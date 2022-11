Jalkapalloilijoiden paineet eivät johdu vain tulosodotteista, vaan lajin parissa on myös rasismia, homofobiaa ja mielenterveysongelmia. Rio Ferdinand yrittää päästä puheen ääreltä ratkaisujen pariin.

Rio Ferdinand lopetti jalkapallouransa 2015 ja on sen jälkeen esiintynyt televisiossa muutenkin kuin futisasiantuntijana. Edellisestä dokumentistaan hän voitti arvostetun Bafta-palkinnon.

On aika nostaa vaikea asia keskusteluun – taas kerran. Dokumenttisarja Rio Ferdinand: Tipping Point tunnistaa, että maailmassa on paljon puhetta rasismista, mutta pelkkä puhe ei ole riittänyt taltuttamaan ongelmaa. Entinen Englannin maajoukkuejalkapalloilija Rio Ferdinand yrittää silti.

Dokumenttisarjassa on kolme osaa, joista ensimmäinen käsittelee rasismia, toinen homofobiaa ja kolmas mielenterveyttä. Aiheita käsitellään eritoten Englannin korkeimman sarjatason Valioliigan ympäristössä eli huipputason miespelaajien näkökulmasta.

Rio Ferdinand yrittää päästä puheen ääreltä ratkaisujen pariin.

Ensimmäisessä jaksossa hän muun muassa vierailee teknologiayrityksessä, jossa pelaajien saamia rasistisia someviestejä analysoidaan ja jossa niiden lähettäjien henkilöllisyys saadaan selville.

Aktiivipelaajat tosin kertovat, että rasismin raportointi johtaa usein uusiin hyökkäyksiin.

Ferdinand lopetti jalkapallouransa 2015 ja on sen jälkeen näkynyt televisiossa muutenkin kuin asiantuntijana. Rio Ferdinand: Being Mom and Dad (2017) kertoi hänen perhetilanteestaan ja voitti arvostetun Bafta-palkinnon parhaana tv-dokumenttina.

Tipping Pointin ensimmäinen jakso jää suurelta osalta hymistelyksi. Rasismia ei liitetä yhteiskunnassa tapahtuneeseen asenteiden kovenemiseen, vaan se eristetään jalkapallon ongelmaksi. Rasistiset loukkaukset ja rikokset eivät ole kuitenkaan Britanniassa lisääntyneet ainoastaan jalkapalloilijoiden kohdalla.

Sarjan toinen ja kolmas jakso parantavat ensimmäisestä. Kun puhe koskee seksuaalivähemmistöjä, Ferdinand joutuu kääntämään katseen myös itseensä. Jostain kaivetaan esiin vanha radiohaastattelu, jossa hän naureskellen käyttää homo-sanaa solvauksena. Juontajan sysääminen epämukavuusalueelle toimii hyvin.

Viimeinen jakso koskee eritoten junioripelaajien mielenterveyttä. Englannin jalkapalloseuroissa pelaavista pojista vain 0,012 prosenttia pääsee Valioliigaan, mutta myös moni rannalle jäävistä 99,998 prosentista panostaa lajiin kaikkensa.

Sarja on valmistunut viime vuonna, eikä Qatarin MM-kisoihin viitata kuin ohimennen. Kisat kuitenkin lisäävät käsiteltyjen aiheiden painoa. Monelle lajin huipputaso etenkin miesten puolella näyttäytyy yhtenä isona psykologisena ristiriitana: maailman kauneimmassa lajissa on käsittämättömän rumia piirteitä.

Ferdinandin sarjan läpäisee tärkeä kysymys siitä, miten pelaajia voidaan suojella noilta piirteiltä ja miten heille voisi tarjota enemmän tukea ja tilaa. Sarjasta jää onneksi käteen myös muutama toimenpide-ehdotus.

Rio Ferdinand: Tipping Point, Prime Video. (K16)