Dylan sanoo ryhtyneensä käyttämään automaattikynää vuonna 2019 kärsiessään pahasta huimauksesta, joka jatkui pandemiavuosina.

Taitelija Bob Dylan julkaisi perjantai-iltana harvinaisen viestin, jossa hän sanoo katuvansa ”arviointivirhettä” teostensa signeerauksissa.

Dylan kertoo hyödyntäneensä teknologiaa viimeisten kolmen vuoden aikana tehdessään nimikirjoituksia teoksiin, joita myytiin käsin signeerattuina.

Facebookissa julkaisemassaan tekstissä Dylan sanoo ryhtyneensä käyttämään automaattikynää vuonna 2019 kärsiessään pahasta huimauksesta, joka jatkui pandemiavuosina.

Koronapandemian aikana Dylan ei saanut apua käsin signeerauksen kanssa samaan tapaan kuin oli aiemmin saanut. Sovitut määräajat lähestyivät, ja Dylanille ehdotettiin automaattikynän käyttöä. Dylanin mukaan hänelle vakuutettiin, että sen kaltaista tehtiin taide- ja kirjallisuusmaailmassa ”jatkuvasti”.

”Koneen käyttö oli arviointivirhe, ja haluan oikaista sen välittömästi. Työskentelen Simon & Schusterin ja galleriakumppaneideni kanssa tehdäkseni juuri niin”, syvästi pahoitteleva Bob Dylan päättää viestinsä.

Taidekehystäjä Tuukka Malkki kehysti Bob Dylanin teosta Garment Worker toukokuussa 2021. Dylanin teoksia oli esillä Art of Pop -näyttelyssä Helsingin Messukeskuksessa.

Muidenkin muusikoiden on epäilty käyttäneen automaattikynää käsinsigneeratuiksi väitettyjen esineiden myynnissä, ja jotkut ovat jopa myöntäneet tehneensä niin, huomauttaa Variety. Dylanin teokset maksavat kuitenkin 3 000–15 000 dollaria, mikä on enemmän kuin useimpien muiden automaattikynällä signeeratut tuotteet.

Viikko sitten Simon & Schuster -kustantamo myönsi, että Bob Dylan ei ollutkaan signeerannut henkilökohtaisesti nimikirjoituksellaan varustettuja The Philosophy of Modern Song -kirjoja. Kustantaja oli tarjonnut 599 dollaria maksaneen ja 900 kappaleeseen rajoitetun teoksen mukana aitoustodistuksen sekä vakuutuksen siitä, nimikirjoitus oli Dylanin oma.

Kirjojen ilmestyttyä tarkkasilmäiset löysivät kuitenkin 17 eri variaatiota Dylanin nimikirjoituksesta, jotka oli toistettu automaattikynän avulla. Alun perin Simon & Schuster kieltäytyi palauttamasta rahoja ostajille, mutta perui sittemmin puheensa.

”Haluamme pyytää anteeksi kaikilta The Philosophy of Modern Songin rajoitetun painoksen ostajilta”, Simon & Schuster twiittasi.

”Ilmeni, että rajoitetun painoksen kirjoissa on Bobin alkuperäinen allekirjoitus, mutta kopioidussa muodossa. Olemme reagoineet tietoon tarjoamalla kaikille ostajille välittömän rahojen palautuksen.”

The Philosophy Of Modern Song koostuu yli 60 esseestä, joissa Dylan analysoi toisten artistien kappaleita.

Dylanin taideteoksia myyvä brittiläinen Castle Galleries -kustantamo puolestaan julkaisi lauantaina lausunnon, jossa se kertoi olevansa yhteydessä kaikkiin vedoksia ostaneisiin ”tarjotakseen ratkaisun, joka korjaa tilanteen täysin”. Varietyn mukaan on odotettavissa, että Dylanin tuoreita teoksia myyneet galleriat tulevat kertomaan alkuviikosta, miten aikovat asiaa käsitellä.

Paremmin lauluntekijänä kuin kuvataiteilijana mainetta niittänyt Dylan aloitti piirtämisen 1960-luvulla.

Vuonna 1970 hän maalasi Self Portrait -tuplalevynsä kannen ja neljä vuotta myöhemmin kuvitti myös Planet Wavesin kannen. Vuonna 1973 Dylan julkaisi Writings and Drawings -kirjan, jossa on laulu- ja muun lyriikan lisäksi naivistisia piirroksia.

Ensimmäinen varsinainen taidenäyttely avattiin Saksassa vuonna 2007.

Maaliskuussa kerrottiin, että Dylan vaikutti tehneen maalauksen elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvan kohtauksesta. Teoksen kerrottiin olevan osa Dylanin Deep Focus -nimistä teossarjaa, jota ovat inspiroineet elokuvien kohtaukset.