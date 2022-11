Podcasteissa jyräsi kiistelty juontaja, joka sai Neil Youngin ja Joni Mitchellin jättämään Spotifyn.

Gettomasa oli suuri nousija, kun Spotify julkaisi keskiviikkona Suomen kuunnelluimpien artistien listan ja muita tilastotietoja vuodelta 2022.

Suomessa ykkössijan piti JVG, toinen oli Gettomasa ja kolmas Eminem. Vielä vuotta aikaisemmin Gettomasa oli samalla listalla sijalla 9.

”Gettomasa on ollut jo pitkään Spotifyssa hyvin kuunneltu. Nyt tuli laajemman läpimurron aika, kuten monelle muullekin kotimaiselle hiphop-artistille”, arvioi Spotifyn Suomen soittolistoista vastaava Samuli Väänänen HS:lle.

JVG:n vanhat ja uudemmat hitit toivat ykkössijan Suomen kuunneltuimpien artistien listalla.

Suomalaisuus oli valttia myös Suomen kuunnelluimpien laulujen listalla. Eniten Spotify-kuunteluja keräsi Bess ja Ram pam pam. Toiseksi nousi JVG:n Amatimies ja kolmanneksi Ramses II:n Villieläin.

Gettomasa nousi tälläkin listalla, sillä Shamppanjadieetillä oli Spotifyssa Suomen neljänneksi kuunnelluin laulu.

Gettomasa Himoksen juhannusfestivaaleilla.

Monet kansan syvistä riveistä kyselivät kuitenkin äskettäin sosiaalisessa mediassa ahkerasti kuka Gettomasa on. Sytykkeen antoi haastattelu Keskisuomalainen-lehdelle, jossa hän korosti tunnettuuttaan.

Nostiko kohu kuuntelulukuja?

”On aina hauskaa, että populaarimusiikki herättää tunteita, mutta kyllä taustalla on se, että hän on tehnyt kiitettävällä tahdilla uutta musaa”, Väänänen arvioi.

Rapin ja hiphopin nimillä kulkeva genre sai alkunsa jo yli 40 vuotta sitten, mutta suosio Spotify-listoilla on Suomessa lisääntynyt nimenomaan viime vuosina.

”Suomalainen hiphop on ollut hurjassa nosteessa jo pitkän aikaa. Tämä on ollut breikkausvuosi sille genrelle.”

Onko hiphop myös entistä kaupallisemmin tehtyä ja helpommin omaksuttavampaa suurille kansanosille?

”Se on nuoremmalle kansanosalle se estetiikka, johon ollaan kasvettu sisään pienestä pitäen. Ja uusia artisteja tulee koko ajan.”

”Koko kansan” radiokanavilla, aikakauslehdissä ja televisio-ohjelmissa listan kärki ei välttämättä tule samalla tavalla tutuksi – paitsi melkoisella viiveellä.

”Radio Suomi on eniten kuuntelemani radiokanava ja onhan se erilainen, koska vanhempi musiikki korostuu. Mutta kyllä vanhempaa musiikkia kuunnellaan todella paljon myös Spotifyssa, vaikka Top 10 -listoille nousevat vuoden hitit.”

Spotify ohjaa kuulijoita soittolistoillaan. Onko Suomen listakärjen melkoinen miesvaltaisuus siis soittolistoista vastaavan Samuli Väänäsen vai kuulijoiden itsensä syytä?

”Kuuntelua tulee editoriaalisten soittolistojen ulkopuolelta niin paljon, että palaan hiphopiin. Tänä vuonna kuunneltiin poikkeuksellisen paljon hiphop-artisteja, ja hiphop on yhä erittäin miesvaltainen genre.”

Hän uskoo listan tasa-arvoistuvan.

”On paljon loistavia naisartisteja ja muunsukupuolisia artisteja. Ja tänäkin vuonna esimerkiksi Bess ja Pihlaja nousivat korkealle.”

Bessin Ram pam pam nousi hitiksi Uuden musiikin kilpailun kautta. Kuva UMK-finaalista Turun Logomossa.

Kiinnostavasti Väänänen näkee festivaalikesän vaikuttaneen Suomen kuuntelulukuihin.

”Jos artisti resonoi jo valmiiksi, hän saattaa laittaa uuden singlen ulos vaikka perjantaina, kun tärkeä festivaalikeikka on lauantaina. Ala on nyt hyvin reaktiivinen. Isot keikat nostivat varmasti esimerkiksi Sexmanea ja myös artisteja, jotka eivät levytä suurille yhtiöille.”

Bad Bunny on Spotifyn kuunnelluin artisti.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluin artisti ei nouse Suomen listoille.

”Bad Bunnyn markkina-alue on koko maailma, mutta hän ei resonoi niin vahvasti Suomessa että sillä Suomen top-kymppiin pääsisi.”

Kakkosena listalla oleva Taylor Swift sen sijaan miellyttää Suomessakin. Samoin vuoden kuunnelluin laulu maailmassa eli Harry Stylesin As It Was.

”Harry Styles on loistava, superrelevantti artisti, joka ylittää genrerajat.”

Harry Styles Today Show -esityksessä New Yorkissa toukokuussa.

Kiistanalaisin lista sisältää Spotifyn podcastit. Maailman ykkösenä komeilee Josh Rogan, jonka kohua herättäneet puheet esimerkiksi koronasta saivat Neil Youngin vetämään musiikkinsa pois Spotifysta.

Young ja sadat lääketieteen edustajat pyysivät turhaan Spotifyta poistamaan Roganin podcasteistaan.

Myöhemmin tänä vuonna myös esimerkiksi Joni Mitchell, India Arie, Failure ja Youngin vanhat yhtyekaverit David Crosby, Stephen Stills ja Graham Nash ovat jättäneet Spotifyn.

Neil Young jatkoi pari viikkoa sitten Spotify-kritisointiaan Howard Sternin ohjelmassa.

”Daniel Ek [Spotifyn perustaja] välittää vain rahasta”, Young kommentoi.

Young moitti jälleen myös Spotifyn äänenlaatua. Hän pitää monia muita palveluja Applesta GoBuziin resoluutioltaan parempina musiikin kuunteluun.

Spotify on saanut jatkuvasti kritiikkiä siitä, miten pieni osuus lauluntekijöille potista jaetaan. Rahaa on kuitenkin riittänyt podcast-tähdille.

The New York Timesin mukaan kiistelty Joe Rogan sai jopa yli 200 miljoonaa dollaria kolmen ja puolen vuoden Spotify-lähetysoikeuksista sekä bonusmahdollisuuksia, jos kuuntelijaodotukset ylittyvät.

Fortunen mukaan Alex Jones on puolestaan saanut Spotifylta 60 miljoonaa dolllaria seksiäkin käsittelevän Call Her Daddy -podcastin yksinoikeuksista. Kaikkiaan Spotify on syytänyt podcast-tekijöille jo reilusti yli miljardi euroa.

Spotify tekee yhä tappiota, mutta uskoo podcastien olevan pidemmän päälle kannattavia panostuksia. Kesällä se kertoi, että17 prosenttia globaaleista kuuntelutunneista oli alkuvuonna podcast-kuuntelua.

Suomessa kuunnelluin podcast oli true crime -genreä edustava Jäljillä.

