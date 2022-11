Jotta itsensä voi löytää, on jälleen alistuttava muiden odotuksiin. Tällä kertaa normit asettaa tapakasvattaja Sara Jane Ho.

Tosi-tv:tä on toisinaan kehuttu avarakatseisuudesta – ja joskus kehut on myös ansaittu. Realitysarjoissa on kieltämättä nostettu framille ilmiöitä ja ihmisiä, jotka on yhteiskunnassa usein sysätty marginaaliin.

Sitten on se toinen puoli: konservatiivinen ja ahtaisiin lokeroihin ihmiset tunkeva tosi-tv. Se, jossa kauneus ja raha ovat valtaa, miehet miehiä ja naiset naisia, ja jossa tavoiteltavat päämäärät ovat avioliitto, ydinperhe, oikea paino ja kaunis koti.

Uutuussarja Käytöstavat kuntoon kuuluu jälkimmäisiin. Realityohjelmien ikuinen vaatimus elämänmuutoksesta tapahtuu nyt käytöstapojen, etiketin ja sievistelyn avulla.

Jotta itsensä voi löytää, on jälleen alistuttava muiden odotuksiin. Tällä kertaa täytettävät normit asettaa tapakasvattaja Sara Jane Ho. Hänen johdollaan joukko muutosta kaipaavia opettelee muun muassa pöytätapoja.

Tosikoksi leimautumisenkin uhalla on kysyttävä: uskooko joku tosissaan vuonna 2022 elämänmuutoksen avaimena olevan sen, että osaa kuoria banaanin haarukalla ja veitsellä?

Käytöstavat kuntoon, Netflix.