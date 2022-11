Amazonin ja BBC:n tuottama laatusarja The English jää mieleen viipyilemään.

Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) matkustaa Villiin länteen kostaakseen poikansa kuoleman. Hänelle on hyötyä siitä, että jousiammunta oli Britannian yläluokan naisten muotiharrastus 1800-luvun lopulla.

Taustatunnelma The English -lännensarjaan viritetään yksinpuhelulla. Vuoden 1903 Englannissa lady Cornelia Locke (Emily Blunt) muistelee miestä, joka pelasti hänen henkensä. Locken kartanoon on aseteltu esille esineitä Villistä lännestä: kompassi, kivääri, maalaus intiaanista metsästämässä biisonia. Locken mieleen on painunut pitkä pawneen-kielinen sana, joka suomentuu ”vaalin sinua”.

Ydintapahtumat alkavat vuodesta 1890. Pawnee-kansaan kuuluva kersantti Eli Whipp (Chaske Spencer) on lopettamassa työtään raakalaismaisesti vihollisintiaaneihin suhtautuvassa ratsuväessä. Whipp toivoo, että pitkän palvelusajan ansiosta hänet kelpuutetaan valkoihoisten siirtolaisten rinnalle, kun Nebraskassa jaetaan maa-alueita uudisasukkaille.

Kun Whippin ja Locken tiet kohtaavat, aatelisnainen kertoo matkustaneensa Amerikkaan surmatakseen poikansa tappajan. Apunaan Lockella on kassillinen rahaa ja luokka-aseman mukanaan tuomaa osaamista kuten ratsastustaito ja ajan muotiharrastuksen ansiosta hioutunut jousella ampumisen kyky.

Chaske Spencer vakuuttaa roolissaan pawnee-kansaan kuuluvana Eli Whippinä.

Väkivaltaisen ja hetkittäin inhorealistisen, mutta silti pohjimmiltaan herkkävireisen The Englishin on käsikirjoittanut ja ohjannut Hugo Blick. Hän kulki kohti mutkikkaita aiheita jo sarjassaan Black Earth Rising (2018), joka käsitteli Ruandan kansanmurhan jälkimaininkeja.

Loppupuoliskon käänteiden ansiosta The Englishistä voi hyvällä omallatunnolla käyttää sanaa ainutlaatuinen, vaikka täysin ehyt tai kerronnaltaan soljuva se ei ole. Esimerkiksi osa eksentrisistä henkilöhahmoista on kirjoitettu mukaan vain lyhyehköjä sivujuonia varten.

Sivupolutkaan eivät vie sarjan vetovoimaa vaan pikemminkin tarjoavat tuulahduksen vanhoista lännensarjoista – matkantekijät kohtaavat ongelmia, jotka täytyy ratkoa ennen siirtymistä eteenpäin.

Roistojoukkoa johtava Mustasilmä-Mog (Nichola McAuliffe) lukeutuu sarjan eksentrisiin sivuhenkilöihin.

The Englishin tunnelmien kaksijakoisuuden vuoksi on välttämätöntä, että Emily Blunt hallitsee näytellessään sekä mustan huumorin sävyttämät että vakavat osuudet. Vähintään yhtä tärkeää on Bluntin ja Chaske Spencerin välinen kemia.

Lisäksi sarja hyötyy suuresti Spencerin vaivattomasta vakuuttavuudesta, vaikkapa alun kohtauksessa, jossa Whipp pysäyttää ratsuväen miesten roistoilun pelkällä puheellaan.

Kun ottaa huomioon westernien pitkän historian, ja siihen linkittyvän ihmiskunnan historian, tuntuu oudolta todeta, että tällaista lännentarinaa ei karaistuneinkaan lajityypin fani ole aiemmin kokenut.

Niin se nyt vain kuitenkin on. Todisteet löytyvät omasta pääkopasta vielä päiviä katselun jälkeen.

The English, Prime Video. (K16) Black Earth Rising, Netflix. (K16)