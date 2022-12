Jouluhitin tekeminen on muusikolle kullanarvoista, sillä tutut joulukappaleet nousevat voimasoittoon joka ikinen vuosi. HS:n musiikkitoimittajat kokosivat valikoiman uutta tai uudelleen versioitua joulumusiikkia, ja joukossa on monia yllättäviä teoksia. Joulumusiikkiin pääsee pääkaupunkiseudulla eläytymään ennen joulua myös kymmenissä konserteissa.

Antti Autio ja Litku Klemetti: Jouluflippaus. Soit se silti. Single.

Uusissa vaihtoehtoisissa joululauluissa käsitellään usein joulun aiheuttamaa ahdistusta tai vähintäänkin joulustressiä. Niin tekevät myös Antti Autio ja Litku Klemetti, mutta tällä kertaa tunnelma ei ole synkkä ja harras, vaan Jouluflippaus on reipas indie-rockralli, jossa joulun negatiivisista vaikutuksista ja mielen järkkymisestä lauletaan mustan huumorin voimalla.

”Torin laidalla joulukuusimyyntipaikalla sano mitä sä näät / mä nään kuusi kuusi kuusi enkä pysty muuta miettimään.” Sitaatti tiivistää kappaleen lyriikan tyylin oivallisesti. Ilkka Mattila (IM)

Jarkko Ahola: Taivas korkealla. Warner Music. Single.

Taivas korkealla voisi hyvinkin olla tuleva suomalainen jouluklassikko. Sävel on tehokkaan tarttuva, iskelmällinen, vähäeleinen, virsimäisen vakava. Sanat taas ovat luontokuvauksessaan jylhät, jopa uskonnolliset. Juuri tällainen joulumusiikki vetoaa meikäläiseen makuun. Vielä kun Jarkko Ahola onnistuu näyttämään itsestään kaunissointisen ja herkän puolen (ainoastaan C-osa väläyttelee hieman voimallisempaa hevilaulantaa), lopputulos on joulunpyhien takuuvarma radiohitti. Mari Koppinen (MK)

Ilta: Kuka hän on. Warner Music Finland. Single.

Ilta on selvästi kuunnellut Leonard Cohenin (tai ehkä Jeff Buckleyn) Hallelujahia. Suurien balladien erikoisääni tekee vakuuttavaa työtä. Kuka hän on kasvaa pienestä pianon ja lauluäänen duosta massiiviseksi gospelkuoron säestämäksi ylistykseksi, mutta kappale pysyttelee koko ajan liki kuulijaansa. Yhden ihmisen yksityisistä uskontopohdiskelusta muodostuu yllättävän toimiva, moderni jouluballadi. MK

Kaihon Karavaani: Kaihon Karavaanin joulu. Universal. Albumi.

Supersuositun Kaihon Karavaanin ja solistinsa Tuure Kilpeläisen yhteinen taival loppui ainakin toistaiseksi, mutta yhtyettä voi kuulla uudella joulualbumilla, jossa Kilpeläinenkin on mukana yhdellä raidalla. Solistijoukossa on sekä vanhoja konkareita (Ressu Redford, Knipi, Mariska) ja tuoreempia tähtiä, kuten Bess ja Vilma Alina.

Kappalevalikoimassa on paljon jouluklassikoita, mutta käsittelytapa on tekijöidensä näköinen, eli rytmeissä ja soinneissa on Karibian ja läntisen Afrikan vaikutteita. Kaihon Karavaani on taitava ja tyylitajuinen yhtye, joka varjelee musiikkia lipsahtamasta kitschin puolelle. Suomessa on nyt vuosien ajan kuunneltu joululauluja raskaina rockballadeina, joten vaihtelu virkistää. IM

Minja Koski, Mikael Saari & Lumos-kvartetti: Göstan joululaulut. Texicalli. Albumi.

Leevi and the Leavings julkaisi vuonna 1990 albumin Varasteleva joulupukki, jossa oli Gösta Sundqvistin kirjoittamia uusia joululauluja. M-yhtyeestä tuttu Minja Koski ja Mikael Saari ovat nyt levyttäneet koko albumin omana versionaan lahtelaisen Lumos-kvartetin jousien säestyksellä. Vaikka tulkinnoissa ja varsinkin tuotannossa on vissi ero alkuperäisversioihin, niin Sundqvistin laulujen rosoinen ja välillä jopa groteski joulutunnelma välittyy hyvin. IM

Timo Kämäräinen: Christmas Album. Lighthouse Music. Albumi.

Harva kitaroi kuin Timo Kämäräinen. Hänen näkyvin työpaikkansa on Olavi Uusivirran yhtyeessä, mutta Kämäräinen on levittänyt ilmiömäistä soittoaan monissa muissakin kokoonpanoissa ja omissa soolotöissään.

Tuore joulualbumi on oikeastaan yhdistelmä joulua ja jazzia, sillä levy alkaa ja päättyy tutuilla joulusävelmillä, ja keskelle Kämäräinen on maalannut tulkintoja jazzklassikoista. Laulua levyllä on vain hetkittäin ja sekin on sanatonta. Muuten pääosassa on Kämäräisen sähkökitara, joka kaahaa Albert Leen hengessä hurjalla vauhdilla levyn avaavassa Nisse-polkassa, mutta soi muuten paksulla ja tummalla soinnilla ja välillä myös slideputken avulla liukuen. IM

Local AI, Mummypowder ja Mikael H: Anna tuiskuttaa. All That Plazz. Single.

Indiemuusikkokin tuntee joulun taikaa. Aleksi ”Local Al” Pahkala ja Mummypowder-yhtye julkaisevat viime vuoden tapaan joulusinglen, ja tälle kertaa mukana on myös Mikael H. Anna tuiskuttaa on aidosti kaunis ja tyylikäs puoliakustinen indiekappale, johon Pahkalan lievästi horjuva laulu tuo vielä ylimääräisen kerroksen koskettavuutta. ”Tästä selvitään” -teema sopii jouluun erityisen hyvin juuri tänä vuonna. IM

Tommi Läntinen feat. Mike Monroe: Merry Xmas Everybody. Vallila Music House. Single.

Johtavat rock-äijät löysivät yhteisen joululaulusuosikin menneisyydestä ja päättivät levyttää siitä oman version. Merry Xmas Everybody on alun perin Slade-yhtyeen jouluhitti vuodelta 1973. Tommi Läntinen ja Michael Monroe ovat keventäneet alkuperäisversion glamrock-poljentoa akustisilla kitaroilla, mutta jos kaipaa jouluunsa karheasti soivaa laulua, niin tässä sitä olisi. IM

Erja Lyytinen: Kuuma villapaidassa. Tuohi Records. Single.

Erja Lyytisen joululaulussa on asennetta, ainakin mitä tulee musiikilliseen toteutukseen ja esitykseen. Riffit ovat rapeita, kitarassa on upea särösointi ja varsinkin säkeistön laulussa on tiukka pahisote. Sanat sen sijaan ovat sellaista riimittelyn iloa (”ei sun tartte miettii jotain kouluu, nastaa yhdessä on touhuu – – valot kirkkaana kuusiaidassa, on kuuma villapaidassa”), että harvemmin kuulee. Edes joulugenren luovassa maailmassa. MK

Mimmit: Puhuri. Mimmit Music. Albumi.

Jos vanhemmille tehdään hevijoululauluja, indiejoululauluja ja iskelmäjoululauluja, niin lapsillekin on tarjolla uutta joulumusiikkia. Mimmit-yhtyeen joulualbumilla on sekä uusia joululauluja että sovituksia joulustandardeista. Hannamari Luukkasen ja Pauliina Lerchen Mimmit on kiitetty lastenmusiikkiyhtye, ja Puhuri-albumin raikas ja kansanmusiikilla maustettu sointi miellyttää myös monen vanhemman korvaa. Sovitukset ovat monin paikoin rohkeita, mutta ilman sisäänpäin lämpiävää muusikkokikkailua. IM

Pete Parkkonen: Joulurauhaa. Warner Music Finland. Single.

Ei tarvitse kauan miettiä, mikä joululaulu on toiminut vaikuttajana Pete Parkkosen joulusinkulle. Alku on kuin yksi yhteen John Lennonin Happy Xmas (War Is Over) -klassikon kanssa, muttei kuitenkaan niin, että tässä tarvitsisi p-sanaa mainita. Kertosäkeessä on jo aivan omanlainen, kaunis melodiansa. Joulurauhan sanoma tuntuu kovin kliseiseltä, mutta juuri näinä aikoina sellaisesta ei viitsi motkottaa. MK

Aarne Pelkonen ja Turku Philharmonic Orchestra: Sydämeeni joulun teen. Texicalli. Single.

Baritoni Aarne Pelkonen laulaa tyylikkäästi, itseään korostamatta, tekemättä klassisesta laulusta pompöösiä suorittamista. Turun filharmonisen orkesterin kanssa, Antti Rissasen johdolla levytetty Sydämeeni joulun teen on taiten tehty, komeasti soiva versio Kassu Halosen ja Vexi Salmen klassikosta. Yrjö Hjeltin valoisa orkesterisovitus tuo tervetullutta vaihtelua tämän kappaleen lukuisille, pikkuisen jo kyllästyttäville virsiversioille. MK

Elna Romberg: Christmas. Elna Romberg. Ep.

The Voice of Finland -ohjelmastakin tuttu Elna Romberg tuo ep:llään suomalaiseen joulumusiikkiin gospelin ja amerikkalaisen viihdemusiikin vivahteita. Levyllä on taitavaa laulua ja soittoa, mutta suomalaiseen jouluperinteeseen tottuneella voi olla sulattelemista amerikkalaisen viihdemusiikin sointi-ihanteen mukaisessa lopputuloksessa. Itseäni vierastuttaa levyllä vierailevan Vokalgruppen Rombergin laulu, joku kuulostaa Pentatonixin kaltaiselta robottimaiselta Autotune-ryhmältä, ennemmin kuin sävykkäiltä ja mielenkiintoisilta ihmisääniltä.

Levyllä on kuitenkin ehdoton mestariteos, upea ruotsalainen joululaulu Jul, jul, strålande jul, jonka Romberg laulaa Lauri Schreckin konserttikanteleen säestyksellä. Rauhaa tulvivassa tulkinnassa Rombergin ääni ja kanteleen sävelet kimaltelevat kuin pakkashanki täysikuulla. MK

Sansa: Rumpalityttö. Universal Music. Single.

Laulaja-lauluntekijä Sansa tuli suomalaisyleisön suurempaan tietoisuuteen vuoden 2020 UMK:ssa, mutta hänen elektroninen klubimusiikkinsa ei herättänyt suomalaisissa vielä silloin vastakaikua. Nyt Sansa yllättää uudella, mainiolla joululaulullaan. Rumpalityttö on joulumusiikiksi epätavallinen, moderni herkkupala. Elektronisia sävyjä saava lämmin joulutunnelma muuttuu nopeasti uhkaavaksi, ja tytön tilanne osoittautuu kaikkea muuta kuin onnelliseksi. Rumpu on rikki. Kukin voi vetää omat johtopäätökset rummun todellisesta olemuksesta. MK

Kuuntele myös Emma Salokosken ja Ilmiliekki Quartetin jo aiemmin arvioitu viiden tähden levy Joulu, joulu, jul:

Muita uusia joululauluja:

Bryan Adams: Let’s Get Christmas Going. Badams Music Limited. Single.

Aikakone: Joulumieli ja onnellisuus. Helsinki Records. Single.

Sampsa Astala: Resuinen puuenkeli. So Music Finland. Single.

Backstreet Boys: A Very Backstreet Christmas. K-Bahn. Albumi.

The Bandettes: First Snow. The Bandettes. Single.

Brädi: Kulkurin joulu. Sony Music. Single.

Gloria Estefan, Emily Estefan & Sasha Estefan-Coppola: Estefan Family Christmas. Crescent Moon Records. Albumi.

Future Islands: Last Christmas. Future Islands. Single

Hallio: Varpunen jouluaamuna: Halliomusiikki. Single.

Christian Lee Hutson: Silent Night. Anti. Single.

Chris Isaak: Everybody Knows It’s Christmas. Wicked Game and Primary Wave. Albumi.

JouluBonus: Yhdessä taas. JouluBonus. Ep.

Sofia Karlsson ja Martin Hederos: Lucia. Glitter & Näver. Ep.

Alicia Keys: December Back 2 June. Alicia Keys Records. Single.

The Linda Lindas: Groovy Xmas. Epitaph. Single.

Los Bitchos: Los Chrismos. City Sland. Ep.

Jesse Malin: Xmas, etc. Icons Creating Evil Art. Ep.

PG Roxette: Wish You The Best For Xmas. Elevator Entertainment. Ep.

PJ Harding & Noah Cyrus: Snow in LA. Records Label. Single.

Phoebe Bridgers: So Much Wine. Dead Oceand. Ep.

Portion Boys: Perhe on sekaisin (Musiikkia elokuvasta Kulkuset kulkuset). Portion Boys & Sony Music. Single.

Raskasta joulua: Viides adventti. Gramophone Records. Albumi.

Retropop: Avaruus. Pieni ja ihmeellinen. Single.

Cliff Richard: Christmas with Cliff. Warner Music. Albumi.

Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet: Joulu, joulu, jul. We Jazz. Albumi.

Rosie Thomas feat. Sufjan Stevens: We Should Be Together. Singalong. Single.

Kurt Vile: Must Be Santa. Verve Records. Single.

Måns Zelmerlöw & Carola: Let’s Sing (It’s Christmas Time). Warner. Single.

Kiinnostavia joulukonsertteja Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla:

Kauneimmat barokkijoululaulut -kiertue. Ensemble Nylandia ja solistit. Mm. Kalliosali 13.12., Teatteritalo Universum 18.12., Espoon tuomiokirkko 21.12. ja Helsingin tuomiokirkko 22.12.

Ylioppilaskunnan Laulajat. Kallion kirkko 13.12. ja Johanneksen kirkko 17.12.

Joulun juhlaa. Johanna Försti, Pentti Hietanen, Maria Lund, Tomi Metsäketo sekä Jukka Nykäsen 10-henkinen orkesteri. Musiikkitalo 13.12.

Swinging Christmas 2022: Antti Sarpila. Savoy-teatteri 13.12.

Naiskuoro KYN: Laulan joulun. Pyhän Sydämen kappeli, Helsinki, 14.12. ja Temppeliaukion kirkko 18.12.

Kamarikuoro Värinä: Perinteinen meditatiivinen Rauhaa-joulukonsertti pimeässä kirkossa. Kallion kirkko 15.12.

Saara Aallon joulukonsertti. Meilahden kirkko 15.12.

Osmo Ikonen & Lenni-Kalle Taipale: Joulurieha. Vuotalo 15.12.

Helsingebygdens kör: Rauhallinen joulu -konsertit. Sipoon kirkko 15.12., Pyhän Laurin kirkko, Vantaa 16.12.

Hiljaa jouluyössä -konsertti: Kyösti Mäkimattila, Leif Lindeman ja Keijo Hietikko. Kulttuuritalo Martinus, Vantaa 16.12.

Arja Korisevan joulukonsertti: Rakkaudesta jouluun. Aleksanterin teatteri 16. ja 17.12.

Club for Five Jouluna 2022. Savoy-teatteri 16.12. ja 17.12. (molemmat loppuunmyyty)

Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet: Joulu, joulu, jul. Kannusali, Espoo 16.12.

Emilia Nyman: Merry Christmas -joulukonsertti. Kapsäkki. 17.12.

Philomelan joulu. Temppeliaukion kirkko 17.12., Vanha kirkko 22.12.

Lumen Valo: Mysterium-joulukonsertti. Uspenskin katedraali. 18., 21. ja 22.12.

Blue Christmas 2022: Erja Lyytinen, Paleface ja Emilia Sisco. Savoy-teatteri 17.12.

Mimmit: Puhuri-joulukonsertti. Stoa 18.12.

Ilta: Joulukiertue. Johanneksen kirkko 19.11.

Klasariklubi joulutunnelmissa: Mari Palo. G Livelab 19.12.

Milana Misic: Tule joulu kultainen -konsertti. Lauttasaaren kirkko 19.12.

Cantores Minores: Bachin jouluoratorio. Helsingin tuomiokirkko 16.12. Perinteinen joulukonsertti 20. ja 21.12. Helsingin tuomiokirkko.

Kaartin soittokunnan joulukonsertti: Ville Rusanen ja Konservatorion kuorot. Mikael Agricolan kirkko 20.12.

Kaija Koon joulukonserttikiertue. Kallion kirkko 20.12.

Konsta Hietanen: Usko joulun taikaan. Espoon tuomiokirkko 20.12.

Jarkko Ahola: Joulukonsertti Taivas korkealla. Kallion kirkko 21.12.

Janna, Jesse Kaikuranta ja Kaihon Karavaani. Paavalinkirkko 21.12.

Mestari-Laulajien joulukonsertti 2022: Tommi Hakala. Agricolan kirkko 21.12.

Kamarikuoro Kampin Laulu joulukonsertti: A Boy Was Born. Temppeliaukion kirkko 21.12.

Tuikkivat tähdet -joulukonsertti: Iiro Rantala & Eino Grön. Kapsäkki 21.12.

Aarnen ja Tuomaksen joulukonsertti. Tuomas Katajala, Aarne Pelkonen, Ilpo Laspas, Jukka Perko. Kallion kirkko 22.12.

HUOM: Tarkistathan konserttien tiedot vielä järjestäjältä. Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia, eikä HS vastaa niistä. Listassa eivät ole kaikki pääkaupunkiseudun konsertit.