Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu -sarjassa puretaan perusteellisesti kiltin tytön taakkaa ja sen syitä.

Täti-ihminen kuuntelee Tuija Pehkosen podcast-sarjaa lannistuneena: miten voi olla, että yhä uudet naissukupolvet joutuvat käymään tätä läpi?

Kun toimittaja-juontaja Tuija Pehkonen tuli raskaaksi, hän havahtui siihen, että muut halusivat määritellä häntä ja hänelle tarjottiin erilaisia työsopimuksia. Hän tajusi kantapään kautta, että maailma ei ole tasa-arvoinen.

Samalla hän tunnisti ristiriidan ulkoisen ja sisäisen minänsä välillä. Kotikaupungissaan Iisalmessa hänet oli kasvatettu käyttäytymään hyvin. Hän oppi, että naisen ei pidä ärsyttää eikä provosoida.

Tämä on taustana Pehkosen kymmenosaiselle podcast-sarjalle, jossa hän keskustelee muiden naisten kanssa kiltteydestä ja rajojen rikkomisesta.

Jaksoissa puhutaan muun muassa siitä, miten naiset ovat aina liikaa, mitä milloinkin: liian kauniita, liian äänekkäitä, liian isoja tai liian pieniä. Liian tyrkkyjä, liian tympeitä. Liian vanhoja, liian nuoria. Väliin jää hyvin kapea tila, jossa kannattaa enimmäkseen hymyillä.

Naiset itse taas ruoskivat itseään siitä, että he yrittävät liikaa näyttääkseen menestyjiltä tai joustavat liikaa työelämässä. Niin tai näin, aina menee väärin.

Pehkonen tarttuu sarjan teemoihin omien kokemustensa kautta, joten saamme tietää hänestäkin aika paljon. Vieraista Laura Halmila on hänen hyvä ystävänsä ja kollegansa. Jaksossa on erilaista latausta myös siksi, että Halmila on intersukupuolinen.

Muut vieraat ovat aika ennustettavia: muiden muassa muusikko Alma, influensseri Natalia Salmela, valokuvaaja Meeri Koutaniemi, Tympeiden tyttöjen Riina Tanskanen, aktivisti Ujuni Ahmed, feministinen ekonomisti Anni Marttinen.

Oikeastaan kaikkia yhdistää se, että heidän projektinsa ja uransa ovat lähteneet liikkeelle henkilökohtaisista kokemuksista tai niistä Pehkonen ainakin saa heidät puhumaan. Yllättävän paljon puhutaan ulkonäöstä. Äiteihin palataan usein ja kysytään, miksei äiti antanut lesoilla. Entä isät?

Sarja kannustaa naisia rohkeuteen, mutta tarvitaanko niin paljon ihailua?

Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu, Yle Areena.