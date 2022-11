Albumi / klassinen

Szymanowski: Piano works. Krystian Zimerman. DG. ★★★★★

Voiko muusikko kontrolloida kaikkea? Missä kulkee mikromanageerauksen raja? Sitä voisi kysyä vuonna 1975 Varsovan Chopin-pianokilpailun voittaneelta puolalaiselta Krystian Zimermanilta, jonka esiintymisiin ja levytyksiin latautuu korkeajännitteisiä odotuksia.

Zimerman hioo vuosia, jopa vuosikymmeniä uusia teoksia ja konserttiohjelmia. Hän on rakentanut itse Steinway-flyygelinsä koskettimiston ja vasarakoneiston, joita kuljettaa mukanaan ja asentaa kussakin konserttipaikassa edeltä tuntemaansa flyygelirunkoon.

Apuna ovat oma pianonvirittäjä ja roudari. Joskus Zimerman itse on hypännyt kuljetusauton rattiin varmistaakseen kustomoidun flyygelikoneiston turvallisen perilletulon.

Jos Zimerman ei säästä itseään ja soitintaan kritiikiltä, samaa saavat kokea muutkin tahot.

Vaimealla äänellä puhuva Zimerman läksyttää konserteissaan huonosti käyttäytyvää yleisöä tai antaa sapiskaa hallituksille, esimerkiksi asuinmaassaan Sveitsissä asekaupoista ja Yhdysvalloissa maailmanpoliisina huseeraamisesta.

New Yorkin WTC-iskujen jälkimainingeissa USA:n maahantuloviranomaiset hajottivat Zimermanin flyygelin, koska sen haju herätti epäilyn pommimateriaalista. Sittemmin Zimerman on kieltäytynyt palaamasta maahan.

Lähes alusta asti Zimermanin levy-yhtiö on ollut Deutsche Grammophon. Ohjelmisto on ollut perusklassikoissa. Konserttoihin on valikoitunut nimekkäimmät kapellimestarit. Tuloksena on ollut joskus viileää täydellisyyttä, huonoimmillaan jähmeää pönötystä.

Esimerkiksi Classicstoday.com-sivuston teräväkielinen kriitikko David Hurwitz sivalsi Simon Rattlen ja Zimermanin Brahms-konserttolevyä näin: ”Vulkaaninen ja nuorekkaan palava teos muuttuu hidastuskuvaksi kinastelusta, kumpi saa parhaan tuolin vanhainkodin ruokasalissa.”

Yhdyn pitkälti Hurwitzin näkemykseen.

Selvää silti on, että vajaan parinkymmenen levytyksen saldo on kirkkaasti plussapuolella.

Aivan kärkeen menee puolalaisen Karol Szymanowskin (1882–1937) pianomusiikkilevy. Szymanowskia on levytetty runsaasti, mutta silti hän on jäänyt hienoisesti ja syyttä verrokkiensa Claude Debussyn, Maurice Ravelin ja Aleksandr Skrjabinin varjoon.

Levyn teokset kattavat Szymanowskin luomiskaudet.

Preludeilla op. 1 on juuret Chopinissa. Muunnelmia puolalaisesta kansansävelmästä op. 10 edustaa romantiikan stilisoitua kansanmusiikkikäsitystä. Se nousee Liszt-tyyliseen virtuoosihuumaan, joka on jo kallellaan saksalaistyyppiseen, fuugalla jämäköityyn ekspressionismiin.

Masques-sarja op. 34 verhoutuu eksoottisiin tuoksuihin. Masurkkoja op. 50/13–16 ympäröi Tatra-vuoristosta löydetty kirkas ja silottelemattoman kansanmusiikin inspiroima ilmanala.

Masques on äänitetty 1994 Kööpenhaminassa, muut teokset Japanin Fukuyamassa tänä vuonna. Levyn lähes kolmenkymmenen vuoden toteutumisaika on esimerkki Zimermanin hitaasti kiiruhtamisesta.

Hiukan kovasävyisemmin soiva Masques on kolmiosainen. Avausosa Shéhérazade, tuttu Tuhannen ja yhden yön tarinoista, raukeasti heräiltyään kasvattaa vaaran tuntua, skrjabinilaista poroksi palamista, mutta rauhoittuu alun säveliin kuin sadun kerronta, jonka on jatkuttava seuraavana yönä.

Tantris le Bouffon ei ole mikään harmiton klovni, vaan ilkkuu, käy päälle ja provosoi. Osa loppuu nukahdukseen. Ehdittepäs pelästyä!

Sérénade de Don Juan selvittelee ensin kitaraansa ja kurkkuaan lurituksilla, sitten alkaa viettely ja rehentely. Pianosarjan hahmot ovat arvaamattomia ja epävakaita.

Zimermanin kontrolli on vertaansa vailla, mutta ei jäykistävää tai etäännyttävää laatua. Vaikka dynamiikan, temponvaihdosten ja sointisävyjen asteikko on erittäin laaja, punainen lanka säilyy kuin ihmeen kaupalla.

Op. 10:n muunnelmat tarjoavat perinteisempää virtuoositekstuuria ja mahdikasta myrskyä, jota Zimerman vyöryttää yhtä vaivattomasti kuin herkästikin.

Aiemmin Witlod Lutosławskin ja Grażyna Bacewiczin musiikkia sisältävillä levyillä Zimerman on jo astunut soitetuimman perusohjelmiston ulkopuolelle. Toivottavasti sama suunta säilyy.

Kriitikon valinnat: Bachia käyrätorvella ja tokkuroivaa tähtipölyä

J. S. Bach: Soolosellosarjat 1–3 käyrätorvella. Jukka Harju. Alba. ★★★★

Ensin tekniikka: Jukka Harju soittaa Bachin kolme ensimmäistä soolosellosarjaa käyrätorven äänialalle transponoituna. Alarekisteristä murtosointuina napakasti noukkaistut pari- ja moniotteet ja hengityspaikat muuttavat jonkin verran totuttua fraasirakennetta. Sitten musiikki: Harju soittaa niin musikaalisesti, ketterästi ja autuaallisen kaunissointisesti, että epäilykset mahdottoman tehtävän onnistumisesta joutuvat surkeasti häpeään. Mestari asialla. Käyrätorven sointispektri on selloa yksioikoisempi, mutta soinnin jaloutta ei voi olla ihailematta. Levy ei jää pelkäksi kummallisuudeksi.

Silvestrov: Maidan. Kiovan kamarikuoro, Mykola Hobdytš. ECM. ★★★★

Viikko Putinin hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 84-vuotias Valentin Silvestrov pakeni synnyinkaupungistaan Kiovasta Berliiniin. ECM julkaisee jo 2016 tallennetut kuoroteokset Neljä laulua, Diptyykki ja Triptyykki sekä Maidan 2014 -sarjan, jota Silvestrov alkoi säveltää kronikan tapaan Euromaidan-tapahtumien aikaan. Ukrainan kansallishymnin muunnelmien ja kirkkolaulun sävyjen lisäksi teoksen keskeinen elementti on hälytyskellojen kumahtelu. Tämä korostuksella alkavien sävelten hidas hiipuminen hymisevää sointutaustaa vasten on tosin ollut jo pitkään Silvestrovin tyylikeino, sinfonioita myöten.

Adès: Märchentänze ym. Thomas Nuñez, Pekka Kuusisto, RSO, Nicholas Collon. Ondine. ★★★★★

Thomas Adèsin läpilyöntioopperasta Powder Her Face irrotettu Hotel Suite on irvokasta ulvahtelua ja aineissa tokkuroivaa tähtipölyä. Unelmaisuus muuttuu makaaberiksi painajaiseksi. Adès heittää kapuloita omiin rattaisiinsa – ja selviää voittajana. Ylilyövä liioittelu ja musiikillisten prosessien häirintä toimii ihmeenomaisesti. Tässä Nicholas Collonin johtama RSO on virtuoosi. Kappaleet Lieux retrouvés, Märchentänze ja Dawn suuntaavat pelimannihenkistä ja lempeytyvää atmosfääriä kohden, ulos mädäntyvästä groteskiudesta. Takeena ovat RSO:n soolosellisti Tomas Nuñez ja kaikkien tuttu Pekka Kuusisto.

Sørensen: L’isola della città ym. Trio con Brio Copenhagen, Tanskan kansallinen sinfoniaorkesteri, Saraste. Dacapo. ★★★★

Grawemeyer-palkinnon 2018 voittanut Bent Sørensenin L’isola della città (Saari kaupungissa) luo liioitellulla vibratolla, nopeilla ja hitailla liu’uilla rytmisesti viuhuvan, epätodellisesti huojuvan, hiljaisen ja pehmeän äänimaailman. Huomaamattomana varjona mukana kulkee Beethovenin Pianosonaatti op. 110. Trio con Brio Copenhagen sulautuu kudokseen kuin yksi soitin. Sørensen säätelee taitavasti kompleksisen ja riitasointisen suhdetta selkeään ja sulosointiseen. Konsertista tallennetussa, etenemisessään pakotteisemmassa toisessa sinfoniassa (2019) melodiakatkelmat leijuvat kuin langanpätkät tuulessa.