuomaristo lakannut suitsuttamasta suorituksia.

Kaiken kaikkiaan Peltonen ja Akiola olivat ohjelman kaikkien aikojen menestyksekkäimpiä pareja – yhtä paljon täysiä pisteitä tuomareilta ovat aiemmin saaneet vain Krista Siegfrids ja hänen parinsa Anssi Heikkilä vuonna 2021.

Miten voi oppia tanssimaan noin hienosti? Millaisia ominaisuuksia se vaatii?

Tanssii tähtien kanssa -tuomari Helena Ahti-Hallberg.

”Sanoisin, että lähtötasoltani olin ehkä keskivertoihmistä pari askelta edellä, koska olen harrastanut kaikennäköistä urheilua koko elämäni ja olen musikaalinen tyyppi”, Peltonen pohtii Helsingin Sanomille.

TTK-tuomari Helena Ahti-Hallberg analysoi Peltosen lähtötasoa puolestaan ammattilaisen näkökulmasta. Hänen mukaansa Peltonen osasi jo alussa hahmottaa vartalonsa painon ja liikuttaa sitä. Lisäksi häntä auttoivat hyvä rytmitaju ja heittäytymiskyky, Ahti-Hallberg kuvailee. ”Ja ylipäätään se, että osaa nauttia asioista, sillä sitä vartenhan me tanssimme – nauttiaksemme liikkeestä!”

Mutta kyllä Peltosesta näki, että hän oli tanssijana kokematon, Ahti-Hallberg lisää.

”Ei sovi ohittaa sitä tosiasiaa, että hehän treenasivat ihan valtavasti. Suurin osa asioista on opeteltavissa tanssissakin, kun on sitkeä harjoittelemisessa.”

Peltonen vahvistaa, että harjoittelua kilpatanssin opettelu tosiaan vaatii.

”Niin hauskaa kuin se olikin, oli se vähintäänkin yhtä raskasta”, hän sanoo. Pari harjoitteli usein viisi tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa.

”Kaiken oppii jos on kova tahtotila, on se sitten musiikissa tai tanssissa, se on mun salaisuus”, Peltonen analysoi. ”Ja mulla oli hitonmoinen fiilis päästä treenaamaan ja yksi Suomen kovimpia opettajia.”

”Saana piti hyvää fiilistä yllä, vaikka oli selvää, etten ole mikään luonnonlahjakkuus”, Peltonen sanoo ja nauraa.

Peltonen kertoo, että hän oppi nopeasti koreografiat, mutta nyanssit olivat hänelle vaikeita. ”Niitä piti hinkata, ja ne ovat juuri niitä asioita joita tuomaristo seuraa”, Peltonen huokaa.

Akiola joutui huomauttamaan hänelle kerta toisensa jälkeen pään asennosta.

”Se, että tehdään jotain yhdessä mutta pariaan ei saa katsoa, oli tosi vaikeaa. Sieltä rupesi tulemaan hellällä avokämmenellä palautetta että Benkku, katse mun ohi vasemmalle!” Peltonen nauraa.

Ei Benjamin Peltonen koe edelleenkään olevansa tanssija.

”Koko TTK:n ideahan on tavallaan huijata, että osaa tanssia, mutta oikeasti osaa vain sen koreografian. Enhän mä osaa tanssia vaikka tangoa, se vaan näyttää siltä.”

Ei kukaan opi tanssijaksi muutamassa kuukaudessa, sanoo myös Ahti-Hallberg.

”Ihmiset kuvittelevat, että ammattitanssijaksi tullaan tuosta vain, mutta se vaatii vuosia ja vuosia”, hän sanoo.

Mutta ei kaikkien tarvitse olla ammattitanssijoita, tai edes esiintyviä tanssijoita. Tanssi voi tuntua upealta ilman yleisöä ja kameroitakin.

Jos Peltosen esimerkki on saanut pohtimaan, voisiko itsekin viilettää lattian poikki, on Ahti-Hallbergilla yksi tärkeä vinkki:

Aluksi kannattaa miettiä, mistä musiikkilajista pitää.

Tanssissa on olennaista nimenomaan liikkeen ja musiikin yhdistelmä, hän neuvoo. Kun tietää oman musiikkigenrensä, voi googlata, missä opetetaan tanssia sen musiikkityylin tahtiin.

Onko meillä taviksilla mitään mahdollisuuksia oppia tanssimaan edes niin hyvin kuin Benjamin Peltonen?

”Kaikki oppivat tanssimaan, ei siihen tarvitse mitään erikoisia ominaisuuksia, se on kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille”, Ahti-Hallberg sanoo.

Enemmän kuin täydellistä rytmitajua, ihmiset tarvitsevat uskallusta irrottautua kotisohvilta, hän arvioi.

”Sen sijaan että iloitset jonkun muun liikkumisesta telkkarissa, suosittelisin jokaiselle sen kokeilemista itse. Se on se suurin ilo.”