Metallijättiläisen kiertue käynnistyy huhtikuun lopussa 2023 Amsterdamista, ja Helsingin Olympiastadionilla Metallica soittaa kesäkuussa 2024.

Metallica julkaisi maanantaina uuden singlensä Lux Æterna ja tiedotti samalla tulevasta kiertueestaan. Metalliyhtye julkaisee uuden albuminsa 72 Seasons huhtikuussa 2023 ja lähtee sen yhteydessä kiertueelle, joka tuo bändin myös Suomeen kesällä 2024.

Kiertue käynnistyy huhtikuun lopussa 2023 Amsterdamista, ja Helsingin Olympiastadionilla Metallica soittaa 7. ja 9. kesäkuuta 2024. Lippujen myynti alkaa perjantaina 2. joulukuuta.

Ei ole yllätys, että Metallica tulee taas Suomeen. Sillä on ollut täällä runsaasti uskollista yleisöä, ja se on vieraillut Suomessa useasti vuodesta 1984 lähtien.

Uutta on, että lipunmyynti alkaa jo puolitoista vuotta ennen itse konsertteja. Jo usean vuoden ajan suurten konserttien ja kesän festivaalien liput ovat tulleet myyntiin edellisvuoden lopussa. Sillä houkutellaan joululahjan ostajia. Nyt nähdään toimiiko lahjaidea vieläkin pidemmällä odotusajalla.

Koronapandemian jälkeen keikkalippujen ennakkomyynti ei ole ollut yhtä vilkasta kuin sitä edeltävinä aikoina. Lukuisat peruutukset ja kiertueiden siirtämiset tekivät ihmiset varovaisiksi, ja lipunostopäätös tehdään nyt vasta lähempänä itse tapahtumaa.

Metallissa artistin ja fanien suhde on ollut kuitenkin sitkeämpi kuin nuoremman yleisön popissa. Metallikeikkoja Suomessa järjestävä promoottori Jouni Markkanen kertoi marraskuun alussa HS:ssa, että ensi vuoden konserttien lippuja on myyty vilkkaasti.

Metallican tapauksessa on käynyt jo vuosien ajan myös ilmi, että yhtyeen uusien julkaisujen saama vastaanotto ei juuri vaikuta sen keikkasuosioon. Stereotyyppinen Metallica-fani kun rakastaa yhtyeen neljää ensimmäistä albumia ja katsoo yhtyeen taiteellisen alamäen alkaneen vuoden 1991 mustakantisesta Metallica-albumista tai viimeistään heti sen jälkeen.

Myöhempien levyjen irtiotot alkuperäisestä thrash-soundista ovat olleet vanhojen Metallica-fanien mielestä kummallisia ja toisaalta paluut alkuperäiseen thrash-soundiin väsyneitä tai parhaimmillaankin vain ok.

Myös tuore Lux Æterna on otettu vastaan vaihtelevasti. Kommenteissa se on joko ”parasta Metallicaa vuosiin”, ”7/10” tai ”vanhojen miesten rockia” tai mitä tahansa siltä väliltä.

Mutta vaikka vanha kriittinen Metallica-fani ei innostuisi ensi keväänä ilmestyvästä albumistakaan, hän menee silti katsomaan Metallicaa kuten ennenkin – ja Metallica palkitsee hänet soittamalla Master of Puppetsin, For Whom the Bell Tollsin, Creeping Deathin ja monet muut rakkaat klassikot.