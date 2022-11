Hevosvarkaat on viipyilevä ja hyvin kaunis draama Norjan ja Ruotsin rajaseudulta

Leskimies Trond palaa nuoruudestaan tuttuun syrjäkylään, ja menneisyys pulpahtaa pintaan.

Draama

Hevosvarkaat ★★★★

Ud og stjæle heste, Norja 2019

Fem klo 21.00 ja Yle Areena (K12)

Ensimmäisenä silmä tarttuu jylhiin maisemiin. Hans Petter Molandin ohjaama draama Hevosvarkaat sijoittuu Norjan ja Ruotsin rajaseudulle, jokien, metsien ja ylänköjen muovaamalle alueelle. Silmä lepää Thomas Hardmeierin ja Rasmus Videbækin kuvauksessa.

Noihin maisemiin tuntee vetoa syystä tai toisesta myös päähenkilö, leskimies Trond (Stellan Skarsgård). Ruotsissa viettämiensä vuosien jälkeen hän muuttaa syrjäkylälle, jossa toivoo voivansa elellä rauhassa. Tulo on samalla paluu, sillä samoilla kulmilla Trond vietti myös erään nuoruutensa kesän, jolla on ollut kauaskantoiset vaikutukset.

Trondilla (Stellan Skarsgård) ja naapuri Larsilla (Bjørn Floberg) on puhuttavaa.

Eräänä iltana Trond törmää naapuriin, joka osoittautuu tutuksi hahmoksi. Kohtaaminen imaisee Trondin ajatukset menneisyyteen. Takaumat alkavat pulpahdella pintaan, kun hän ryhtyy purkamaan menneisyytensä taakkaa.

Tarina hyppää vuoteen 1948, jolloin Trond oli 15-vuotias ja auttamassa isäänsä (Tobias Santelmann) tukinuitossa. Työntäyteisten päivien tasaisuuden rikkoo tragedia, joka koskettaa Trondin ystävän Jonin perhettä. Se rikkoo mutta myös yhdistää ihmisiä. Jonin äidillä (Danica Curcic) kipinöi sekä Trondin että Trondin isän kanssa.

Traagisin taitaa kuitenkin olla Trondin suhde isäänsä. Mies, jota poika yhtä aikaa ihailee, vihaa ja kaipaa. Ovatko ne juuri isän teot, jotka lopulta jäävät piinaamaan Trondia aikuisikään saakka? Moland ei alleviivaa tai väännä rautalangasta, mutta paljon annetaan ymmärtää viipyilevissä kohtauksissa.

Hevosvarkaat perustuu Per Pettersonin vuonna 2003 ilmestyneeseen romaaniin. Elokuvan nimi viittaa kahteen asiaan: Trondin ja Jonin harrastukseen, jossa ratsastetaan vierailla hevosilla, sekä vastarintaliikkeen koodikieleen.

Saksalaismiehitys on yksi, joskin ohut juonne takaumissa. Sitäkin enemmän saa tilaa tukinuiton kuvaus, jonka käänteissä on rutosti symboliikkaa: mitä on pinnan alla, mitä pinnan päällä.

Molandin ohjaus lainaa sävyjä tukkilaisromantiikasta ja melodraamasta mutta on pohjimmiltaan ryppyotsaisuuteen saakka mietteliäs draama. Skarsgård on vakuuttava miehenä, jota menneisyys ei ole jättänyt rauhaan, nuorta Trondia esittävä Jon Ranes puolestaan vakuuttaa isänsä varjosta esiin puskevana nuorena.