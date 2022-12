Yhdysvaltalaisen Kiersten Whiten Kaikki pois piilosta kuvaa kilpailuyhteiskunnan kauhupuistoa.

Kiersten White on kirjoittanut aiemmin New York Timesin bestsellerlistalle päässeitä nuortenkirjoja ja voittanut Bram Stoker Awardin.

Rikosromaani

Kiersten White: Kaikki pois piilosta (Hide). Suom. Viia Viitanen. WSOY. 300 s.

Neljätoista nuorta aikuista on valittu kilpailuun, joka mahdollisesti on tosi-tv-sarjan pilotti. Heidän tulee piiloutua raunioituneeseen huvipuistoon. Joka päivä etsijät pudottavat kisasta kaksi löytämäänsä kilpailijaa, kunnes jäljellä on 50 000 dollarin onnellinen voittaja.

Mack elää yömajassa ilman tulevaisuudensuunnitelmia, ja kun mahdollisuus osallistua tarjoutuu, hänen on pakko tarttua siihen. Mackin elämä on ollut raiteiltaan lapsuudesta asti – hän on julman perhesurman ainoa henkiinjäänyt.

Henkiinjäämisestään tuntee syyllisyyttä myös sotaveteraani Ava. LeGrand taas on karkotettu uskonnollisesta yhteisöstään ja ulkomaailma on hänelle vieras. Kaikki neljätoista kilpailijaa ovat ”epätoivoisia uneksijoita”, joille kilpailu on viimeinen mahdollisuus päästä edes hippusen verran osalliseksi amerikkalaisesta unelmasta.

Kilpapaikkana toimivan ränsistyneen huvipuiston vierellä sijaitseva Asterionin kaupunki on kuin mainos tästä unelmasta: Siisti, vauras ja hyvinvoiva kiiltokuvakaupunki. Aika pian kilpailijoille selviää, että kilvassa ei ehkä olekaan kyse tosi-tv:stä.

Kaikki pois piilosta on yhdysvaltalaisen Kiersten Whiten (s. 1983) ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani. Aiemmin häneltä on suomennettu nuorille suunnattu Paranormaali-trilogia.

Romaanin ainekset eivät hätkäytä omaperäisyydellään. Huvipuiston pellet yhdistyvät nykyään melkein useammin kauhuun kuin huumoriin. Ja tietenkin autioon huvipuistoon ja kimaltelevan täydelliseen Asterioniin pitää liittyä synkkä ja verinen salaisuus.

Romaanin henkilöistä valtaosa jää karikatyyreiksi ihmisparoista, jotka yrittävät pärjätä armottomassa kilpailuyhteiskunnassa omilla tavoillaan. Ikuinen harjoittelija Isabella nöyrtyy palkattomiin pätkätöihin, kun taas ilkeä Jaden keskittyy muiden kampittamiseen.

Tuttuudesta huolimatta Whiten maltillisen mittainen romaani on tyydyttävää luettavaa, omassa lajissaan pätevä esitys.

Suomennoksen nimi Kaikki pois piilosta saattaa sopia teokselle jopa paremmin kuin alkukielinen nimi. Teoksen alkupuolella kauhun aiheuttaja pidetään sekä päähenkilöille että lukijalle tuntemattomana, mutta loppua kohti kaikki onkin räikeän paljasta.

Samalla tarinaan tulee myös yhteiskunnallista syvyyttä. Julma kilpailu näyttäytyy kapitalismin myllynä, joka jauhaa osattomia ihmisiä. He luovat rikkautta etuoikeutetuille, jotka olisivat saaneet hyvinvointinsa ilman pahuuttakin.