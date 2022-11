Ovatko nais- ja miespääosan esittäjän palkinnot enää nykyaikaa? Suomessa Jussit ja Venlat ovat jo siirtyneet sukupuolineutraaliin palkintopolitiikkaan.

Emma Corrin osallistui Met Gala -muotitapahtumaan New Yorkissa toukokuussa.

The Crown -sarjan neloskaudella prinsessa Dianaa näytellyt Emma Corrin toivoo, että tulevaisuudessa elokuva- ja tv-palkintogaaloissa ei ole erillisiä kategorioita nais- ja miesnäyttelijöille.

Ei-binääriseksi identifioituva Corrin sanoo BBC:n haastattelussa, että nykyisellään esimerkiksi Oscar- ja Bafta-gaalojen palkintokategoriat eivät ole riittävän inklusiivisia.

”Kyse on siitä, että kaikki voivat tuntea itsensä nähdyiksi ja edustetuiksi”, Corrin sanoo.

Molempia palkintogaaloja järjestävät tahot ovat tiettävästi käyneet keskusteluja kategorioiden uudistamisesta.

Suomessa Jussi- ja Kultainen Venla -gaalat ovat tänä vuonna ilmoittaneet luopuvansa sukupuolitetuista palkintokategorioista. Myös Berliinin elokuvajuhlat ja indie-tuotantoyhtiöiden elokuvia palkitseva Independent Spirit Award ovat tehneet saman päätöksen.

Palkintojakin tärkeämpiä ovat käsikirjoitukset, Corrin sanoo. Kirjoitetaanko rooleja ei-binäärisille ihmisille, queer-ihmisille ja transihmisille?

”Mitä enemmän näyttelijät näyttelevät sellaisia rooleja, sitä enemmän näistä kysymyksistä tullaan keskustelemaan.”

Corrin valmistautuu parhaillaan näyttelemään Virginia Woolfin Orlando-romaanin teatterisovituksessa. Orlandon päähenkilön elämä alkaa nuorena miehenä 1500-luvulla, mutta 1900-luvulla hän on nainen.

”Henkilökohtaisella tasolla samaistun hänen matkaansa”, Corrin sanoo.

Corrin kertoi julkisesti olevansa ”queer” kesällä 2021. Tänä vuonna hän pyysi, että hänestä käytetään englanniksi sukupuolineutraaleja pronomineja they ja them. Vuonna 2022 hänestä tuli ensimmäinen ei-binäärinen ihminen, joka on päässyt Vogue-muotilehden kanteen.

Corrin on sanonut, että hän pitää myös prinsessa Dianaa monin tavoin queerinä, koska hän oli kuningasperheessä ikuinen ulkopuolinen.

Palkintogaalojen sukupuolittuneisuuden purkaminen voisi tehdä tilaa ei-binäärisille näyttelijöille, mutta silla voi olla myös odottamattomia seurauksia, kirjoittaa BBC:n viihdetoimittaja Steven McIntosh.

On muun muassa huoli siitä, että vain yksi pääroolikategoria vähentää tasa-arvoa. Oscar-gaalan nykykategoriat takaavat, että vuosittain palkitaan kaksi mies- ja kaksi naisnäyttelijää, mutta sukupuolineutraalissa järjestelmässä palkinnot voisivat mennä vuodesta toiseen jommallekummalle.

Tänä vuonna Will Smithiä pidettiin selvänä voittajana miespääroolin Oscar-voittajaksi, kun taas Jessica Chastain kilpaili tasaverisemmin naispääroolin palkinnosta. Pidetään epätodennäköisenä, että ainoa palkinto olisi mennyt Chastainille.

