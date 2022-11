”Tällaiset ajattelemattomat muutokset eivät ole kenenkään etu”, sanoo mediatutkija Suvi Uski.

TWITTERIN ostaneen Elon Muskin aikomus ”armahtaa” hyllytetyt Twitter-tilit herättää Suomessakin epäuskoa.

”Kävin juuri Twitterissä ja huh huh”, sanoo sosiaalista mediaa tutkinut sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uski.

”Sosiaalista mediaa on rakennettu 20 vuotta, ja tällaiset ajattelemattomat muutokset eivät ole kenenkään etu.”

Musk järjesti asiasta kyselyn Twitter-käyttäjille. Äänestyksen mukaan yli 72 prosenttia käyttäjistä toivoi tilien palauttamista.

”Kansa on puhunut. Armahdus alkaa ensi viikolla. Vox populi, vox dei [kansan ääni on jumalan ääni]”, Musk twiittasi.

Hän mainitsi samalla, että armahdus ei koske laittomuuksiin tai ”törkeään spämmäämiseen” eli roskasisällön törkeään levittämiseen syyllistyneitä tilejä.

Moderointi on Muskin puheiden perusteella muuttumassa huomattavasti aikaisempaa vähäisemmäksi.

”Näitä alustoja on aktiivisesti moderoitava. Mikään keskustelupalsta missään ihmisyhteiskunnassa ei toimi ilman moderointitukea”, Uski arvioi.

Musk on jo aiemmin sallinut joidenkin Twitteristä pois potkittujen tilien palaamisen. Esimerkiksi Twitterin sääntöjä rikkoneet Babylon Bee ja Project Veritas -mediat sekä Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump poistettiin pannasta viime viikolla.

Laajemman armahduksen toteuttaminen ei välttämättä käy käden käänteessä. Musk ehti erottaa tärkeitä työntekijöitä, joiden tehtävänä oli aiemmin hoitaa tilien määräaikainen jäädyttäminen ja palautus.

”Mun mielestä me ollaan jouduttu – toki vapaaehtoisesti, pääseehän poiskin – itseään täynnä olevan, samalla epävarman ja oikeistosiipeä mielistelevän ja epävakaan lapsihallitsijan panttivangeiksi”, arvioi Ellun kanat -viestintätoimiston perustaja Kirsi Piha. Hän vastasi HS:n kysymyksiin tekstiviestein.

Piha oli aikoinaan kokoomuslainen kansanedustaja ja europarlamentaarikko. Hän haki viime vuonna Helsingin pormestariksi, mutta vetäytyi helmikuussa 2021 jouduttuaan sanojensa mukaan ”käsittämättömän, hillittömän raivon” kohteeksi esimerkiksi Twitterissä.

Hän arvioi kuukausiliitteen haastattelussa mykistäneensä tuolloin viikon aikana satoja Twitter-tilejä, koska ”kama oli niin hirveetä, että oli pakko mykistää”.

Muskin uudet linjaukset eivät Pihan arvion mukaan ole ehtineet vielä kovin paljon vaikuttaa suomalaiseen Twitter-keskusteluun. ”Joskin erilaiset häiriköt on mun feedissä taas härkkineet jonkin verran.”

Musk antaa Pihan mielestä nyt lisää voimaa vihaiselle ja kostonhimoiselle joukolle.

”Sen mielestä woke – epäoikeudenmukaista ja rakenteellista ajattelua vähentämään pyrkivä toiminta – on pahinta mitä Twitterissä on. No, keksisin isompiakin ongelmia mutta tietty vahvalle ne eivät ole ongelma.”

Musk on ”täysin piittaamaton” pidemmän aikavälin seurauksista, vähemmistöistä tai ylipäänsä yhteiskunnallisesta kehityksestä, Piha arvioi.

”Hän levittää ihan huuhaa hatusta olevia ’faktoja’ ja huudattaa lynkkausjoukkoa muka äänestyttämällä asioita.”

Twitterin pilaantuminen olisi Pihan mukaan ”iso harmi liittyen moneen yhteiskunnalliseen liikkeeseen, läpinäkyvyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen”.

”Joten, siellähän roikutaan.”

Piha ei ole vielä menettänyt toivoa.

”Muskin täytyy nyt näyttää isoja muutoksia ja pikapikaa pohtia taloudellista yhtälöä. Parhaimmillaan se kokeilee nopeasti erilaisia asioita ja päädytään hyvään paikkaan. Sitä toivon kyllä.”

Twitter ja muut datamme keruuseen ja profilointiimme mainostajia varten erikoistuneet sosiaalisen median yritykset ehtivät höllentää vihapuheeseen puuttumista jo ennen Muskin Twitter-kauppoja, kertoo EU:n torstaina julkaistu raportti.

Kuuden viikon otanta keväältä paljasti, että Twitter käsitteli vihapuheilmoituksia hitaammin ja päätyi poistamaan sisältöjä selvästi harvemmin kuin vuonna 2021.

Trendin pelätään jyrkentyvän Muskin ostettua Twitterin. Toisaalta EU on myös päättänyt tiukentaa sosiaalisen median yritysten ohjaksia kahdella uudella lainsäädännöllä eli digipalvelusäädöksellä ja digimarkkinasäädöksellä.

Digipalvelusäädös asettaa sosiaalisen median yrityksille velvoitteet torjua laittoman sisällön leviämistä, verkossa olevaa disinformaatiota ja muita yhteiskunnallisia riskejä. Vaatimukset on suhteutettu alustojen kokoon ja niiden aiheuttamiin riskeihin.

Onkin kiinnostavaa tietää mikä on Twitterin ilmoittama käyttäjämäärä Muskin mylläyksen jälkeen, kun EU lopulta päättää, luokitteleeko se Twitterin suurimpien ja tiukimmin säädeltyjen yritysten joukkoon.

Ainakin toistaiseksi Twitterin käyttäjämäärä on jäänyt kauas vaikkapa Alphabetin omistaman Googlen tai Metan omistaman Facebookin käyttäjämääristä.

Isojen toimijoiden suitsiminen ja Muskin arvaamattomuus voivat samalla pirstaloida sosiaalisen median maailmaa.

Esimerkiksi Euroopan unionin kilpailukomissaari Margrethe Vestager arvioi äskettäin Reutersille, että Mastodonissa on ”paljon samoja ominaisuuksia, joista ihmiset nauttivat Twitterissä.”

Myös Kirsi Piha pitää mahdollisena sosiaalisen median pirstaloitumisen kiihtymistä.

”Erilaiset salaiset ryhmät lisääntyy eikä halutakaan tällaista altistumista kuin nyt. Voi olla, että Twitterin hämminki nopeuttaa tätä kehitystä.”

Hän näkee tässä huonojakin puolia yhteiskunnallisille liikkeille, jotka saavat voimaa suuresta näkyvyydestä.

Niihin kuuluvat Pihan mukaan esimerkiksi Iranin mielenosoitukset, Ukrainan taistelu ja #metoo-liike.

