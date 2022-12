Suomalainen startup-yritys rakentaa verkkopalvelua, jonka avulla katsojat voivat uppoutua kolmiulotteisina tallennettuihin maailmanluokan teatteriesityksiin vaikka kotona istuessaan.

Erkki Izarra vetää Second Theatre -nimistä startup-yritystä. Se on rakentamassa järjestelmää, jolla tallennettuja teatteriesityksiä voisi kokea VR-lasien kautta.

Virtuaalilasit päähän, mukava asento sohvannurkkaan – ja teatteri-ilta voi alkaa.

Tämä on totta ehkä jo vuoden tai puolentoista kuluttua, jos se on Erkki Izarrasta kiinni. Hän on Second Theatre -startup-yrityksen perustaja ja hän haluaa tuoda haluaa tuoda teatteriesitykset kaikkien katsottaviksi virtuaaliympäristöissä.

”Meidän missiomme on hankkia teatterille uusia yleisöjä ja taltioida esityksiä tuleville sukupolville”, Izarra kertoo.

”Sen takia tämän nimikin on Second Theatre. Me vain taltioimme esityksen sellaisena kuin se esitetään lavalla emmekä halua kilpailla sen kanssa. Teatterien keräämien lipputulojen päälle kerätään uusi kerros virtuaalisia lipputuloja, eli kyseessä on toinen teatteri.”

Esittävästä taiteesta, siis esimerkiksi teatterista, oopperasta ja sirkuksesta, on jo vuosikymmenten ajan tehty videotaltiointeja, jotka on kuvattu useilla kameroilla, ja esityksestä on sitten leikattu elokuvamainen kertomus.

Second Theatre pyrkii sen sijaan tarjoamaan virtuaalilaseilla katsojalle samanlaisen kokemuksen kuin teatterin katsomossa istuessa. Tämä on mahdollista juuri kolmiulotteisen kuvamaailman immersiivisyyden ansiosta.

Päätä kääntäessä sivuille näkee näyttämön reunat, ylös katsoessa näkyy katto ja alareunassa katsomon ensimmäiset rivit – eli kaikki näyttää huomattavan samanlaiselta kuin varsinaisessa teatterissa. Kolmiulotteinen kuva on taltioitu paikallaan pysyvällä stereoskooppisella kameralla ja äänimaailmakin on spatiaalinen. Ääni tuntuu siis tulevan oikeasta suunnasta riippumatta siitä, mihin päin katsoja on päänsä kääntänyt esitystä katsoessaan.

Izarra esittelee Second Theatrea HS:lle Helsingissä, startupin ensimmäisen sijoittajan Henri Kulvikin työhuoneessa. Esittelyyn ei paljon tarvita: riittää, että on vr-lasit, kuulokkeet, verkkoyhteys ja mukava istuin.

Nämä ovat Oculus Quest 2 -lasit, parhaat niin sanotut jokamiehenlasit”, Izarra sanoo. ”Paremmissa laseissa kuvan laatu on jo huomattavasti parempi. Tulevaisuudessa laseista tulee kevyempiä ja mukavampia. Sitten kun laseihin saadaan 5G-mobiilidata, ei tarvita enää nopeaa wifiä latailuun vaan esityksiä voi striimata kätevästi missä vain.”

Näillä noin 500 euroa maksavilla ”jokamiehenlaseillakin” kokemus on vaikuttava. Kolmiulotteinen virtuaalitodellisuus vie katsojan hetkessä valoisasta toimistohuoneesta pimeään teatterikatsomoon. Näyttämön tapahtumat ovat todenmukaisia ja kokemus tosiaan immersiivinen, upottava.

On ilmeistä, että tällainen palvelu voi palvella niitä, jotka eivät asu lähellä teattereita ja eivät pääse siksi seuraamaan jotakin tiettyä esitystä paikan päälle. Näin vaikkapa Espoosta tai Maaningalta voisi helposti päästä kokemaan esimerkiksi berliiniläistä teatteria, tarvitsematta poistua kotisohvaltaan.

Second Theatren Erkki Izarra käsissään Oculus Quest 2 -virtuaalilasit.

Maantieteellisen saavutettavuuden lisäksi Izarra kollegoineen on testiyleisöjen avulla havainnut monia muitakin etuja, jotka voivat palvella asiakkaita.

”Vaikka emme halua kilpailla varsinaisten teatterien kanssa, löydämme koko ajan lisää uusia saavutettavuusetuja. Ihmiset kuulevat repliikit paremmin ja näkevät ilmeet paremmin. He pääsevät näkemään esityksen paremmilta paikoilta. Joillakin voi olla tuoksuallergia tai autoimmuunisairauksia. Jonkun tarvitsee käydä tiuhaan vessassa. Tai joku ei ehkä halua istua keskirivillä, koska häntä ahdistaa.”

Liiketoiminta on vielä kehitysasteella. Second Theatren esityksiä ei voi vielä katsoa missään, sillä palvelu on pilottivaiheessa ja vasta rakentumassa. Ensimmäisellä rahoituskierroksella on kehitetty palvelun sisältöä: on koodattu esitysten katsomiseen tarvittava sovellus ja taltioitu muutamia esityksiä eri teattereissa.

”Startup-kielellä sanottuna meillä on Proof of Concept, eli me olemme todistaneet, että tässä on järkeä. Teatterit ovat kiinnostuneita, teknologia on olemassa ja ihmiset haluavat katsoa tätä. Olemme keränneet tähän vuosi sitten enkelisijoittajia ja saaneet kaikki mahdolliset Business Finlandin lainat ja tuet. Nyt meneillään on uusi rahoituskierros, jotta saamme kaupallista toimintaa varten rakennettua asiakaspalvelun, tallennettua kovia kansainvälisiä esityksiä ja neuvoteltua niiden sopimukset”, Izarra sanoo.

Toistaiseksi sisältöä on kuvattu pilottisopimuksilla, ja tällä hetkellä taltioituna on kymmenen esitystä neljästä eri maasta, Erkki Izarra kertoo: Suomen kansallisteatterista, Ruotsin kuninkaallisesta teatterista eli Dramatenista, Saksan Berliner Ensemblestä ja Thalia Theaterista sekä tanskalaisesta Fix & Foxystä.

”Kun kävimme Tanskan kuninkaallisessa teatterissa puhumassa asiasta, he sanoivat olevansa maassa, jossa on paljon saaria, ja saarista on vaikea tulla teatteriin. Ja kun kuninkaallisen teatterin toiminta rahoitetaan verovaroilla, he sanoivat olevansa hyvin kiinnostuneita jos tämän palvelun avulla pystyttäisiin tavoittamaan saarilla asuvat veronmaksajat”, Erkki Izarra sanoo.

”Samalla tavalla ajatellaan Suomessakin, kun olemme puhuneet esimerkiksi Kansallisteatterin johtajan Mika Myllyahon kanssa.”

Izarran mukaan Second Theatrella ei ainakaan tällä hetkellä ole juurikaan kilpailijoita. Hänen tietääkseen suoria kilpailijoita on vain kaksi: saksalainen Firstrow ja britannialainen Livr. Kummankin toiminta vaikuttaa tällä hetkellä vähäiseltä.

”Toistaiseksi olemme saaneet olla rauhassa, mutta emme pelkää kilpailua. Osaltaan sekin on merkki siitä, että tässä on järkeä”, Izarra kertoo. Yhtenä Second Theatren valttikorttina hän mainitsee esimerkiksi stereoskooppisilla kameroilla kuvatun korkean resoluution 3d-kuvan, joka immersiivisyydellään päihittää kilpailijoiden käyttämät 360 asteen kamerat.

Second Theatren erottaa kilpailijoista myös ohjelmiston kansainvälisyys ja laatu. Jo pilottivaiheessa Second Theatre on pystynyt tekemään yhteistyötä maineikkaiden teattereiden kanssa, ja voidaan olettaa, että ympäri maailmaa voisi olla mielenkiintoa esimerkiksi Berliner Ensemblen esityksiä kohtaan. Mahdollista kielimuuriakin voidaan ylittää tekstitysten käytöllä.

Teatterikokemuksen yhteisöllisyyttäkin voidaan juuri virtuaalimaailmassa tavoitella. Second Theatren ominaisuuksiin kuuluu ”Social Mode” eli sosiaalinen toiminto: katsojat voivat seurata samaa esitystä yhtäaikaisesti, kuin vierekkäin istuen, vaikka tosiasiassa istuisivat omissa huoneissaan. Yhteydenpito vieruskaveriin tapahtuu silloin virtuaalimaailman avatarien kautta.

”Sinä voit olla kotona, minä voin olla kotona, mutta me nähdään toisemme ja voidaan jutella.”

Second Theatre on testannut tätä ominaisuutta osana Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun Home Opera -tutkimusprojektia, jonka aiheena ovat ikäihmiset, teknologia ja kulttuuri.

”Ikäihmiset ovat olleet aivan fiiliksissä, kun ovat saaneet rakentaa itselleen avatarit. Ja sitten kun he ovat alkaneet katsoa esityksiä, he käyttäytyvät kuin olisivat teatterissa. Tämä johtuu juuri virtuaalimaailman immersiivisyydestä. He lopettavat puhumisen ja istuvat hievahtamatta sohvalla. Vasta siinä vaiheessa kun he muistavat missä ovat, he alkavat kuiskimaan toisilleen, vaikka kaikki istuvat omissa huoneissaan.”

Hyvin toteutetussa vr-teatterissa on potentiaalia vaikka mihin

Lyhyenkin kokeilun perusteella Second Theatren tarjoama virtuaalinen teatteriesitys on vaikuttava kokemus. Sain katsoa palvelun pilottivaiheen sisältöä, jossa on lyhyen showreelin eli näytekoosteen lisäksi useita kokonaisia teatteriesityksiä.

Kolmiulotteinen kuva ja hyvin toistuva ääni tekevät kokemuksesta huomattavan todenmukaisen, siis immersiivisen. Ensin katselin Kansallisteatterin Kampaamoa, sitten siirryin hetkeksi Tukholmaan, Dramatenin Liv Strömquist tänker på sig självin pariin.

On kuin todella istuisi paikan päällä pimeässä teatterikatsomossa hyvällä paikalla ja katselisi elävää esitystä. Oletan että kokemuksen todentuntuisuus vain syvenee kokonaista teatteriesitystä seuratessa ja juonen temmatessa mukaansa. Esitykset on kuvattu paikallaan pysyvällä stereoskooppisella kameralla, joten pelkoa matkapahoinvoinnista ei varsinaisesti ole niillekään, jotka sellaisesta muulloin saattavat kärsiä liikkuvan kameran kuvan parissa.

Potentiaalia siis on vaikka mihin, myös varsinaisen puheteatterin ulkopuolelle, vaikka ymmärrettävästi Second Theatre pyrkii vakiinnuttamaan toimintansa juuri sen parissa. Mutta mikään ei varmastikaan estä laajentamasta toimintaa myöhemmin vaikkapa oopperaan, sirkukseen tai immersiivisiin konserttitaltiointeihin, vaikka niiden tuottamisessa vaadittaisiinkin puheteatteria enemmän työtä audioeditoinnin parissa.

Kun laatu on hyvää, se saa myös ihmiset maksamaan palvelusta. Second Theatren koeyleisöt olisivat valmiita maksamaan keskimäärin 17 euroa esityksestä, minkä voisin itsekin helposti maksaa, varsinkin jos en syystä tai toisesta pääsisi seuraamaan haluamaani esitystä paikan päälle. Jos tarjolla olisi vr-esitys vaikkapa Broadwayn Book of Mormonista, ostaisin lipun välittömästi.