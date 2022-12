Pahuus ja pimeys väreilevät Johanna Holmströmin teoksessa Selkounien käsikirja, kriitikko Anni Valtonen kirjoittaa.

Novellit

Johanna Holmström: Selkounien käsikirja (Handbok i klardrömmar). Suom. Maija Kauhanen. Otava. 254 s.

Vaimo on tilannut postimyynnistä keltaiset verhot. Samalla kun hän pohtii Kiinassa valmistettujen verhojen saapumista kotiovelleen, hän kelailee ilmastonmuutosta, Jörn Donnerin vahinkolapsiksi nimeämiään lapsia, omaa haluaan ja haluttomuuttaan – muun muassa.

Suomenruotsalaisen Johanna Holmströmin (s. 1981) taidokkaissa tarinoissa eksistentiaalinen ja arkinen ovat jatkuvasti rinnakkain ja sisäkkäin. Pieni ihminen haparoi arjessaan järkälemäisten asioiden keskellä. Monesti vielä jonkun toisen tahtoon tai vallankäyttöön alistuen.

Pahuus ja pimeys väreilevät kaiken aikaa pinnalla tai pinnan alla.

Siskon pedissä Silja-niminen nainen synnyttää lapsensa yksin kotona, yksi toisensa jälkeen. Työkaverit ihmettelevät, kun Silja lihoo ja laihtuu, mutta raskauksista he eivät tiedä. Eivät myöskään sitä, että Silja tappaa vauvansa heti synnytettyään – ja tunkee ne taloyhtiön kellarissa olevaan pakastimeen.

Tämän kaiken Holmström kertoo toteamalla. Realistinen liukuu fantasiaan ja dystopiaan: toden rajat venyvät.

Usein tarinoiden miljöönä on lähiö, jonka ihmiset huutavat yksinäisyyttä. Monet käyttävät aikansa kyttäämällä toisia, ovat sillä tapaa yhteisöllisiä. Ihmisten unelmat ovat pieniä, jos niitä on lainkaan.

Meduusojen salainen elämä -tarinassa väkivaltaisessa parisuhteessa elävä Desiré on töissä päiväkodissa. Siinä missä hän on itse täynnä väkivallan sisäisiä jälkiä, hän ottaa aamuisin vastaan lapsia, joita vanhemmat ovat aamukiireessä kiskoneet, tönineet ja satuttaneet.

Jännitystään kasvattava tarina on hyytävä kuvaus alistamisesta ja siitä, ettemme aamumetrossa istuessamme tiedä, mitä vieruskaverimme kodissa tapahtuu. Holmström näyttää, miten väkivallan trauma näkyy ihmisessä – miten haavoittuva ja altis on ihminen, joka elää jatkuvassa pelossa eikä tule nähdyksi.

Toisiinsa linkittyvien tarinoiden kertojaäänet vaihtelevat lapsesta vanhukseen. Poikkeuksellisen koskettavasti Holmström asettuu eroperheen lasten asemaan tarinassa Sataa lintuja. Kaiken kaikkiaan kirjailija kuvaa hienosti äidin ja lapsen erillisyyttä lapsen näkökulmasta: miten vaikea lapsen on hahmottaa, että äiti on ihan eri.

Vuoroasujalapset aistivat isän ja äidin tunnetiloja, lukevat ennusmerkkejä. Se mikä on aikuiselle arjen logistiikkaa, on lapselle järkälemäinen asia, jatkuva muutos ja ainainen sopeutuminen.

Mitä äiti tekee yksin kotona isäpäivänä? Laittaako huulipunaa? Entä mitä tehdä ja ajatella silloin, kun masentunut äiti hivuttaa autoa kohti moottoritien keskikaistaa?

Uudessa Selkounien käsikirjassa Holmström välittää ainakin yhden yhteiskunnallisesti tärkeän sanoman: kuinka monelta onnettomuudelta ja kuolemalta vältyttäisiin, jos ihmiset saisivat ajoissa psykiatrista hoitoa?

Kun oma tytär joutuu tielleen sattuneen psykopaatin tappamaksi, äidille ei jää muuta vaihtoehtoa, kuin alkaa kiertää puhumassa mielenterveysongelmien ennaltaehkäisystä.

Holmström vie dystopiansa pitkälle, mitä pidemmälle teos etenee. Elämme maailmassa, jossa syödään heinäsirkkoja eikä ketään enää haudata, vaan poltetaan tai pakastetaan.

Vuonna 2054 ympärillämme on paljon vanhuksia, ilmastonmuutos on jo pitkällä, lihaa säännöstellään ja viljellään enimmäkseen laboratorioissa. Lihaa on vähän ja se on kallista; siitä tapellaan pakastealtailla ja lihatiskeillä.

Uhrauksia-tarinan nainen on kuullut, että rikkaat syövät itseään: pihvejä, jotka viljellään heidän omasta kylkipalastaan.

Itse nainen pitää kotonaan jonkinlaisia susikoiria, jotka on nekin tilattu pahvilaatikoissa postimyynnistä. Koska liha on kaupoista koko ajan loppu, nainen uhraa koirilleen pari juoppoa tai nistiä kuukaudessa.

Kaiken kammottavuuden keskelle Holmström kuvittelee rinnakkaistodellisuuden, paikan nimeltä Abiogenesis. Se on lasiseinällä tästä tavallisesta maailmasta erotettu paikka, jonne lapset on pelastettu vanhemmiltaan ja maailman pahuudelta. Eletään vuotta 2200.

”Jos ennen kerran oli niin paljon paremmin, miksi te loitte huonomman nykyajan kaikesta, mitä teillä oli?”, nuo vanhemmistaan erotetut lapset kysyvät.

Hyytävää kamaa, tästä pidän, Johanna Holmström ei paijaa aikuisten päätä.