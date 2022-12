Kuudes Clarice Lispector -suomennos on Tarja Härkösen takuuvarmaa työtä.

Romaani

Clarice Lispector: Elämän henkäys (Um Sopro de Vida). Suom. Tarja Härkönen. Teos. 180 s.

Gustave Flaubert sanoi, että kirjailija on teoksessaan kuin Jumala luomakunnassaan. Samanlaisen vertauksen esittää Clarice Lispector (1925–1977) postuumisti julkaistussa romaanissaan Elämän henkäys.

Miespuolinen kirjailija käyttää ”henkäystään” luodakseen Angela Pralini -nimisen naisen henkilöhahmoksi tekstiinsä. Samalla hän on henkilöhahmo itsekin, Clarice Lispectorin henkäyksestä syntynyt.

Se, että Lispector teki Elämän henkäyksen Kirjailijasta miehen, saattoi olla tietoinen etäännytystemppu, yritys peittää teoksen henkilökohtaisuutta.

Kääntäjä Tarja Härkönen kirjoittaa jälkisanoissaan ärsyyntyvänsä, kun kriitikot rinnastavat kirjailijan suorasukaisesti tämän henkilöhahmoihin. Elämän henkäyksessä on Härkösen mielestä kuitenkin vahvat perusteet lukea tekstiä Lispectorin elämää ja ajattelua vasten, koska se vilisee omaelämäkerrallisia yhtymäkohtia.

Lispector alkoi kirjoittaa Elämän henkäystä 1974 sairastuttuaan munasarjasyöpään, johon hän menehtyi kolme vuotta myöhemmin. Lispectorin assistentti Olga Borelli kokosi muistikirjaan syntyneet fragmentit kirjailijan kuoltua julkaisukuntoon.

Härkönen luonnehtii Elämän henkäystä joutsenlauluksi, jossa sisintään visusti varjellut Lispector sanoo suoraan sen, mitä ajattelee itselleen tärkeistä teemoista, kuten taiteesta, kielestä, ajasta, todellisuudesta, elämästä, Jumalasta.

Vanhan hokeman mukaan kaunokirjallisuus kuvaa ihmisenä olemista. Elämän henkäystä voisi luonnehtia romaaniksi kuolevaisena olemisesta.

Teos rakentuu vuoropuhelun muotoon, mutta Kirjailija ja Angela puhuvat pikemminkin toisistaan kuin toisilleen. Molempien osuudet edustavat tekstilajina muistiinpanoa, dialogisuuden vaikutelma syntyy lähinnä tekstikatkelmien peräkkäisyydestä.

Kirjailijan mukaan Angela on kuoleman kynnyksellä, ”jatkuvassa hengenvaarassa”. Hän tuntee välillä tarvetta suojella Angelaa ikäviltä tiedoilta, välillä tarvetta pelastaa hänet tuholta.

Olisiko hänen käytettävä kirjailijan valtaansa? Mutta eihän hän ole tekstinsä jumala kuin nimellisesti, Angelan tavoin hänkin on pelkkä elämän henkäys.

Clarice Lispector vuonna 1969, muutama vuosi ennen syöpädiagnoosia.

Katse kääntyy Lispectoriin itseensä. Elämän henkäyksen todellinen kirjoittaja on lihaa ja verta, ja sen vuoksi hänen on palattava siihen olemattomuuteen, josta on tullutkin. Hänen henkilöhahmonsa vain häviävät näkyvistä kirjan loppuessa.

”Minä melkein tiedän jo millaista kuolemani jälkeen tulee olemaan. Tyhjä olohuone, koira kuolemaisillaan ikävään. Kotini lasimaalatut ikkunat. Kaikki tyhjää ja rauhallista.”

Näin kuvailee lopun ajatuksiaan Angela sanoilla, jotka on kirjoittanut Lispector syöpäsairaana kuoleman odotushuoneessa.

Elämän henkäyksen traagisuus on siinä, että se on olevinaan fiktiota, sepitteellistä kuvausta sepitteellisten henkilöiden elämästä, mutta ei tarvitse kuin vähän terästää aistejaan tunteakseen kuinka teksti huokuu kuolevaisen hätää ja ahdistusta, mutta myös toivoa ja luottamusta, kaikessa järjettömyydessäänkin.

Läpi tuotantonsa Lispector kirjoitti paitsi ihmisistä myös eläimistä. Ei siis yllätä, että Kirjailija kirjoittaa Angelalle Ulisses-nimisen koiran. Kirjailija tuntee mustasukkaisuutta, kun Angela hyysää koiraa niin antaumuksella, että unohtaa olla Kirjailijalle kiitollinen siitä, että tämä on keksinyt hänet.

”Hän vain ’on’. ’Oleminen’ on hänen toimensa”, Angela kirjoittaa koirasta. Eläimiä ei riivaa itsetietoisuuden taakka, ihmisen iänikuinen riesa. Niillä on luonnollinen yhteys kosmiseen olemassaoloon, eräänlaiseen armon tilaan.

Jumalastakin Lispector kirjoittaa aikaisemmista teoksistaan tutuin sanakääntein. Neljä vuotta sitten suomeksi ilmestyneessä Oppiaika-romaanissa päähenkilö Lóri kokee, että Jumala käsittää koko maailmankaikkeuden linnunratoineen.

Samoin tuntee myös Angela. Jumala ei ole alussa eikä lopussa vaan kaiken keskellä, kaikki olevainen sykkii Jumalaa. Tällaisissa ajatuksissa kajahtelee Baruch Spinozan vaikutus.

Elämän henkäyksestä nousee rivien välistä, ja välillä suoraan riveiltäkin, pelko siitä, että kirjallisuus voi totaalisuudessaan olla oikean elämän uhkatekijä, jopa vihollinen.

Sen varaan voi epätoivoinen heittäytyä, mutta se ei välttämättä ota vastaan, kannattele. Kirjallisuus on leikkielämää, jossa tapahtuu leikkikuolemia, ja niinpä pelastaminenkin voi olla vain leikkipelastamista.

”Kirjoittaminen voi tehdä ihmisen hulluksi. Hänen pitää viettää rauhallista elämää, sellaista mukavaa, oikein keskiluokkaista. Muuten tulee hulluus. Se on vaarallista.”

Elämän henkäys on kuudes suomennettu teos Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden suurnimiin kuuluvalta Lispectorilta. Niiden kaikkien takana on Tarja Härkönen, ja kuten aikaisemmissa, myös uusimmassa hän tulkitsee Lispectorin eläväistä proosaa nautittavasti suomen kielelle.