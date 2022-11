Henry Bacon toimi Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professorina vuodesta 2004. Hän jäi eläkkeelle kesän 2022 jälkeen ja oli parhaillaan valmistelemassa jäähyväisluentoaan.

Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen emeritusprofessori Henry Bacon kuoli perjantaina 25. marraskuuta, kertoo hänen työtoverinsa, teatteritieteen professori Hanna Korsberg. Bacon kuoli ollessaan matkalla Yhdysvalloissa. Hän oli syntynyt Helsingissä 4. joulukuuta 1957 ja oli kuollessaan 64-vuotias.

Bacon toimi Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professorina vuodesta 2004 vuoteen 2022. Hän jäi eläkkeelle kesän 2022 jälkeen ja oli valmistelemassa jäähyväisluentoaan yliopistolle, Korsberg kertoo.

Baconin hoitamaa professuuria ei enää sellaisenaan täytetä, vaan Helsingin yliopistoon on tulossa uusi audiovisuaalisen kulttuurin professuuri. Muutoksen taustalla on Helsingin yliopiston rahoituksen pieneneminen, jonka vuoksi taideaineiden opetusta on jouduttu vähentämään. Alkuvuodesta 2022 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa päätettiin vähentää elokuva- ja televisiotutkimuksen opetusta niin, ettei oppiaineessa enää voi tehdä alempaa korkeakoulututkintoa vaan pelkästään maisteriopintoja.

”Muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta on useita yliopistoja ja useita professoreja. Tämä on iso askel taaksepäin. On täysin kiistämätöntä, että ala on todella tärkeä, keskeisimpiä kulttuurin ja yhteiskunnan toimintamuotoja nykymaailmassa. Miten ihmeessä sen tutkiminen ja opettaminen ei olisi tärkeää, suorastaan prioriteetti?” Henry Bacon kommentoi elokuva- ja teatteritieteen opetuksen leikkauksia helmikuussa 2022.

Uusi audiovisuaalisen kulttuurin professuuri perustetaan osin Koneen säätiön toukokuussa 2022 tekemän lahjoituksen turvin. Sellaisenaan se ei kuitenkaan jatka Baconin hoitamaa elokuva- ja televisiotutkimuksen professuuria, vaan se määritellään ”laajemmin tiedekunnan sisäistä yhteistyötä tukevaksi”.

Ennen työtään professorina Henry Bacon toimi monissa tehtävissä. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa, josta valmistui filosofian tohtoriksi vuonna 1994. Vuosina 1994–1998 hän työskenteli Oulun yliopistossa ja 1999–2004 Suomen elokuva-arkistossa. Tämän jälkeen hän aloitti vuonna 2004 Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professorina, aluksi viiden vuoden määräaikaisessa professuurissa, joka sittemmin vakinaistettiin.

Bacon oli pidetty pedagogi ja luennoitsija. Professuuriin kuuluvan opetus- ja ohjaustyön ohella Bacon kirjoitti lukuisia artikkeleita ja kirjoja, sekä tieteellisiä että yleistajuisia. Bacon opiskeli sivuaineenaan musiikkitiedettä, ja musiikintuntemus näkyi myös hänen julkaisutoiminnassaan varsinkin 1990-luvulla. Hän kirjoitti useita artikkeleita oopperasta sekä yleistajuisen Oopperan historia -teoksen (Otava 1995/2001).

