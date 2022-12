Hamsterilla on hervoton viinapää – Eläintiede, poliittinen satiiri ja kakkahuumori yhdistyvät hersyvän hauskaksi kokoelmaksi

Tiedetoimittajan eläinjutuissa yhdistyvät eläintiede, poliittinen satiiri ja kakkahuumori.

Hamsterilla on aivan järjetön viinapää, Viikon eläin -palsta paljasti viime tammikuussa. Ruumiinkokoonsa nähden hamsteri pystyy törpöttämään sellaisen määrän alkoholia, että on kuin aikuinen mies kittaisi 50 tuoppia keskiolutta.

Pakinat

Niko Kettunen: Viikon eläimet: tiedetoimittaja kertoo luonnon kummajaisista. SKS. 228 s.

”Jos maailmassa on jokin eläinten suunnittelusta vastaava ylempi hallinto­viranomainen, niin voi vain kysyä, että mitähän tässäkin on taas ajateltu.”

Tähän kysymykseen voi tiivistää koko kirjan. Lainaus koskee valtameren ulapalla eläviä käärmeitä, jotka eivät voi juoda merivettä eivätkä oikeastaan osaa uidakaan. Kyllä, niitä on oikeasti olemassa.

Tiedetoimittaja Niko Kettusen Viikon eläin -palsta on ilmestynyt Helsingin Sanomien tiedesivuilla kunnioitettavat kymmenen vuotta. Viikon eläimet -kirjaan on valikoitu palstoista satakunta. Ne käsittelevät eläimiä makkaramadoista mursuihin ja viime vuosien uutisaiheita kokoomusnuorten kyseenalaisista ulostuloista peräaukkojen evoluutioon.

Mikään huumori ei naurata kaikkia, eikä maailmaa tärisyttäviä oivalluksia ole mahdollista tehdä joka viikko. Kettunen on epäilemättä valinnut kirjaan valikoiman omia suosikkejaan ylitsevuotavasta Viikon eläinten paljoudesta, mutta lukijalle kokonaisuus tuntuu epätasaiselta, sattumanvaraiseltakin.

Siitä huolimatta kirja on kokonaisuutena hersyvän hauska. Siitä luulisi löytyvän jokaiselle jotain.

Omintakeinen kielenkäyttö on olennainen osa Viikon eläinten menestysreseptiä. Luonnontieteellinen termistö yhdistyy saumattomasti ronskiin sanailuun ja teräviin sivalluksiin.

Urosmursun kokoa Kettunen kuvaa sanoilla ”aivan tunnoton mörssäri” ja suomalaisen politiikan toimijoita päästään vertaamaan niin väriä vaihtaviin selkärangattomiin nilviäisiin kuin emonsa nahkaa jäytäviin matosammakonpoikasiin.

Huumori on yksi niistä asioista, jonka ihminen tunnistaa nähdessään, mutta joiden vedenpitävä määrittely on jotakuinkin mahdotonta. Yksi sen peruspilari on aivan erilaisten asioiden yllättävä rinnastaminen keskenään. Siinä Kettunen loistaa.

Otetaan nyt vaikka meksikolaisen matoliskon nimittäminen ”elinkeinoelämän keskusliskoksi”. Kettunen vertaa matelijan vanhakantaista elämäntapaa ja avuttomana perässä raahautuvaa takapäätä Sipilän hallituksen talouspolitiikkaan ja suhtautumiseen ay-liikkeeseen.

Töpökääpiötypäkkö on ehkä pieni, mutta sillä on pitkä nokka ja iso ego. Se kuuluu tyrannilintujen heimoon, Viikon eläin -palsta kertoi syyskuussa 2020.

Kettusen sanan syöksyhammas iskee sumeilematta erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja poliitikkoja. Osansa saa myös hupailu yllättävillä tiedeuutisilla ja kielitieteellinen ilonpito eläinten nimien kustannuksella. Millaisia eläimiä ovatkaan kusimanse ja töpökääpiötypäkkö?

Mainio valinta tamperelaisen Tapparan toteemieläimeksi olisi afrikkalainen kusimanse, joka kuuluu mangusteihin, Viikon eläin -palstalla ehdotettiin joulukuussa 2014. Kusimanse on kaukaista sukua kissapedoille ja kärpille.

Kaltaistani tosikkoa voi harmittaa eläinten nimittely kummajaisiksi ja pelkistäminen rinnastuksiksi päivän politiikkaan. Kettunen maalaa eläimistä karikatyyreja, joista osa tuntuu epäreiluilta.

Satiirin ja eläintieteen raja on paikoin sumea. Esimerkiksi taivaantähystäjä-kalasta kertovassa tekstissä opimme, että laji kaivautuu merenpohjan hiekkaan ja sillä on myrkkypiikit.

Se on aivan totta, mutta samaan hengenvetoon kerrotaan kalan olevan ”luonteeltaan erittäin ynseä ja itseriittoinen.” Osa palstoista olisi hyötynyt faktan ja fiktion selkeämmästä erottelusta.

Ehkä tarkoitus kuitenkin pyhittää keinot. Viikon eläimet nostaa parrasvaloihin sellaista luonnon monimuotoisuutta, johon muuten tulevat tutustuneeksi lähinnä biologit ja muut eläintiedenörtit. Sitä on pakko arvostaa.

Viikon eläimet sopii parhaiten luettavaksi pakina kerrallaan ja jaettavaksi kaverin kanssa. Rauhassa sohvannurkassa lukemista häiritsee halu napata tuon tuosta jostakin virkkeestä kännykkäkuva kaverille lähetettäväksi tai kantaa kirja viiden minuutin välein puolison nähtäväksi.

Kanadalainen napajänis paineli Kanadassa huimat 388 kilometriä pitkin tundraa. Se on likipitäen sama matka kuin Kuopion torilta on Helsingin rautatieasemalle, valaistiin Viikon eläimessä viime helmikuussa.

Teos on eräänlainen perillinen aiemmin kirjamuodossa julkaistuille Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksille, joista tuorein on Miksi linnut heräävät niin aikaisin aamulla? (2020). Kettusen pakinat eivät kuitenkaan ole koko perheen sisältöä, vaan poliittinen kettuilu sekä eläinten lisääntymiskäyttäytymisen ja sukuelinten ronskit kuvailut tekevät niistä selkeästi aikuisille suunnattuja.

Yhteiskunnallinen satiiri on koluttu jokseenkin niin monelta kantilta kuin on ylipäätään mahdollista, tai niin voisi luulla. Jotenkin sen yhdistäminen eläintieteeseen onnistuu silti tuntumaan omaperäiseltä – vielä kymmenen vuoden jälkeenkin.

Kirjoittaja on vapaa tiedetoimittaja ja biologi.