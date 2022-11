Elokuvat linkittyvät toisiinsa hauskasti.

Lola ★★★★★

Ranska 1961

Cherbourgin sateenvarjot ★★★★★

Ranska 1964

Jacques Demy oli Ranskan uuden aallon ohjaajia, mutta hän aloitti uransa aivan omalla tyylillään. Muutkin uuden aallon elokuvat käsittelivät perimmältään rakkauden teemoja, mutta Demy toi mukaan musiikin ja säveltäjä Michel Legrandin.

Debyyttielokuva, mustavalkoinen Lola, ei ollut vielä musikaali, mutta siinä kuuluu jo Legrandin tuttuja jazzahtavia välisoittoja ja tarttuvia melodioita – ja vähän Beethovenia.

Itse asiassa yksi Lolan sävellyksistä kuuluu myös Demyn tunnetuimmassa elokuvassa Cherbourgin sateenvarjot, johon Lola muutenkin linkittyy hauskasti. Cherbourg olikin sitten jo läpisävelletty musiikkielokuva.

Lola on elokuva ensirakkauden merkityksestä. Lola, oikealta nimeltään Cécile, tanssii työkseen kabareessa, jonka asiakkaat ovat amerikkalaisia merimiehiä. Kaupunki on Nantes, Jacques Demyn kotikaupunki. Satama ja kuuluisa kauppakuja Passage Pommeraye toimivat elokuvan näyttämönä.

Kaupungissa haahuilee myös Roland. Hän törmää Lolaan, johon hän oli rakastunut nuoruudessaan. Lola puolestaan haikailee omaa ensirakkauttaan Micheliä, joka teki Lolan raskaaksi ja katosi saman tien kuvioista. Roland etsii ylipäätään tarkoitusta elämälleen tai ainakin mielekästä työtä.

Lola on naiivi nuori nainen, joka haluaa olla aina viehättävä ja muille mieliksi. Häntä näyttelee ikimuistettavasti Anouk Aimée. Yksitotisen Rolandin roolissa nähdään Marc Michel.

Catherine Deneuve on Cherbourgin sateenvarjojen päähenkilö, 17-vuotias Geneviève.

Rakkauden ohella Demy käsittelee jo Lolassa sotateemaa. Roland ja Lola ovat kasvaneet sodan varjossa, ja trauma vilahtaa heidän puheissaan. Cherbourgin sateenvarjoissa Demy käsitteli ranskalaisten tuoreempaa sotatragediaa, Algerian sotaa.

Cherbourgin sateenvarjotkin on parhaillaan Areenassa, joten elokuvia voi katsoa ristiin. Lolassa puhutaan paljon Cherbourgista, joka sekin on satamakaupunki. Molemmissa elokuvissa on yksinhuoltajaäitejä ja teinityttäriä. Lola-elokuvan teini on nimeltään Cécile (Annie Duperoux), joka elokuvan lopussa karkaa kotoaan Cherbourgiin.

Cherbourgin sateenvarjoissa Catherine Deneuven esittämä 17-vuotias Geneviève viittaa Cécile-nimiseen ystäväänsä. Hän ei kuitenkaan näy elokuvassa, mutta sen sijaan Lolan Rolandista on tullut rikas jalokivikauppias, jonka kanssa Geneviève päätyy naimisiin. Ja mukana kulkee Michel Legrandin säveltämä Roland-teema.

Cherbourgin sateenvarjojen jälkeen Demy ohjasi vielä toisen värikylläisen musiikkielokuvan Rochefortin tytöt.