Carlota Peredan Piggy on lopulta kauhuelokuva, mutta sitä ennen se harhailee liikaa.

Laura Gálan on pääosassa elokuvassa Piggy. Isää esittää Julián Valcárcel

Kauhu

Piggy (Cerdita), ohjaus Carlota Pereda. 99 min. K16. ★★

Espanjalaisohjaaja Carlota Peredan Piggy on elokuva, jonka tyyliharjoitelmat ja teemat jäävät jatkuvasti puolitiehen.

Elokuvan alku muistuttaa Brian De Palman kauhuklassikkoa Carrie. Pienen kylän lihakauppiaan tytär, vahvaluontoisen äitinsä dominoima Sara (Laura Galán) on muiden teinityttöjen jatkuvan kiusaamisen kohde, koska hän on huomattavan ylipainoinen. Tämän vuoksi Possuksi haukuttu Sara on epävarma ja syrjäänvetäytyvä.

Eräänä päivänä muuan muukalainen (Richard Holmes) näkee kylän uima-altaalla muiden tyttöjen kiusaavan Saraa armottomasti. Seuraavaksi Sara näkee tytöt muukalaisen autossa, matkalla jonnekin josta ehkä ei ole paluuta. Sara ei kerro näkemästään, vaan sanoo olleensa aivan muualla kuin altaalla kun tyttöjen katoaminen havaitaan.

Tässä vaiheessa elokuvasta näyttäisi tulevan kuvaus sisäänlämpiävän yhteisön ristiriidoista ja kiistoista tyttöjen katoamisen aiheuttaman tunnemyrskyn velloessa kuumimmillaan. Myös häivähdyksiä mustasta komediasta hiipii kokonaisuuteen.

Vaan ei niistäkään sitten sen enempää. Elokuvan loppu on puolestaan Dario Argenton kauhuelokuvia muistuttavaa verisirkusta.

Ehkä Pereda on ennen kaikkea halunnut kuvata Saran epävarmuutta ja patoutuneita vihan tunteita, mutta Sara jää lopulta arvoitukseksi. Elokuva juoksentelee mieluummin sinne ja tänne kuin pysähtyy kunnolla minkään aihelman ääreen.

Piggystä saa sen vaikutelman, että myös elokuvan käsikirjoituksen laatineella Peredalla olisi ollut paljonkin sanottavaa, mutta se kaikki hukkuu siihen, ettei tätä sanottavaa ole saatu kiteytetyksi kunnolla. Seurauksena on vaappuvaa heilumista tyylilajista toiseen.

Piggy on pidempi versio Peredan aiemmasta, 14-minuuttisesta lyhytelokuvasta vuodelta 2018, ja vähän venytetyltä se tuntuukin. Kyseessä onkin enemmän tv-sarjoja tehneen Peredan ensimmäinen kokonaan oma pitkä ohjaustyö.

Toisen tähden Piggy saa siitä, että sen tunnelma säilyy sentään kiitettävän intensiivisenä.

Käsikirjoitus Carlota Pereda, tuottaja Merry Colomer, pääosissa Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Irene Ferreiro.