Osmo Vänskän vierailu HKO:n johdossa oli sähköistävä tapaus.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 30.11. Osmo Vänskä, kapellimestari, Tuuli Takala, sopraano. – Raitio, Kortekangas, Kokkonen, Sibelius.

HKO:n kuluvalla konserttikaudella orkesterin ja sen ylikapellimestarin Susanna Mälkin katseet ja korvat ovat kääntyneet erityisesti ”koto-Suomeen”.

Osmo Vänskä oli saanut johdettavakseen koko illan yksinomaan suomalaista musiikkia, mistä hän oli ilmeisen tyytyväinen. Kansainvälisessä musiikkimaailmassa vastaavaa ohjelmaa ei voisi varmaan tarjota orkestereille.

Vänskän Suomen-vierailut ovat aina sähköistäviä tapauksia. Hänellä on suvereeni johtamistekniikka, kirkkaat visiot ja suunta määrätietoisesti selvillä.

Vänskä pitää orkesterin lujasti hallinnassaan ja sen energiatason herpaantumattomana. Voisi olettaa, että hänen johdollaan on turvallista soittaa. Hän ei kahlitse orkesteria kontrolliinsa, vaan pystyy maksimoimaan sen voimavarat ja sytyttämään soittoon inspiroituneen kipinän.

Konsertti alkoi Väinö Raition 1919 syntyneellä Joutsenet-sävelrunolla, jonka inspiraation lähteenä on ollut Otto Mannisen kaunis, symbolistinen runo Joutsenet.

Jos ajatteli pehmeästi lipuvaa ja kaihoisaa runoa, saattoi olla yllätys, miten majesteettisen ja dramaattisen järvimaiseman Vänskä maalaili kuuluville. Siinä oli skrjabinmaista loistoa, ekstaattisuutta ja auringon tulta.

Joutsenet oli hyvä johdanto Olli Kortekankaan hienostuneen luonnonläheiseen ja symbolistiseen laulusarjaan Songs of Meena. Kortekangas sävelsi sen varta vasten Tuuli Takalalle, ”hänen lyyriselle sopraanolleen, persoonalleen ja lavakarismalleen”.

Runot ovat peräisin intialaissyntyisen, sittemmin amerikkalaistuneen runoilijan Meena Alexanderin (1951–2018) tuotannosta.

Kortekangas on kertonut olleensa vaikuttunut myös runojen feministisestä sanomasta. Näin mieskuulokulmasta on vaikea sanoa, miten feminististä itse musiikki on.

Hyvin herkästi Kortekangas on joka tapauksessa eläytynyt runojen lyyrisen minän havaintoihin ja tuntemuksiin. Runoissa on erilaisia luontokuvia, perhekohtauksia, hetkittäisiä säpsähdyksiä ja huutoja, symbolisia esineitä. On peltirumpu, kultahuilu, hyttysverkko, veripisarat, punainen vene, piano ja jopa niin banaali ilmiö kuin tupakansavu.

Kortekankaalla on ollut runoissa paljon tarttumapintoja, jotka ovat inspiroineet hänet lyyrisiin ja vivahteikkaisiin, joskus myös leikkisiin orkesterikuviin. Hän on loihtinut ilmavan, värikkään sävelkaleidoskoopin ja -ympäristön, jossa Tuuli Takalan kimmeltävä ja notkea sopraano liiteli ja kuvioi lumoavasti, vaihtelevin dynaamisin sävyin ja joskus myös yksinäisenä, orkesterin vaietessa.

Vänskän tahtipuikko taikoi ja piirteli orkesterista läpikuultavasti liikkuvaa, välkkyvää runoutta.

Joonas Kokkosen neljännestä, vain 21 minuutin mittaisesta sinfoniasta (1971) Vänskä löysi yllättävänkin paljon dramatiikkaa, jopa sotaisuutta.Vaikka sinfonia on lyhyt, siinä ehtii tapahtua paljon. Karaktäärit vaihtelivat nopeasti ja usein kuin äkkiarvaamatta. Vaskien julistus muuttui hetkessä puupuhaltimien yksinäiseksi huhuiluksi.

Sinfonian uusklassinen sävelkieli ja erityisesti sen nopean keskiosan riehakas rytmitulitus toivat mieleen Šostakovitšin.

Sibeliuksen In Memoriam (1909–1910) päätti konsertin vaikuttavasti synkän traagisiin tunnelmiin. Alunperin Sibelius suunnitteli sitä ilmeisesti Eugen Schaumannin muistoteokseksi. Juhlava sururituaali In Memoriam ei ole, vaan pikemminkin raastavan ja raskaan tuskallinen. Aivan lopussa tuska seestyi lempeäksi murheeksi.